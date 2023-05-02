Расширение бизнеса благодаря e-commerce: подходы большого ритейла

Е-commerce або онлайн-продажі стали неодмінною частиною сучасного бізнесу.

Завдяки зручності, доступності та глобальному охопленню вони стали популярними серед підприємців, ритейлерів і споживачів з усього світу.

Головний фактор, що сприяє розвитку e-commerce у світі, – швидкий розвиток технологій, зокрема інтернету та мобільних пристроїв.

Доступ до інтернету майже в кожному куточку світу дав змогу мільйонам людей купувати онлайн, незалежно від місця проживання чи рівня доходів.

Мобільні пристрої забезпечують доступ до електронних магазинів, додатків та платформ, що відкриває безліч можливостей для розвитку e-commerce.

Ще один фактор – зміна способів споживання та купівлі. Сучасні споживачі при здійсненні покупок шукають зручність, швидкість та комфорт. E-commerce дозволяє здійснювати покупки з будь-якого місця та в будь-який час, а також використовувати різноманітні способи оплати та доставки.

Крім того, розширення асортименту товарів та послуг, доступних в електронних магазинах, робить e-commerce привабливим для широкої аудиторії споживачів.

Електронні продажі ростуть

За даними дослідницької компанії Admitad, у 2022 році спостерігалося значне зростання середньої суми купівлі онлайн. Середній чек у сегменті електронної комерції в Україні зріс майже вдвічі до 33 дол. Україна посідає четверте місце в провідній десятці країн Європи за розміром середнього чека.

За прогнозом Statista, у світі у 2023 році Азія матиме найвищий загальний дохід від роздрібної електронної комерції – понад 2 трлн дол. Другий за величиною дохід від онлайн-магазинів отримає Америка – близько 1,1 трлн. Дохід від електронної комерції в Африці буде найменшим у світі – близько 44 млрд дол.

Велику роль у цьому відіграють маркетплейси.

Наразі Alibaba – найбільший у світі роздрібний продавець електронної комерції. Обсяг його онлайн-продажів у 2022 році, за оцінками, перевищив 700 млрд дол. За прогнозами, гігант електронної комерції Amazon перевершить Alibaba у 2027 році, коли онлайн-продажі Amazon генеруватимуть понад 1,2 трлн дол.

Які підходи спричинили таке зростання онлайн-продажів?

Підходи ритейлерів для збільшення продажів

Великі ритейлери застосовують e-commerce як ефективний інструмент для розширення свого бізнесу та залучення більшої кількості клієнтів. Ось кілька способів використання e-commerce великими ритейлерами.

Онлайн-магазини. Великі ритейлери створюють власні онлайн-магазини, де клієнти можуть здійснювати покупки в зручний для них час. Вони пропонують широкий вибір товарів та послуг, враховують потреби онлайн-споживачів, надають зручні способи оплати та доставки, аби клієнти були задоволені.

Маркетплейси. Великі ритейлери можуть використовувати для продажу товарів маркетплейси. Це забезпечує більшу видимість для їх продуктів.

Омніканальний підхід. Великі ритейлери використовують омніканальні стратегії, поєднуючи традиційні та електронні канали продажу. Вони дозволяють клієнтам замовляти товари онлайн і забирати їх у магазині або навпаки. Це дає покупцям більше можливостей і розширює географію обслуговування.

Маркетинг. Великі ритейлери використовують різні маркетингові стратегії для просування своїх електронних продажів, вибираючи конкретну цільову аудиторію. Вони також можуть використовувати програми лояльності, знижки, акції та інші промоції, щоб стимулювати продажі та залучати більше клієнтів.

Аналітика та персоналізація. Великі ритейлери використовують дані та аналітику для розуміння поведінки клієнтів, покращення їх онлайн-досвіду.

Логістика та доставка. Великі ритейлери вдосконалюють системи логістики та доставки, щоб забезпечити ефективну та швидку доставку товарів клієнтам.

Вихід на міжнародні ринки. Великі ритейлери використовують можливості e-commerce для виходу на міжнародні ринки. Вони створюють міжнародні версії своїх онлайн-магазинів, використовують міжнародні платіжні системи та різні мови сайту, щоб забезпечити зручний досвід для клієнтів з різних країн.

Інновації та експерименти. Ритейлери відкриті до нових технологій, ідей та експериментів у галузі e-commerce. Вони використовують чатботи, віртуальну та доповнену реальність, щоб відзначитися на ринку та забезпечити більш привабливий досвід здійснення покупок для своїх клієнтів.

Існує великий потенціал для росту електронної комерції в Україні та світі, що дозволить великим ритейлерам використовувати нові можливості, залучати більше клієнтів, збільшувати прибуток та розширювати присутність на ринку.

Під час війни важливо бути готовим до викликів та змін, які супроводжують розвиток e-commerce, використовувати технології, стратегії та інновації, щоб залишатися конкурентоспроможними в цьому динамічному середовищі.