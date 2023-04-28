Ядерная энергетика: ловушка для Украины

З минулого року "Енергоатом" і Westinghouse відстоюють ідею будівництва нових атомних енергоблоків в Україні за технологією AP1000, що сприятиме енергетичній незалежності від Росії та посилить економічне співробітництво з США.

Відповідні заяви про наміри робили президент "Енергоатому" Петро Котін та головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман в червні 2022 року.

Чи варто було Україні втягуватися у "велике будівництво" під час війни, чи готувати захист енергосистеми від російських атак? Чому не варто очікувати на фінансову підтримку з боку США для "великого будівництва"?

Для початку варто уточнити, що Westinghouse є приватною компанією зі 100% канадським капіталом — Westinghouse належить інвестиційному холдингу Brookfield Марка Карні та найбільшому у світі концерну з видобутку урану Cameco.

Сьогодні уряд США не має прямого контролю над діяльністю компанії і не може гарантувати її безпеку та підзвітність.

Далі варто розглянути ретроспективу останніх 10 років діяльності Westinghouse, а також подробиці кримінальної справи Міністерства юстиції США проти її колишніх віце-президентів, якого обвинуватили в корупції у справі розкрадання коштів в особливо великих розмірах, що стала відома як "Nukegate".

У 2017 році корупційний скандал вибухнув і стало зрозуміло, що програма будівництва перших чотирьох блоків AP1000 на двох АЕС у США провалилася. Цілком можливо, що ядерна програма США була саботована.

Досить показовими є вироки, винесені в США громадянам Китаю та Росії, яких заочно визнали винними в успішних кібератаках і крадіжці секретної інформації Westinghouse.

У травні 2014 року Міністерство юстиції США висунуло звинувачення п'ятьом китайським військовим хакерам у зв'язку з успішними актами промислового шпигунства.

Згідно з матеріалами справи, один із обвинувачених хакерів викрав конфіденційні технічні проєкти реакторів AP1000 та інші дані Westinghouse. У той час у Westinghouse були домовленості про будівництво та експлуатацію чотирьох атомних електростанцій в Китаї.

У 2010 році, коли компанія обговорювала з офіційними особами Китаю деталі та умови цього будівництва, включаючи передачу технологій, їх військовому хакеру вдалося викрасти конфіденційну та запатентовану технічну документацію з кресленнями енергоблоків AP1000.

У жовтні 2018 року США висунули звинувачення семи офіцерам Головного розвідувального управління (ГРУ) Російської Федерації у зломі комп’ютерів Westinghouse і крадіжці даних.

Спроби Росії проникнути в мережі Westinghouse почалися наприкінці 2014 року. Як пише Reuters, агентам ГРУ вдалося отримати облікові дані співробітників Westinghouse, включаючи електронні пошти персоналу, який працював над розробкою ядерних реакторів AP1000.

У жовтні 2021 року стало відомо про нові затримки реалізації проєкту АЕС Vogtle та подорожчання будівництва. Загальна вартість будівництва двох енергоблоків перевищила 30 мільярдів доларів.

Перший з двох нових енергоблоків введено в експлуатацію лише 1 квітня 2023 року, а другий очікується введення в експлуатацію пізніше цього року.

Будівництво двох AP1000 у Сполучених Штатах може бути завершено лише через 15 років після початку проєкту та з перевищенням вартості більш ніж утричі від початково оголошеної суми.

Через це споживачі електроенергії в штаті Джорджія змушені платити величезні надбавки у своїх рахунках.

До 1 квітня 2023 року реактори Westinghouse AP1000 працювали лише в Китаї на АЕС Саньмен. Перший енергоблок АП1000 там запустили у вересні 2018 року, другий – у листопаді того ж року.

Отримавши необхідний досвід завдяки довгостроковій співпраці з Westinghouse, що почалася в 2007 році, і маючи конструкторську документацію AP1000, Китай успішно розробив і почав впроваджувати власну реакторну технологію Hualong One.

Водночас історія з китайською АЕС Саньмень цілком могла закінчитися новим Чорнобилем. Менш ніж через півроку після запуску, у березні 2019 року, другий енергоблок аварійно зупинили через дефекти головних циркуляційних насосів, які є критичними для охолодження реактора та запобігання розплавленню паливних збірок.

Навіть "успішне" будівництво з більш ніж п'ятирічним запізненням у Китаї ледь не закінчилось ядерною катастрофою.

Зважаючи на все це в умовах збройного протистояння з Росією проєкт будівництва в Україні реакторів АП1000 виглядає, м’яко кажучи, дивно. Існують ризики, пов’язані з можливою присутністю серед співробітників Westinghouse агентів російського ГРУ.

З кінця 2014 року російські спецслужби мали доступ до їхніх особистих даних і, можливо, завербували деяких із них. Ефективного механізму очищення приватної компанії від ворожої російської агентури наразі немає.

Для багатьох справжніх партнерів України в Європі наразі є загадкою, чому незважаючи на жахливий стан електроенергетики України до вторгнення з мільярдними боргами та нездатність захистити українську енергетичну інфраструктуру від очікуваних нападів Росії цієї зими, Герман Галущенко все ще залишається на посаді міністра енергетики України.

Лише викорінення корупції та російського впливу в українському енергетичному секторі може підняти його з колін. Щоб забезпечити реальне стійке економічне відновлення Україна потребує децентралізованих рішень на основі відновлюваних джерел енергії.

Перевірені, швидкі у будівництві та надійні технології потрібні вже зараз, в тому числі для підготовки до наступної зими. Від цього багато в чому залежить виживання країни та успіх у війні з Росією.

Нові атомні блоки заважатимуть децентралізації енергосистеми, адже великі потужності – це застарілий підхід, що зберігатиме централізовану систему. На жаль, обстріли біля АЕС постійно тримають в напрузі, а побудова нових атомних блоків лише збільшує небезпеку.

У цьому світлі та з огляду на досвід уразливості ядерної енергетики в Україні за останній рік, продовження "великого будівництва" з Westinghouse виглядає безвідповідальним, а також несе значні загрози для країни в умовах війни.