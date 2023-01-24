Зелена енергетика: план дій на 2023 рік

2022-й рік був роком боротьби за виживання для зеленої енергетики, так само як і для всієї країни.

Попри те, що були місяці, коли для виробників з ВДЕ все виглядало похмуро, загалом рік закінчився прийнятно, враховуючи загальний крихкий стан економіки і енергетичного сектору.

Виробники з ВДЕ завершили рік із рівнем сплати "зеленого" тарифу 54%. Ключовими питаннями, важливими для виживання галузі, залишаються борги за дисбаланси та заборгованість за "зеленим" тарифом за поточний та попередні роки.

Встановлення механізмів та термінів покриття цих відтермінованих платежів та дотримання цих термінів матиме вирішальне значення для подальшого розвитку сектору.

Проте незважаючи на складний рік, енергетичний сектор продовжує просуватися вперед у впровадженні правової бази та інтеграційних норм, орієнтованих на курс Європейського Союзу.

Головним проривом минулого року стала успішна синхронізація енергосистеми України з електромережею ENTSO-E в березні.

Після цього послідувало отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС, що відкриває нові перспективи, встановлює стандарти регулювання енергетичного сектору та скорочує терміни їх впровадження.

У своєму щорічному звіті про імплементацію Секретаріат Енергетичного Співтовариства підтримав зусилля України щодо дотримання термінів імплементації нормативних актів щодо ВДЕ та визначив низку ключових нормативних актів, які слід враховувати.

Одним з питань, порушених у звіті, є саме фінансова стабілізація гарантованого покупця та впровадження функціональної ринкової схеми підтримки.

Також на часі подумати про належні механізми надання коштів для фінансування "зеленого" тарифу та виконання заборгованості перед виробниками з ВДЕ, припускаючи, що наступного року зайвих коштів від експорту електроенергії не буде.

А збереження інтересів існуючих інвесторів буде запорукою відновлення довіри інвесторів і залучення нових інвестицій у післявоєнну зелену енергетику.

У 2022-му було подано низку законопроєктів, на які буде спиратися подальший розвиток галузі.

Запровадження закону, що дозволяє укладати віртуальні корпоративні контракти щодо постачання електроенергії, є великим кроком вперед для розвитку нової моделі ринку і впровадження європейських практик.

Закон дозволить виробникам напряму продавати промисловим споживачам, самостійно визначати ціну таких поставок та укладати довгострокові угоди з ними без фізичної поставки.

Законопроєкт про гарантії походження електроенергії з ВДЕ був підготовлений Міністерством енергетики України та поданий на розгляд до Верховної Ради у вересні.

Гарантії походження зеленої електроенергії могли б забезпечити швидкий шлях для додаткового доходу для виробників з ВДЕ за новою ринковою моделлю, що стало б можливим через запуск внутрішнього ринку гарантій походження.

Відповідно до Звіту Секретаріату Енергетичного Співтовариства, реєстр гарантій походження для України вже створено, а угоду щодо під’єднання надано для підписання відповідним посадовим особам.

Після ухвалення відповідного законодавства Україна могла б оперативно запустити свій реєстр гарантій походження.

Варто зазначити, що у грудні 2022 року Грузія стала першою країною, яка вже почала використовувати реєстр гарантій походження, створений за сприянням Секретаріату Енергетичного Співтовариства, таким чином запустивши ринок для країн-учасниць Енергетичного Співтовариства.

ЄУЕА щиро сподівається, що тема гарантій походження буде першочерговою у списку пріоритетів законотворців у 2023 році.

На столі законодавців ще один важливий проєкт закону про продовження pre-PPA умов підключення для ВЕС, будівництво яких призупинилося через воєнні дії, до кінця 2023 року.

За нашими оцінками, будівництво нових ВЕС потужністю близько 800 МВт було призупинено через вторгнення рф. Прийняття проєкту закону стало б швидким вирішенням поточної енергетичної кризи та кроком до посилення енергетичної безпеки України.

Підсумовуючи, хочу відзначити зусилля Міністерства енергетики щодо дотримання термінів подання законопроєктів, пов’язаних з відновлюваною енергетикою.

Ми очікуємо, що законодавці розглянуть вищезгадані законопроєкти в першочерговому порядку, а регулятор та урядовці розв'яжуть питання щодо системного недофінансування гарантованого покупця.

Також сподіваємося, що урядовці звернуть увагу на зауваження і рекомендації зі звіту Секретаріату Енергетичного Співтовариства за 2022-й рік.