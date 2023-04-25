С чего начать разработку литиевых месторождений в Украине и почему это важно

Україна невдовзі може відкрити літієві ділянки для міжнародних та національних інвесторів на умовах укладання угоди про розподіл продукції.

Це важлива подія, бо літій у нашій країні досі не видобували.

Це стало можливим після того, як уряд затвердив перелік ділянок стратегічних надр, що надаватимуться в користування на умовах угод про розподіл продукції (УРП).

До переліку таких об'єктів потрапила ділянка літію – родовище "Добра" (супутні метали – тантал, ніобій, рубідій, олово, цезій).

Це рішення погодили всі дотичні міністерства, зокрема, Мінекономіки.

Надра України багаті на запаси рідкоземельних мінералів та металів. Чимало такої сировини віднесено до світового списку запасів, що вичерпуються.

До цього переліку належить літій, який у найближчі роки матиме вирішальний вплив на світовий порядок.

Для чого потрібен літій

Літій – найлегший та м'який метал сріблясто-білого кольору, який уже змінив світову економіку. Зокрема, компанія "Тесла" здійснила технологічний прорив і пришвидшила перехід від двигунів внутрішнього згоряння до електромобілів.

Крім літій-іонних акумуляторів, літій використовується в сучасній техніці, електроніці, металургії, фарфоро-фаянсовій промисловості, ядерній енергетиці, медицині.

За оцінками Геологічної служби США, завдяки активній розвідці світові запаси літію зростають і у 2022 році становили 98 млн тонн. Лідерами за запасами цього металу є Болівія – 21 млн тонн, Аргентина – 20 млн тонн, Чилі – 11 млн тонн, США – 12 млн тонн, Австралія – 7,9 млн тонн, Китай – 6,8 млн тонн.

Досвід Болівії

Болівія – лідер з покладів літію, там його можна видобувати відкритим способом. На півдні країни розташований найбільший у світі солончак Уюні, площа якого становить 10 582 кв км. Економічний інтерес надрокористувачів прикутий саме до цієї країни. У 2023 році в країні почався конфлікт між суспільством та урядом через це родовище.

Після оголошення переможцем конкурсу представника китайського консорціуму CATL BRUNP & CMOC (CBC) регіон охопили протести. Місцеві мешканці проти угоди, бо вважають, що гірничодобувні проєкти зруйнують традиційний спосіб їх життя.

Під час поїздки в Болівію я побачив, як люди протестують, перекривають дороги, апелюють до влади, вимагаючи анулювати угоду з іноземним інвестором.

Цих проблем можна було б уникнути, якби представники держави, готуючись до конкурсу, налагодили з місцевим населенням прозорий діалог. Діяти потрібно було до квітня 2021 року – дати оголошення Міжнародного конкурсу з видобутку літію.

За два роки державні інституції встигли опрацювати документи 20 компаній, відібрати шість компаній-фіналістів, підготувати основний звіт щодо аналізу пропозицій і нарешті підписати документ про реалізацію промислових комплексів літію.

Однак у цьому переліку не вистачило діалогу із суспільством, роз’яснювальної кампанії та зустрічей з представниками потенційних інвесторів.

Наслідок – влада отримала бомбу уповільненої дії. Зараз керівництво Болівії постфактум намагається через ЗМІ донести інформацію про конкурс, його етапи та перспективи співпраці з китайцями, але час для діалогу втрачений.

Співпраця з Китаєм

Президент болівійської держкомпанії Yacimientos de Litio Boliviano (YPB) Карлос Рамос підписав угоду про створення спільного підприємства з представником китайського консорціуму CATL BRUNP & CMOC (CBC) Цінхуа Чжоу.

Заводи переможця використовуватимуть технологію прямого видобутку й збагачення літію і вироблятимуть до 25 тис тонн карбонату літію на рік з чистотою 99,5%.

Схожу пропозицію зробила німецька компанія, але потенційні інвестори відмовилися від своєї ідеї через протести місцевих жителів. Останні побоюються, що розробка солончаку відкритим способом потребуватиме великої кількості солоної води. Місцеві жителі впевнені, що розробка негативно вплине на їх водозабезпечення.

Зауважу, що видобуток літію – ледь чи не єдине джерело гідного заробітку для місцевого населення. Керуючись страхом і недовірою до керівництва країни, люди протестують проти будь-якого інвестора, який може позбавити їх заробітку.

Населення виходить на протестні акції, вимагаючи ухвалити закон, який їх захистить. Дискусійним також є питання, де саме буде вироблятися карбонат літію.

Коли я з командою виїжджав з Уюні, що вдалося зробити з третьої спроби через протести, негативні настрої в регіоні набирали обертів. Люди були налаштовані рішуче: перекривали дороги, максимально блокуючи рух.

Літій в Україні

Україна може виявитися одним з потужних власників запасів літію. Правда, інформація щодо точної кількості металу закрита. Наразі відомо про чотири літієві родовища: "Шевченківське", "Полохівське", "Добра" та "Крута балка". Метал тут не видобувають, лише проведені геологічні дослідження та апробовані запаси.

Кілька років тому ТОВ "Укрлітійвидобування" отримало дозвіл на видобування літію в межах Полохівського родовища та інвестувало в його розробку чималі кошти. Уже зараз потрібно проводити інформаційну кампанію щодо потенційного конкурсу на залучення інвестора на ділянку "Добра" через угоду про розподіл продукції.

Це складний, ризикований та чутливий бізнес. Суспільство має знати потенційного інвестора, який отримає в тимчасове користування економічний актив України. Війна росії проти України довела, що ми маємо ретельно обирати інвесторів, які будуть допущені до стратегічних галузей української економіки.

Відкритість і прозорість убезпечать нас від можливої турбулентності у вигляді протестів суспільства, яке і так виснажене корупційними скандалами.

Перспективи та можливості

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про розробку економічної моделі як ресурсного центру Європи. Про це стало відомо після зустрічі представників ЄБРР, Євросоюзу та Офісу реформ при Кабінеті міністрів. З огляду на це Україна має всі ресурси, щоб позбавити себе статусу сировинної країни.

До прикладу, що можна вважати повноцінною переробкою та кінцевим виробництвом? Враховуючи тип літієвих руд, якими володіє Україна, кінцевим продуктом можна вважати (у міру зростання ступеня переробки):

– літієвмісну руду (такий досвід у світі є);

– збагачену руду залежно від вилучення з відповідною концентрацією (сподумен – 4-6% оксиду літію, петаліт – до 4% оксиду літію);

– виробництво карбонату літію (з визначенням мінімальної кількості продукції і терміну запуску виробництва);

– виробництво катодів та анодів;

– виробництво літій-іонних батарей.

У будь-якому випадку запаси літію в Україні недостатньо вивчені і потребують дорозвідки. Для геологічного вивчення, видобутку сировини та подальшої переробки кінцевого матеріалу необхідні мільйоні інвестиції та сучасні технології.

Це обумовлено геологічною особливістю покладів. В Україні літій можна видобувати тільки шахтним способом. Для цього потрібно будувати шахти і збагачувати руду до товарної продукції (сподуменового або петалітового концентрату).

Реалізувати це можливо із залученням іноземних компаній, які дотримуються культури видобування і знають, що це тривалий бізнес. Зокрема, це "довгі" інвестиції, створення повного циклу виробництва, соціальні гарантії для персоналу, відповідальна сплата рентних платежів до місцевого та державного бюджетів.

За інформацією моїх джерел, участь у конкурсі на розробку сировини на ділянці "Добра" готуються взяти мінімум три команди. Більша частина претендентів – представники з міжнародним та вітчизняним досвідом ведення бізнесу.

Підготовка до конкурсу вже почалася. Прозоре проведення конкурсу на умовах укладання УРП та ефективне залучення інвестицій через цей механізм лише підсилить нову економічну модель України як ресурсного центру Європи.