Ніяких більше "сосен" і "орлани" уже не ті. Про обхід санкцій та як з ним боротись

Іран, "Мотор Січ" та торгівля попри санкції – якісне розслідування, яке підтверджує очевидну істину, що "Богуслаєв – чорт", і підсвічує одночасно силу санкцій (блокування торгівлі) і їх недолік (ризик торгівлі через посередників).

Ефективність санкцій та їх обхід державою-теористом – тема, яка ніколи не закінчується. От декілька прикладів.

Ніяких більше Сосен, або приклад прямого ефекту санкцій на полі бою

На заміну російському прицільному комплексу "Сосна" (фактично – французький Thales) на російські танки почали ставити простий приціл-далекомір на основі китайської матриці. Різниця – у можливості наведення керованих ракет, дальності прицілювання та наявності автоматичного супроводження цілей.

Це все було у "Сосни", і відсутнє у китайського виробу. А ще він гріється. Чому так сталось? Перестали надходити компоненти, через санкції.

"Орлани" стали кращими, а тоді знову гіршими

На початку повномасштабного вторгнення російські дрони "Орлан" мали GPS-модуль 1-2 покоління. Виробництво – а-ля Чебоксари, а насправді Швейцарія. Відзначались слабкою перешкодозахищеністю від впливу засобів радіоелектронної боротьби.

Згодом, на здобутих українськими військовими "Орланах" почали помічати GPS-модуль 4-5 покоління виробництва компанії NVS Technologies AG (Швейцарія). Цей модуль уже мав підвищену захищеність від перешкод, а також деякі інші опції, що суттєво підсилювали спроможності дрона.

Однак після запровадження ЄС санкційного пакету №9, до якого згодом приєдналась і Швейцарія, цей компонент зник з "Орланів". Натомість, на "свіжих" зразках з’явився радіомодуль китайського виробництва, хоч і під виглядом російського. І повернулась низька перешкодозахищеність.

Ці приклади ефекту санкцій на полі бою нагадують, що мало запровадити санкції – ще треба забезпечити їх дотримання. Логічно, що після останніх санкційних пакетів у лютому фокус уваги санкційної коаліції зміщується на забезпечення дотримання санкційних обмежень.

Чим же займаються ключові санкційні координатори?

Коротка відповідь – подорожують. Нещодавно спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван побував у Туреччині, здійснив спільний візит до Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) зі своїми колегами з США та Великої Британії, а незабаром поїде до Киргизстану, Казахстану та Узбекистану.

Подібні подорожі здійснюють також колеги з Німеччини і Японії. Зазвичай, після цих візитів з’являються новини на кшталт "Туреччина припинила транзит товарів до Росії", або "Казахстан посилить контроль за реекспортом російських товарів, аби не було обходу санкцій".

Ключове завдання – обмежити експорт електроніки подвійного призначення із західних країн і змусити треті країни прийняти політику щодо транзиту. США, звісно, можуть застосувати вторинні санкції до компаній і країн, які не обмежать такий реекспорт, чим сприятимуть обходу санкцій.

Усім поїздкам і комунікаціям передують аналітичні дослідження економістів, переважно на основі даних про експорт-імпорт, а також – і тут важливі наші зусилля – оперативна інформація про компоненти й шляхи їх потрапляння до Росії.

Враховуючи колосальні обсяги інформації, Нідерланди запропонували створення "єдиного офісу" обміну інформацією й аналітикою щодо обходу санкцій.

Про механізм забезпечення дотримання санкцій

Все ще недооціненою залишається оголошений Великою сімкою 24 лютого намір створення Механізму забезпечення дотримання санкцій. Цей механізм допоможе країнам санкційної коаліції примусово впливати на конкретні порушення санкційних обмежень.

Сприймайте це як такий собі міжнародний Task Force, в рамках якого взаємодіють ключові агенції країн. Наприклад, у США це Klepto Capture, атакож Treasury, які арештовують активи за санкційні порушення.

Згаданий механізм дозволить країнам реагувати на слабку позицію третіх країн, аж до ініціювання санкцій, якщо правоохоронні органи будуть повільними або не реагуватимуть.

Міжнародні санкції вже зараз справляють ефект і на економіку Росії, і на її спроможність на полі бою. Далі – більше: міжнародний трек санкцій проти Росії перетворюється в частину нового світового порядку, який не зникне після перемоги.

Невід'ємною частиною треку стала Україна, адже ми в оптимальній позиції для детального вивчення компонентів у російській зброї. А ще ми активно продовжуємо просувати нові санкції. Далі буде.