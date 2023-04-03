Возможно ли извлечь российские активы из оффшоров?

Триває багато дискусій щодо механізмів конфіскації заморожених в країнах ЄС та G7 російських злочинних активів для відбудови зруйнованої української інфраструктури та житла.

З початку широкомасштабної збройної агресії рф проти України країни ЄС та G7 запроваджували санкції проти росії.

Ці безпрецедентні заходи мали б зруйнувати російську економіку та зробити неможливим для агресора продовжувати війну.

Зараз ЄС запровадив вже 10-й пакет санкцій, відповідно до якого країни-члени мають впровадити обов’язкове звітування про заморожені російські активи, що зберігаються в банках ЄС.

Ці заходи також мають допомогти знайти російські державні активи та визначити їх загальну суму. Зі свого боку, Велика Британія та США посилили контроль за виконанням санкцій, створивши спеціальні підрозділи при міністерствах у своїх країнах.

Водночас значна частина активів підсанкційних російських олігархів, політиків та банкірів досі захована в офшорах, або як їх ще називають країнах "фінансової таємниці".

Знайти такі активи надзвичайно складно, з огляду на політику збереження конфіденційності та банківської таємниці цих країн.

Значну роль у пошуку та викритті схованих у офшорах "злочинних" активів відіграють журналісти-розслідувачі із різних країн.

Так, журналісти ICIJ знайшли документи Pandora Papers та інші офшорні витоки, в яких показали, як російська еліта сховала свої мільярди за допомогою офшорних структур та довірених осіб, щоб уникнути глобальних санкцій.

Показовим є розслідування щодо Алєксєя Мордашова – одного з найбагатших російських олігархів – власника "Сєвєрсталі". Він намагався уникнути санкцій, передавши контроль над своєю свою часткою в компанії, зареєстрованій на Британських Віргінських Островах, пов’язаній з ним особі.

Ця компанія, зареєстрована на офшорній території (тут зареєстрована близько 400 тисяч компаній), володіє контрольною часткою в TUI Group - німецькому конгломераті, який керує авіакомпаніями, готелями та туристичними агентствами по всьому світу.

Незважаючи на те, що відповідні органи влади США, Великобританії, ЄС та інших країн намагаються відшукати гроші та активи олігархів та інших осіб, пов’язаних із кремлем, завдання їм значно ускладнили офшорні брокери та ціла індустрія західних професійних спеціалістів.

І хоча за такі дії передбачається відповідальність, очевидно, що такі заходи є дещо запізнілими. Значна частина активів російських олігархів – друзів путіна була захована в офшорних юрисдикціях задовго до вторгнення рф в Україну.

Чи є вихід із ситуації?

Найефективнішим способом посилення міжнародного тиску на юрисдикції "фінансової таємниці" було би звернення до їх урядів.

Наприклад, ті ж Британські Віргінські Острови — підлегла Великій Британії територія й член Співдружності націй.

Цікавим є дослідження напрямків кругових потоків прямих іноземних інвестицій (ПІІ), яке провели фахівці Світового банку.

Вони пов’язали залежність ступеню корупції в країні від суворості законодавства країн-офшорних фінансових центрів. Росія є дуже хорошим прикладом того, як фінансові потоки виходять за рамки оптимізації закупівель та оподаткування.

Як зазначають дослідники, по-перше, частина зворотних ПІІ складається з корупційних доходів, які відмиваються в офшорах та реінвестуються у країну походження.

По-друге, "фінансова таємниця" також мотивує зворотне переміщення і цілком законного капіталу, аби приховати справжніх власників від корумпованих органів влади вдома.

Фахівці Світового банку виявили, що ПІІ, які надходять до рф з офшорів, асоціюються з рівнем корупції в регіоні перебування. Цей зв’язок є сильнішим для офшорів з найвищим показником таємності.

Тобто російські активи, які заховані в офшорах, переважно є активами, набутими корупційним шляхом. Дотепер вони можуть працювати на фінансування російської військової машини, яка веде агресивну війну проти України.

Так, нещодавно Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) викрило глобальну мережу ухилення від санкцій.

Зокрема, учасники мережі через фіктивну компанію у Сінгапурі та інші компанії-посередники, зареєстровані на Кіпрі, Болгарії, Ізраїлі, брали участь у проєктах, пов’язаних з військово-промисловим комплексом росії.

Йдеться про постачання російській компанії високотехнологічних пристроїв після того, як рф розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Деякі члени цієї мережі також підтримували підсанкційні державні російські оборонні компанії "Рособоронекспорт" і державну корпорацію "Ростех", які є ключовими складовими ВПК росії.

Водночас, з початком широкомасштабної збройної агресії з’явилися нові "гавані", які використовуються росіянами для приховування злочинних активів та обходу санкцій.

Як зазначає видання Financial Times, помічник міністра фінансів з питань фінансування тероризму та фінансових злочинів США Елізабет Розенберг заявила, що з липня по листопад 2022 року компанії з ОАЕ експортували товарів на суму понад 18 мільйонів доларів "російським організаціям, які входять до списку США".

Вона додала, що 5 мільйонів із них були "походженням із США та контрольованим експортом США до Росії", у тому числі "напівпровідникові пристрої, деякі з яких можна використовувати на полі бою".

І тут вартою уваги є пропозиція дослідників Дартмутського коледжу, які стверджують, що санкції обійти легше, ніж очікували уряди країн, які їх запроваджували.

Здійснювати заходи контролю за їх виконанням все складніше через те, що підсанкційні особи знаходять нові лазівки.

Замість того, щоб націлюватися на олігархів та їхні активи, дослідники пропонують "більш ефективну та результативну" стратегію: накладення санкцій на професійних управителів капіталу, які допомагають олігархам накопичувати свої статки в офшорах, таких як банкіри, юристи та бухгалтери.

На їх думку, це було б особливо ефективним для російських олігархів, оскільки вони, як правило, наймають одних і тих же фінансових консультантів і бутік-компанії з управління капіталом.

Чи будуть такі вторинні заходи впроваджені – покаже час, але потрібно ламати стіни, які здавалось ще донедавна стояли непорушно.