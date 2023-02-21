Каким должно быть развитие ВИЭ Украины — Национальный план действий до 2030 года

Досягнення кліматичної нейтральності — ключовий елемент політики Європейського Союзу. Декарбонізація є важливим завданням і для України, яка прагне забезпечити розвиток та конкурентоспроможність власної економіки.

Позиція ЄС сформульована у 4-му енергетичному пакеті законодавства ЄС "Чиста енергія для всіх європейців", над імплементацією якого ми працюємо разом з нашими європейськими колегами.

Підтримуючи розвиток відновлюваної енергетики, ми працюємо над досягненням вагомої частини сьомої цілі сталого розвитку ООН — забезпечення загального доступу до недорогих, надійних, стійких та сучасних джерел енергії для всіх.

Попри певні кризи розвитку, сфера відновлюваної енергетики в Україні продемонструвала свій солідний економічний та інвестиційний потенціал. Впродовж останніх 11 років було залучено близько 9 млрд євро у будівництво 9,7 ГВт потужностей, що генерують електроенергію з відновлюваних джерел.

Створені чисельні бізнеси — від інжинірингових компаній до професійних експлуатантів об’єктів відновлюваної енергетики. Ці бізнеси досягли дуже високого ступеня зрілості, що здатен забезпечувати їхню конкурентоспроможність не тільки на внутрішньоукраїнському ринку.

Прагнучи створити прогнозовані умови для розвитку галузі та на виконання рішення РНБО, Держенергоефективності розробило проєкт Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики до 2030 року (НПД ВЕ 2030).

Цей документ не лише встановлює цілі розвитку галузі до 2030 року, а й передбачає заходи, які забезпечать збалансований розвиток відновлюваної електроенергетики, теплоенергетики та споживання відновлюваних джерел на транспорті.

Робота над проєктом НПД ВЕ 2030 велася відкрито, із залученням профільних експертів, асоціацій та у продуктивній взаємодії з іншими органами влади.

Під час його підготовки ми врахували реальний стан відновлюваної енергетики та відповідні цільові показники, визначені у вже затверджених державних стратегічних документах та європейських директивах, а також пропозиції центральних органів виконавчої влади, профільних організацій, експертів та наукових установ.

Так, зважаючи на виклики технічного та економічного характеру у сфері відновлюваної енергетики, в документі приділено значну увагу, зокрема:

забезпеченню сталості генерації об’єктів відновлюваної генерації, підвищенню надійності енергопостачання, перенесенню сезонних змін попиту на електроенергію;

стимулюванню виробництва "чистої" електроенергії на ринкових засадах;

удосконаленню умов підтримки енергетичних кооперативів та приватних домогосподарств;

запровадженню механізму видачі гарантії походження електроенергії;

стимулюванню використання енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) у транспортному секторі.

Проєкт передбачає ­збільшення частки енергії з відновлюваних джерел енергії у валовому кінцевому енергоспоживанні у 3 рази — з 9% у 2020 році до 27% у 2030 році, зокрема у секторах:

електроенергетики — збільшення частки енергії з ВДЕ у 2 рази — з 14% до 25%;

опалення та охолодження — зростання частки енергії з ВДЕ у 4 рази — з 9% до рівня 35%;

збільшення частки енергії з відновлюваних джерел у споживанні транспортним сектором у 5 разів — з 3% до рівня 14%.

Виконання цілей проєкту Національного плану дій потребує залучення інвестицій в розмірі понад 20 млрд євро, зокрема:

в потужності електроенергетики — 8,4 млрд євро;

в потужностей теплоенергетики та установки виробництва біометану — 11,5 млрд євро;

в установки з виробництва біоетанолу та біодизелю — 0,3 млрд євро.

Для досягнення цілей проєкт Національного плану дій передбачає заходи зі створення сприятливих умов, які забезпечать збалансований розвиток відновлюваної електроенергетики, теплоенергетики та споживання відновлюваної енергії транспортом, зокрема:

удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів та приватних домогосподарств;

запровадження гарантій походження енергії з відновлюваних джерел;

запровадження механізмів розвитку виробництва електроенергії з відновлюваних джерел на ринкових засадах (Corporate PPA’s);

розробка законопроєктів щодо розвитку біоенергетики, зняття бар'єрів розвитку геотермальної енергетики; збільшення використання біопалива на транспорті;

впровадження конкуренції в системах централізованого теплопостачання;

розвиток інфраструктури електрозарядних станцій;

створення умов для будівництва виробничих потужностей з виготовлення обладнання для виробництва енергії з ВДЕ, систем накопичення та балансуючих потужностей тощо.

Протягом 2022 року Агентство провело колосальну роботу для доопрацювання та узгодження проєкту НПД ВЕ 2030: погодили його з Міністерством енергетики, заінтересованими центральними органами виконавчої влади, провели консультації з громадськістю та доопрацювали згідно з усіма зауваженнями.

Держенергоефективності у співпраці з Програмою розвитку ООН здійснили стратегічну екологічну оцінку проєкту Національного плану дій з відновлюваної енергетики 2030 та проєкту Плану заходів з його реалізації, розроблено відповідні звіти, які пройшли громадське обговорення та опубліковані на вебсайті Агентства.

Що важливо, результати проведення стратегічних екологічних оцінок узгоджено із Міндовкілля та МОЗ.

У рамках проведення стратегічних екологічних оцінок було розглянуто основні екологічні проблеми, види впливу та можливі наслідки використання різних видів відновлюваної енергетики (гідроенергетика, сонячна енергетика, вітрова енергетика, геотермальна енергетика, біоенергетика) та впровадження інших заходів, визначених Національним планом з розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року.

За підсумками стратегічної екологічної оцінки були запропоновані заходи запобігання, зниження або пом’якшення визначених впливів у процесі виконання документу, а також заходи із моніторингу наслідків виконання проєкту Нацплану дій.

Наразі ухвалення проєкту Національного плану дій з відновлюваної енергетики вийшло на фінішну пряму.

Проєкт НПД ВЕ 2030, план заходів з його реалізації та звіти про проведені стратегічні екологічні оцінки направлено до Міністерства енергетики для подальшого внесення на розгляд Кабінету Міністрів України. Документ має увійти складовою частиною до Енергетичної стратегії України та Інтегрованого національного плану з питань енергетики та клімату.

Сподіваюсь, що найближчим часом буде можливість його ухвалити. Але водночас варто розуміти, що після нашої перемоги план потребуватиме оновлень. Та попри це, наші цілі мають бути не менш амбітними.

Впевнений, що збалансований розвиток відновлюваної енергетики може бути тільки планомірним. Результат недостатньо продуманого розвитку ми бачимо у кризі, що розгортається останні роки, й розв'язання якої коштує українцям великих грошей — як у формі безпосередньо виплат, що здійснюють споживачі та платники податків, так і у формі недотримання вигод від сталого розвитку, що уповільнився через таку кризу.

Мало визначити розвиток зеленої енергетики як ідею у собі, мало сформувати оптимістичні цілі, — важливо деталізувати такі цілі, й розробити конкретні плани та заходи, що мають бути такими, що здатні реалізуватися. Але самі вони точно не реалізуються без чіткого визначення завдань нижчого рівня та відповідальних суб'єктів, що здатні такі завдання виконати.

Це не применшує важливість стратегічного планування, а навпаки — дає йому значно більший сенс та вагу.

Звертаю увагу, що важливим є і сам процес планування, якщо він організований належним чином. Такий процес не лише дозволяє досягти консолідації інтелектуального та комунікаційного ресурсу, але і закладає підвалини успіху у подальшій реалізації.

Ефективність реалізації планів визначається якістю публічного управління, яка, своєю чергою, базується на досліджених й визнаних принципах. Великі ризики для успіху реалізації планів знаходяться як у площині якості планування, результатом якого має бути сформована державна політика, так і якістю реалізації, яка залежить від послідовного дотримання принципів доброго публічного врядування.



Без сумніву, розвиток відновлюваної енергетики України великою мірою визначатиме якість та динаміку розвитку економіки України, сталість соціально-економічного розвитку та національної безпеки нашої держави.