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"Облака", искусственный интеллект - основные тренды автоматизации бизнеса

"Облака", искусственный интеллект - основные тренды автоматизации бизнеса

Какие технологии используют бизнес для управления ресурсами предприятий? (укр)
Пятница, 17 февраля 2023, 13:17
Виталий Курдюмов
соучредитель, директор по развитию Clarity Ukraine

Україна і війна росії проти неї в центрі уваги всього світу. Тому сьогодні домінуючими чинниками у розвитку будь-якої індустрії є невизначеність, потенційна світова економічна криза та подолання безпекових ризиків.

Як бачать розвиток індустрії інформаційних технологій в управлінні ресурсами підприємств (ERP) ключові гравці? Які тренди формують порядок денний на 2023 рік?

ERP (англ. Enterprise Resource Planning) - корпоративна інформаційна система, призначена для автоматизації обліку й керування.

Ще більше "хмари". ERP-системи відносяться до критичної інфраструктури, а робота критично важливих систем має не залежати від негараздів "на землі". 

До того ж, вартість енергоресурсів за останній рік досягла найбільших світових максимумів, отже загальний тренд – організації шукають шляхи оптимізувати витрати на переміщення персоналу, оренду офісів, підтримку локальних мереж і серверів. 

Стабільна "хмара" – відповідь на цей запит. Microsoft ще у 2021 році офіційно підтвердив плани щодо відкриття від 50 до 100 дата-центрів на рік. Інвестиції в кожен $0,5-1 млрд. 

У 2023 відкриється найбільший і найближчий до України дата-центр Microsoft у Варшаві.

Тут цікаво, що сильний гравець ринку ERP – німецька компанія SAP, свою флагманську систему S/4HANA здебільшого розміщує також у дата-центрах Microsoft.

Ще більше інструментів безпеки в інформаційно-технологічному просторі. 

В цьому випадку "хмара" і є тим інструментом, який дає можливість створити безпековий периметр – контролювати трафік даних, фільтрувати користувачів, створювати резервні копії.

Ще більше використання штучного інтелекту. Алгоритми штучного інтелекту, машинне навчання, боти – сьогодні це загальна велика хвиля розвитку інформаційних технологій. 

Ось, наприклад, найпотужніший ШІ-чат-бот ChatGPT зчинив багато галасу останніми тижнями серед усіх індустрій. 

До речі Microsoft підтвердив інвестиції в ChatGPT у розмірі $10 млрд і збирається використовувати цю технологію у власних додатках. ERP-системи також все більше містять елементи ШІ. 

Здебільшого це підказки користувачам щодо планування запасів, роботи з дебіторською (клієнтською) заборгованістю, прогноз руху грошових коштів тощо. 

Також активно розвивається напрямок розпізнавання документів і роботизація рутинних задач, що оптимізує витрати на бекофісні роботи.

Варто розуміти, що ШІ стає простіше використовувати, коли ERP-система працює як "хмарний" сервіс – тоді база даних системи, а це велетенська база даних, може бути легко задіяна для алгоритмів ШІ.

Ще більше уваги до партнерського каналу. Реальні проєкти щодо впровадження і підтримки ERP-систем виконують сертифіковані компанії, які мають партнерський статус від розробника цих систем. 

Ці команди мають практичний досвід, компетенції у розумінні тих або інших бізнес-процесів. Успіх впровадження завжди залежить від професійного рівня таких команд.

Враховуючи технологічний розвиток ERP-систем останніми роками, а також очікування ринку щодо якості впроваджень, постачальники, зокрема Microsoft, у минулому 2022 році кардинально змінили підхід до роботи з партнерським каналом. 

Отримання статусу і підтримки від вендора стало складнішим: наразі Microsoft має більше вимог до команд – треба мати більше, ніж раніше, сертифікованих фахівців, взаємодіяти із замовниками більш ретельно та мати успішні проєкти у "хмарних" середовищах. 

Можемо констатувати, що ринок облікових/ERP систем в Україні рухається у фарватері світових трендів. Переважна більшість компаній розглядають перевід своїх облікових систему в хмару. 

Це відповідає запиту українського бізнесу щодо безпеки даних та безперервності ведення діяльності. 

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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