Достойный тыл для армии? Как украинскому бизнесу стать добродетельным

Уся країна як єдиний організм бореться за свободу і в цій боротьбі ніхто не може залишатися осторонь.

Поки наша армія захищає кордони України від зовнішнього ворога, цивільні мають здолати внутрішнього ворога – корупцію.

Особлива роль у цьому відведена українським бізнесам.

Як корупційні скандали б’ють по репутації компаній і що про це говорить міжнародний досвід? Чому подолання корупції в корпоративній сфері і на рівні держави так необхідні для відбудови України? Яке рішення для виховання культури доброчесності всередині компанії є в українських бізнесів?

Легко дати хабаря, щоб оминути прискіпливу перевірку держслужб. Також легко зробити дорогий подарунок члену комітету, щоб ваша компанія виграла тендер.

Ті, хто вдаються до корупційних дій, очікують отримати вигоду. Ті, хто використовують посади у своїх інтересах, сподіваються на збагачення. І мало хто з них думає, що протиправні дії зашкодять їм і їхньому бізнесу. А даремно.

Вчимося на помилках міжнародних корпорацій

Один з найбільших у світі брендів у галузі електротехніки, електроніки та енергетики, що працює на ринку понад 175 років, ледь не перекреслив свій успіх гучним корупційним скандалом, який розлетівся по всіх континентах.

У 2004 році Siemens не міг поскаржитися на брак продажів, проте гендиректор компанії відчував гостру потребу в збільшенні впливу Siemens будь-якою ціною. Вступити в тіньове співробітництво з урядом Греції тоді здалося чудовою ідеєю.

У період підготовки до Літніх Олімпійських ігор 2004 року в Афінах керівник компанії підкупив чиновників, щоби безперешкодно одержувати державні контракти на переведення провідної грецької телефонної мережі OTE на цифровий формат, створення систем комунікації для грецької армії та забезпечення систем спостереження для найбільшої спортивної події.

Скандал вибухнув через чотири роки після Олімпійських ігор, у 2008 році. Загальна сума хабарів, які одержали урядовці, оцінюється 100 млн євро. Співробітники Siemens активно допомагали слідству: завдяки їхній участі владі вдалося розкрити ще більше корупційних угод усередині компанії.

У підсумку штраф для компанії становив 1,4 млрд євро. Це була найбільша сума, сплачена концерном за межами своєї країни.

Схожий випадок стався з іншою всесвітньо відомою корпорацією, спадкоємця якої ув’язнили до п’яти років позбавлення волі. Лі Дже-Йонг, керівник Samsung та мільярдер, пожертвував 36 млн дол неприбутковому фонду, яким керувала подруга експрезидента Південної Кореї, в обмін на політичні преференції.

Це допомогло Лі здобути урядову підтримку для програми реструктуризації Samsung і зміцнити свій контроль над компанією.

Чи вартий був цей крок тих наслідків, до яких він призвів? Після викриття схеми судовий вирок став потужним ударом для найбільшої і найвідомішої корпорації Південної Кореї. Акції Samsung упали, репутація компанії постраждала на багато років уперед, а Лі Дже-Йонга відправили за ґрати.

Робота над помилками

Після корупційного скандалу 2008 року компанія Siemens сформувала правила, які мають звести до мінімуму ймовірність його повторення. Новий девіз компанії підкреслює брак толерантності до корупції і порушень правил конкуренції: "Тільки чистий бізнес – це бізнес Siemens".

Для цього корпорація розробила внутрішні документи, дійсні для всіх підрозділів та постачальників. Siemens розміщує щорічну звітність на офіційному сайті, де також можна повідомити про факти порушень.

Була запущена глобальна ініціатива Siemens Integrity Initiative, на яку виділили понад 100 млн дол. Вона буде підтримувати організації, що борються з корупцією та шахрайством за допомогою колективних дій, освіти і навчання.

Samsung також оновила свою антикорупційну політику, щоб такі інциденти більше не впливали на репутацію бренду.

Що в Україні

33 бали із 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції за 2022 рік. Наша країна посідає 116 місце із 180-ти. Схожі показники в Алжиру, Сальвадору та Філіппін. Ця статистика змушує замислитися, а чи справді наш шлях відповідає шляху країни, яка прагне стати частиною Євросоюзу?

Корупція часто асоціюється з неправомірною діяльністю чиновників державного апарату, але не менш нагальною проблемою є корупція всередині бізнесу. Цю проблему важливо усвідомлювати і працювати над її подоланням.

З погляду бізнесу, корупція найбільш поширена у сферах надання дозволів, видобування корисних копалин та на митниці. Далі йдуть приватизація підприємств, лісове господарство, публічні закупівлі та земельні відносини.

Індекси сприйняття поширеності корупції в цих сферах перевищують чотири бали за п'ятибальною шкалою.

Чи чули ви щось про українські компанії, які були помічені в корупційних схемах, але провели роботу над помилками? Можливо, так, але ці випадки одиничні і говорять про них пошепки.

Водночас, на відміну від міжнародних корпорацій, бізнесу в Україні навряд чи вдасться так швидко відійти від розголосу та поновити свою діяльність. Один необачний крок може коштувати дорого. Чи варте воно цього? Точно ні.

Трансформація українських бізнесів. З чого почати

Доброчесність та свідома відмова від корупційних ризиків – це складові культури ведення бізнесу, яка в Україні поки не достатньо розвинена і над вихованням якої необхідно працювати.

Два роки тому Глобальний договір ООН в Україні, українська мережа найбільшої у світі асоціації відповідальних бізнесів, приєднався до міжнародної програми Anti-Corruption Collective Action, щоб допомагати українському бізнесу вибудовувати принципи доброчесної роботи і разом долати явище корупції.

Упродовж двох років у рамках антикорупційної програми команда ГД ООН в Україні та 50 експертів з приватного, державного та громадського секторів працювали над створенням унікального продукту – відеокурсу "Антикорупція".

Цей освітній серіал, знятий у стилістиці фільму Ларса фон Трієра "Доґвіль", можна переглянути на порталі Дія.Бізнес та платформі Дія.Цифрова освіта. Його створили за інформаційної підтримки Міністерства цифрової трансформації України та Офісу з розвитку підприємництва та експорту.

В основі серіалу лежать типова антикорупційна програма юридичної особи від НАЗК, рекомендації посібника з колективних дій проти корупції від Глобального договору ООН та міжнародні норми. Курс містить пʼять модулів. Кожен з них триває пʼять-вісім хвилин, що забезпечує швидке та ефективне навчання.

У цей курс представники бізнесів вклали максимум інформації, яка базується на їхньому досвіді роботи.

Ми розуміємо, що явище корупції – комплексне. Воно стосується і державних органів, і великих компаній. Тому курс для малих і середніх бізнесів – це лише маленький крок до глобальної трансформації українського бізнес-середовища.

Від того, як швидко станеться ця трансформація, залежить майбутнє всієї України і це не перебільшення.

У вільній Україні – вільні від корупції

Ще ніколи про потребу викорінити корупцію в Україні на всіх рівнях не говорили так голосно, як тепер, під час великої війни з Росією. Бо саме зараз від доброчесності українських бізнесів та державних органів залежить репутація країни в очах закордонних донорів та партнерів.

Те, наскільки прозоро ми працюємо, впливає на готовність закордонних інвесторів вкладати кошти у відбудову наших міст, зранених і розбитих російськими ракетами. Працювати чесно і бути гідним тилом для наших Збройних сил мусить кожна українська компанія, щоб на своєму рівні наближати перемогу України і докластися до її відбудови.