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Как государство помогает поддерживать украинский экспорт

Как государство помогает поддерживать украинский экспорт

В 2022 году ЭКА профинансировало экспортные контракты на 3,18 млрд грн. Как бизнесу воспользоваться услугами? (укр)
Пятница, 3 февраля 2023, 13:14
Руслан Гашев
и.о. Председателя правления Экспортно-кредитного агентства

Під час війни не всі банки кредитують бізнес, адже фінансові ризики дуже зросли, а ті, хто кредитує, пропонують занадто високі ставки, що робить цей вид фінансування практично недоступним для більшості експортерів. 

Тож держава вирішила виступити гарантом за такими кредитами і зараз ЕКА страхує видані експортерам кредити. 

Таким чином, оскільки для банка ризики стають набагато меншими, умови кредитування для експортерів поліпшилися і ймовірність отримання позитивних рішень зросла. 

Експортери, які уже скористалися програмою (серед них компанія "Ескада-М", яка виробляє шпоновані плити і успішно експортує їх у Велику Британію, Данію, Швецію, Швейцарію, Польщу та Молдову, компанія "Ластерн" - виробник харчової стрейч-плівки, чи "Дубенський завод гумово-технічних виробів", що після 24 лютого збільшив частку експорту до 80%) стверджують, що взяти в ній участь було не складно.

Пакет необхідних документів невеликий, а співробітники фінустанов охоче допомагають правильно оформити заявку. 

Нагадаю, що отримати кредит за цією програмою може бізнес, товар якого відповідає вимогам ст. 8 закону "Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження" і який має відповідний контракт. 

Сума позики може досягати 20 млн грн строком до одного року, а ЕКА бере на себе страхування 85% такого кредиту.

Майже всі кредити, які уже були надані бізнесу в співпраці з ЕКА, не мали додаткових вимог до ліквідної та твердої застави. При цьому близько 80% кредитів надавалися під нульову відсоткову ставку. 

Таким чином ЕКА і банки-партнери (яких на той час було три — це Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк) підтримали експортні контракти загальною вартістю 3,18 млрд грн до 17 країн, серед яких Австралія, Китай, Данія, Нігерія, Польща, Туреччина, Велика Британія.

Завдяки такій підтримці український бізнес в умовах воєнного стану зміг зберегти 1445 робочих місць і розширити ринки збуту. 

Станом на кінець 2022 року кожна гривня, якою ЕКА застрахувала зовнішньоекономічні контракти українських підприємців, створила можливість для отримання 13,25 грн експортної виручки. 

А це можна розглядати як один з ключових показників ефективності використання коштів платників податків, за рахунок яких, хоч і опосередковано, ми страхуємо фінансові ризики компаній. 

Минулого року ЕКА отримало і визнання серед колег: ми стали членом-спостерігачем Міжнародного союзу страховиків експортних кредитів та інвестицій (Бернський Союз). 

Наступний крок – отримання повноправного членства та міцні зв’язки з ключовими гравцями для структурування спільних торговельних угод та перестрахування наших ризиків.

Нам уже довіряють банки та члени бізнес-спільноти, але ми прагнемо прискорити рух до побудови екосистеми підтримки експортерів. У цьому напрямку ми вже співпрацюємо з Програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України", Офісом з розвитку експорту та підприємництва, Торгово-промисловою палатою України. 

Оскільки до нас звертаються і ті, хто раніше взагалі не працював на експорт, ми розпочали активну співпрацю з платформою NAZOVNI, розробленою МЗС.

Від початку поточного року нас регулює НБУ. Це дозволить рухатися у напрямку пом’якшення вимог до капіталу, тобто збільшити обсяг страхової відповідальності в чотири рази, як це практикують у світі, а також в подальшому знизить вартість наших послуг, адже ми перестанемо бути платником ПДВ.

2023 рік Експортно-кредитне агентство почало з розширення списку банків-партнерів: до них додалися Кредобанк та ПриватБанк. 

Після вирішення питання валютного контролю за застрахованими ЕКА операціями відкриється шлях до розробки та впровадження нового продукту - повноцінного експортного факторингу. 

Сумарно ліміт, який ми встановили в рамках портфельної програми доступного експортного фінансування для банків-партнерів, вже наблизився до 1 млрд грн.

Отже, шановні експортери, в цей непростий для всіх період, коли всі ми прагнемо пришвидшити перемогу України, час планувати свій успіх на зовнішніх ринках. 

З ЕКА можливостей для залучення передекспортного фінансування та просування вашої продукції чи послуг за кордон у вас - достатньо. 

Торгуйте зі світом безпечно. Торгуйте з безпечному світі.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
экспорт бизнес кредит
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