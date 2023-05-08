Как бизнес может использовать искусственный интеллект

Майбутнє вже тут, і належить воно генеративному штучному інтелекту. Ця технологія революціонізує не лише розробку програм і послуг, але й спосіб, яким компанії взаємодіють зі своїми клієнтами.

Топкомпанії світу вже використовують генеративний штучний інтелект. Але є компанії і навіть цілі країни, які бояться впроваджувати ChatGPT. Ба більше, забороняють використання цієї технології.

Ми переконані, що генеративний штучний інтелект — це майбутнє бізнесу, а тому з радістю ділимось нашим досвідом у цій галузі.

Крім того, всередині компанії ми вже провели 30-денний ChatGPT Productivity Challenge, щоб кожна людина особисто протестувала та почала використовувати ці технології для підвищення ефективності на своїй позиції: проджект-менеджер, розробник, дизайнер тощо.

Генеративний штучний інтелект — це вид штучного інтелекту, який генерує різні типи даних, такі як аудіо, зображення, текст, код та інше, використовуючи наявні дані як натхнення та створюючи нові результати. ChatGPT у цьому випадку є одним із, але не єдиним, представником індустрії, який виступив доступним для споживача прикладом, як працює технологія генеративного штучного інтелекту.

І та шалена швидкість впровадження генеративного штучного інтелекту, яку ми спостерігаємо зараз, є лише початком. Згідно з прогнозами Gartner, до 2025 року генеративний штучний інтелект становитиме 10% усіх вироблених даних. Для порівняння, сьогодні ця цифра складає менше 1%.

Переваги впровадження генеративного штучного інтелекту для компаній

Збільшення продуктивності. AI системи можуть автоматизувати рутинні завдання, такі як редагування зображень або відео, дозволяючи працівникам зосередитися на більш стратегічній роботі. За оцінкою Gartner, до 2027 року приблизно 30% виробників впровадять технологію генеративного штучного інтелекту для підвищення ефективності процесів розробки продуктів. Персоналізований досвід клієнтів. Алгоритми штучного інтелекту можуть використовуватися для персоналізації контенту для клієнтів. Наприклад, індивідуальні рекомендації продуктів, що призводить до покращення залученості клієнтів і збільшення продажів.

Згідно з цьогорічним опитуванням фахівців у США, 37% працівників з рекламної сфери та маркетингу заявили, що використовують штучний інтелект для допомоги у виконанні робочих завдань.

Підвищення креативності. AI рішення підсилюють креативність, надаючи нові інструменти та методи для дослідження та експериментів художникам, дизайнерам і письменникам. Зменшення витрат. Технології на базі генеративного штучного інтелекту знижують витрати, автоматизуючи завдання та оптимізуючи робочі процеси.

Це призводить до збільшення продуктивності та зниження накладних витрат. Згідно з McKinsey, генеративний дизайн може зекономити від 23 до 38% часу інженерів, що призводить до зниження витрат на 8-15%, і водночас створити креативні та не інтуїтивні рішення.

Покращений досвід користувачів. Використання генеративного штучного інтелекту допомагає підприємствам створювати персоналізований контент і досвід, який відповідає потребам клієнтів. Це призводить до збільшення лояльності та задоволення клієнтів. Підвищена масштабованість. Генеративний штучний інтелект дозволяє масштабувати виробництво контенту відповідно до попиту, дозволяючи підприємствам швидко та економічно вигідно виробляти великі обсяги високоякісного контенту. Вища конкурентоспроможність. Системи з генеративним штучним інтелектом забезпечують конкурентну перевагу, дозволяючи підприємствам створювати унікальний та оригінальний контент, який виділяє їх серед конкурентів.

Генеративний штучний інтелект використовується в компаніях для таких завдань, як створення індивідуальних рекомендацій товарів, генерація відповідей на природній мові для обслуговування клієнтів, автоматизація створення контенту, прогнозування поведінки клієнтів та покращення аналізу даних.

Використання ШІ в eCommerce

Чат-боти на основі генеративного штучного інтелекту для електронної комерції надають індивідуальну підтримку клієнтів та рекомендації щодо продуктів.

Генеративний штучний інтелект також оптимізує управління запасами, прогнозуючи попит та відповідно налаштовуючи рівень запасів.

Ще одним сценарієм використання є генеративний дизайн, який допомагає дизайнерам продуктів і інженерам оптимізувати дизайни та знаходити інноваційні рішення.

Загалом, генеративний штучний інтелект має потенціал автоматизувати різноманітні завдання, покращувати ефективність і забезпечувати конкурентну перевагу для бізнесу в електронній комерції на переповненому ринку.

Використання ШІ в telecommunications

У 2021 році розмір глобального ринку штучного інтелекту в телекомунікаціях становив $1,2 млрд, і передбачається, що до 2031 року він зросте до $38,8 млрд, з річним темпом зростання 41,4%.

Віртуальні помічники можуть допомагати клієнтам з питаннями, оплатою та управлінням рахунками, забезпечуючи персоналізований досвід.

Генеративний штучний інтелект аналізує дані про шаблони використання, тип пристрою та місцезнаходження, і генерує персоналізовані рекомендації на основі поведінки клієнтів.

Прогнозування відмов обладнання та планування технічного обслуговування можуть бути автоматизовані в рамках моделі генеративного штучного інтелекту.

Крім того, виявлення та запобігання шахрайству можуть бути вдосконалені за рахунок аналізу шаблонів та позначенню підозрілої поведінки.

Використання ШІ в airports

Чат-бот аеропорту, який працює на основі генеративного штучного інтелекту, допомагає пасажирам з інформацією про рейси, маршрути та іншими запитами.

Використовуючи генеративний штучний інтелект, аеропорти можуть аналізувати дані про пасажирів, наприклад, історія польотів та улюблені зручності, щоб рекомендувати персоналізовані послуги (варіанти харчування або торговельні пропозиції).

Генеративний штучний інтелект може допомогти аеропортам планувати та встановлювати пріоритети для завдань з обслуговування їхніх об'єктів та обладнання на основі даних, таких як шаблони використання та історична ефективність.

Використання ШІ для automotive and vehicle manufacturing

Ринкова капіталізація штучного інтелекту в сфері виробництва на сьогодні оцінюється в $2,3 млрд. Прогнозується, що вона зростатиме за середньорічним темпом у 47,9% до 2027 року та сягне ринкової капіталізації в $16,3 млрд.

Генеративний штучний інтелект допомагає розробляти віртуальних помічників, які спілкуються з клієнтами та надають їм персоналізовані рекомендації щодо автомобілів, послуг і обслуговування.

Оптимізація управління досягається шляхом аналізу великої кількості даних з різних джерел для планування виробництва, контролю якості та управління ланцюгом поставок.

Прогнозування проблем з обслуговуванням перед їх виникненням зменшує простої, покращує ефективність транспортних засобів та збільшує безпеку.

Використання ШІ для energy and utilities

Деякі з кейсів використання включають створення віртуальних помічників для обслуговування клієнтів, аналіз даних споживачів для персоналізованих рекомендацій, оптимізацію розподілу запасів, прогнозування відмов обладнання для оптимізації обслуговування, виявлення шахрайських дій та оптимізацію управлінських завдань.

Це допоможе покращити ефективність, зменшити відходи, запобігти втратам та підвищити прибутковість в галузі.

Штучний інтелект може бути використаний для контролю викидів вуглецю, і він має значний потенціал для планів сталого розвитку транснаціональних компаній.

Згідно з даними Boston Consulting Group, впровадження штучного інтелекту може принести додаткові доходи та збереження витрат від $1,3 до $2,6 трлн до 2030 року.

Невипадково уряд Великобританії запустив програму на 1,5 млн фунтів стерлінгів наприкінці 2022 року для вивчення використання штучного інтелекту у скороченні викидів вуглецю.

Приклади компаній, які впровадили технологію генеративного штучного інтелекту

Adobe Photoshop. Adobe оголосила на своїй конференції 2022 Max про додавання можливостей генеративного штучного інтелекту як бета-опцій у свій пакет Creative Cloud, зокрема Photoshop, Lightroom та Premiere Pro.

Компанія продемонструвала 10 проєктів зі штучним інтелектом під час конференції, таких як проєкт Clever Composites, який спрощує складний процес композиції зображень на фонах.

Інші проєкти включають Project Instant Add, який використовує штучний інтелект для відображення графіки на елементах відео, та Project Vector Edge, який надає дизайнерам можливість співпрацювати над 2D-проєктами у 3D-оточенні.

Ці проєкти мають на меті покращити творчий процес, автоматизуючи складні та часозатратні завдання.

Генеративний штучний інтелект у творчих інструментах Photoshop дозволяє користувачам додавати нові об'єкти на зображення, створювати варіації на основі поточного зображення та навіть додати новий розділ до вашої композиції, просто описавши те, що ви хочете.

BMW. Компанія використала технологію генеративного штучного інтелекту для створення унікального твору мистецтва під назвою "The Ultimate AI Masterpiece" для проєктування на лінію 8 Series Gran Coupe.

Проєкт передбачав навчання алгоритму штучного інтелекту за допомогою 50 000 зображень творів мистецтва, що охоплюють 900 років історії, для створення нового неповторного дизайну.

Snapchat. Запустив чат-бота під назвою My AI, який використовує текстовий двигун ChatGPT від OpenAI. Хоча My AI не може генерувати довгі есе, він може виконувати завдання, які зазвичай користувачі Snapchat люблять: надавати рекомендації щодо подорожей, пропонувати ідеї для подарунків, складати вірші та пропонувати рецепти.

My AI був створений як компаньйон для користувачів Snapchat, з яким можна спілкуватися, коли немає можливості спілкуватися з людьми.

Salesforce. Einstein GPT – це генеративний штучний інтелект для CRM. Einstein GPT для продажів дозволяє автоматично генерувати задачі з продажів, такі як планування зустрічей та складання електронних листів, в той час як Einstein GPT для обслуговування генерує персоналізовані відповіді агентів у чаті та статті знань зі старих відгуків клієнтів.

Einstein GPT для маркетингу може динамічно створювати персоналізований контент для залучення клієнтів, а Einstein GPT для розробників може генерувати код та надавати допомогу в мовах програмування, таких як Apex.

Нарешті, Einstein GPT для застосунків Slack Customer 360 надає інформацію про клієнтів на основі штучного інтелекту, такі як резюме можливостей продажів та аналіз дій кінцевих користувачів, наприклад, оновлення статей знань.

Таким чином, генеративний штучний інтелект відіграватиме вирішальну роль у формуванні майбутнього компаній. Переваги його використання є величезними і вже не можуть бути ігноровані.

Особливо з огляду на те, що вартість впровадження таких рішень стає все більш доступною.