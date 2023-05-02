Як нам жити з алгоритмом

Раніше дискусії навколо штучного інтелекту виглядали так: коли штучний інтелект розвинеться до достатньо високого рівня, першою його жертвою стане проста монотонна людська робота, але він ніколи не замінить творчі професії.

Три роки тому прорив у ШІ видав протилежний результат: технології навчилися працювати з текстом і зображеннями, що додало стресу і творчим людям.

ШІ, безумовно, замінить частину професій, але хочу заспокоїти тих, хто хвилюється через свою роботу: справжні професіонали мають радіти ще одному інструменту у своєму арсеналі, а не переживати через втрату робочого місця.

Ми перебуваємо на початку нового циклу розвитку технологій і швидкість адаптації до нових умов прямо вплине на вашу актуальність у цьому циклі.

Масштаб змін, які приніс ШІ

Штучний інтелект допомагає краще систематизувати та аналізувати дані в значно більш концентровані та лаконічні смисли. Як і при появі інтернету, розвиток штучного інтелекту радикально підвищив швидкість передавання й обробки даних.

Подивіться на GPT-4, Dalle-E та Midjourney під цим кутом і ви побачите, що штучний інтелект насправді є доповненням до людського інтелекту, а не його заміною. Художник не просто вигадує в голові зображення та образ, він описує його для себе і за потреби може перенести цей опис у текст.

Цей процес може працювати і в зворотному напрямку: опис ідеї для генерації тексту чи зображення назвали prompt. Більшість людей ще не здатні ефективно користуватися новими сервісами ШІ саме через невміння створювати промпти.

Наприклад, вам закортіло намалювати зеленого лепрекона. Очевидний промпт – "намалюй мені зеленого лепрекона". Це погана постановка завдання. Нестачу інформації сервіс заповнить припущеннями і результат вийде непередбачуваним.

Щоб цього уникнути, запит треба формувати спеціальною мовою, надавати особливу увагу контексту і вашому стану. Його слід описувати так, щоб алгоритм міг зануритися в цей стан і в ньому виконати завдання.

Крім того, можна впливати на деталізацію, стилістику – будь-який аспект бажаного результату. Генератор промптів – новий фах, який з’явився в нас на очах.

Уже зараз ви можете відкрити GPT-4, пояснити йому, що плануєте задати промпт для Midjourney, надати чату технічні специфікації останньої моделі Midjourney та приклади чужих промптів і попросити згенерувати правильний детальний запит.

Спробуйте самі, результат буде значно більш приголомшливим, ніж якби ви задавали промпт своїми словами. Ваші зображення стануть фотореалістичними.

Творчі люди мають очолити це феноменальне пришвидшення роботи. Тепер не треба вміти користуватися кожним інструментом графічних редакторів, щоб побачити швидку реалізацію вашої ідеї. Ви можете майже моментально згенерувати деталі вашого конструктора, з якого побудуєте повноцінну роботу.

Які сфери докорінно змінить ШI

Кількість даних, з якими людям доводиться стикатися в роботі та особистому житті, без упину зростає. Нарешті з’явився інструмент, який допоможе працювати з ними швидше, а не витрачати багато часу на їхню обробку.

Через велику кількість даних люди почали працювати з ними неймовірно повільно. Завдяки ШІ ми вирівняємо продуктивність та обсяг доступної інформації.

Зараз ми працюємо з технологією-немовлям, яка вміє вирішувати лише базові завдання. За два роки дитина виросте і зможе видавати значно кращі результати. Ось кілька сфер, де штучний інтелект швидко принесе позитивні зміни.

Пошук

Як тільки з’явився ChatGPT, я одразу захотів під’єднати його до пошуку як аналітичний механізм. Головною проблемою пошуку є домінація рекламодавців. Рекламна точка зору видачі показує необ'єктивну картину світу. Припустимо, я хочу знайти найкращу пральну машину 2023 року. Що має зробити ШІ?

Перше – піти в пошук, обрати всі сайти з оглядами пральних машин і створити таблицю з усіма варіантами.

Друге – піти на Amazon, Ebay та сайти інших ритейлерів і зібрати оцінки реальних покупців.

Третє – скомбінувати ці дві таблиці і видати результат: "Вірогідно, ця модель є найкращим вибором".

Цей результат буде меншою мірою продиктований рекламою і хоча б наполовину буде створений з реальних відгуків людей. Це не абсолютна об’єктивність, але краще розв'язання багатьох питань, ніж просто список посилань на різні сайти.

Асистенти

Дедалі більші обсяги інформації, соціальних зв’язків та даних, з якими доводиться стикатися в роботі, перевантажують наш мозок. Він просто перестає обробляти ці дані. Чому б не делегувати частину рутинних завдань асистенту?

Не абиякому асистенту, а програмі, що навчається лише на твоїх даних, не пов’язана з рекламодавцями, нікуди не передає твої дані та існує лише в твоєму телефоні чи комп’ютері. Асистент читає твою пошту і пише в месенджер: "Це не спам, а людина з твоїх контактів. Ти не відповідаєш на її лист уже пʼять днів".

Асистент буде виконувати всі завдання, заради яких його наймають. Вам буде легко довіритися неживому асистенту, який не буде проявляти емоцій.

Юристи

На щастя чи на жаль, GPT замінить юристів, особливо міжнародників. Яка б хороша в людини не була пам’ять, вона не може тримати в голові велику кількість юридичної інформації про особливості права в кожній країні, а алгоритм легко аналізує гори документів і знаходить юридичні "кордони" для запиту.

Учителі

Персоналізація інформації для кожного учня – недосяжне завдання для вчителя. Алгоритм же зможе підлаштуватися до звичок своєї аудиторії і надавати інформацію потрібною мовою з найбільш ефективною частотою і тональністю. Не втрачаючи суть інформації, кожен отримає її в найбільш сприятливому форматі.

Служби підтримки



Ця зміна вже відбувається, а розвиток ШІ прискорить тренд. Алгоритми значно швидше можуть знаходити відповіді на питання про продукт і навіть їх озвучувати, адже синтез голосу – уже не проблема. Через кілька років буде незрозуміло, хто до вас приєднався: реальний консультант Руслан чи згенерований.

Що заважає ШI-революції відбутися вже зараз

Заважає розвитку ШІ лише непідготовлена юридична система. У теперішньому світі завжди є закони конкретної країни та відповідальні особи. Важко відповісти, хто відповідальний за ШІ: автор алгоритму, користувач алгоритму чи сам алгоритм.

Хто буде винний, якщо алгоритм може допомогти людині, що помирає, але не зробить це? Чи має він це робити? Що буде, якщо своїми діями він нашкодить? За юрисдикцією якої країни будуть оцінювати відповідальність?

На ці складні питання поки немає відповідей. Світ базується на перевіреній сторіччями юридичній системі, але їй доведеться змінюватися і, можливо, впасти.

Не визначене й питання регуляції ШІ. Чи має алгоритм дотримуватися людських норм моралі? Що таке етичність та хто має стежити за її дотриманням?

Алгоритм навчається на відповідях та інформації від живих людей, на їхніх етичності та моралі. Якщо ми захочемо змінити ШІ, то доведеться почати із зміни людей. Аморально насаджувати алгоритму норми моралі.

Ми маємо лише помічати контент та інформацію, згенеровані алгоритмом, а не людиною, але ми не можемо забороняти алгоритму те, що дозволено людям. Рішення суспільства і регуляторів щодо цього питання будуть радикально впливати на розвиток цієї технології та її прийняття бізнесом і людьми.

ШІ варто сприймати як інструмент для інновацій та оптимізації процесів. Уміння розвиватися в період постійних змін – ключова навичка сучасного професіонала. Якщо у вашому професійному житті є завдання, які можуть виконувати моделі штучного інтелекту, саме час стати першим і почати їх використовувати.

Автоматизація частини ручної роботи – це неперервний процес, який підвищує нашу ефективність з часів промислової революції. Спротив розвитку технологій робить з нас луддитів 21 сторіччя, які хочуть зруйнувати машини замість того, щоб використати їх для створення продуктів і сервісів якісно нового рівня.

Приймати зміни – можливо, найважливіше завдання для вашої кар’єри саме зараз.