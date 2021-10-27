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Коли компанії потрібна автоматизація бізнес-процесів

Коли компанії потрібна автоматизація бізнес-процесів

Які переваги для бізнесу може принести автоматизація бізнес-процесів та з чого розпочати?
Середа, 27 жовтня 2021, 08:15
Інна Соловйова
CEO & founder IT-компанії Integrity Vision

У сучасних умовах будь-який бізнес — це процеси: складні, прості, багаторівневі. І багато компаній рано чи пізно приходять до питання: як цим керувати. 

Комусь достатньо прописати процеси на папері й потім просто встановити процес контролю. Іншим прописати на папері — не вихід. Тут на допомогу приходять системи з автоматизації бізнес-процесів. 

На сьогодні автоматизація бізнес-процесів — це невід’ємна складова середнього і великого бізнесу.

І справа не тільки в забезпеченні прискореного кредитування, виявлення найбільш ефективної моделі продажів або створення прозорості на всіх етапах роботи компанії. 

Успішна автоматизація бізнес-процесів дає можливість бути більш конкурентоспроможними на ринку, більш прибутковими та спрощує роботу співробітників на всіх рівнях. Безперечно цих цілей хоче досягти будь-яка компанія. Але з чого почати?

Перше — це аналіз того, як є зараз і які цілі компанія ставить перед собою. Це можна зробити самостійно або залучити фахівців, які забезпечать грамотну аналітику і згодом автоматизацію бізнес-процесів, виходячи з індивідуальних вимог замовника. 

Навіщо і коли компанії потрібно автоматизувати або реорганізувати бізнес-процеси?

Автоматизація просто необхідна всім великим бізнесам, де присутні багатошарові процеси. Тут потрібно відштовхуватися не від кількості співробітників, а від складності процесів, які можна спростити. Це стосується керуючих, операційних і підтримуючих процесів. 

Автоматизація дозволяє їх прискорити, поліпшити, зробити їх більш ефективними і якісними. Простіше кажучи, автоматизація бізнесу — це перший крок до більш якісної, системної та гнучкої роботи компанії.

Одне з найпопулярніших питань щодо автоматизації бізнес-процесів: в яких сферах вона найбільш необхідна? Завжди, коли ми говоримо про роботу компаній з повторюваним циклом прийняття рішення, ми можемо говорити про необхідність автоматизації. 

Це стосується роботи великих компаній та підприємств у різних сферах, де присутня багатошаровість процесів (коли процес охоплює всі ці підпроцеси) та є велика кількість працівників. 

Ці фактори прискорюють необхідність автоматизації бізнесу і вже є актуальними як для малого бізнесу, так і для великого. 

Також це стосується роботи організацій із меншою кількістю співробітників, оскільки сьогодні ми живемо в умовах віддаленої роботи та пандемії. 

Загалом для досягнення ефективної, прозорої та контрольованої роботи, усі процеси вимагають регулярного підвищення ефективності. Хочеш бути конкурентоспроможним — вдосконалюй системи всередині та зовні.

Коли в компанії з десяток процесів, то сенсу в автоматизації особливо немає. А ось якщо процесів багато і вони стають складними або часто повторюваними, то тут на перший план виходить питання контролю за виконанням. 

Якщо процеси заводять в систему, то у керівників є можливість виявляти найбільш ефективні шляхи перебігу процесів або найбільш ефективних співробітників. Такий аналіз може допомогти встановлювати певні KPI в компанії. 

Крім того, автоматизація дозволяє прискорити процес виведення продуктів/послуг на ринок і підвищує ефективність компанії в цілому.

Час від часу зустрічаються ситуації, коли процеси з тих чи інших причин необхідно реорганізовувати. Це завжди не простий кейс, але цікавий оскільки вимагає аналізу процесів і приведення їх у відповідність до реальних цілей, стратегій компанії на сьогодні. 

Цікавий ще тому, що можемо побачити, як процеси в компанії працювали до реструктуризації і який ефект отримали в результаті проєкту.

При реорганізації завжди є можливість зробити аналіз бізнес-процесів з точки зору ризиків, контрольних процедур і особливу увагу звернути на ті області, які або були без належної уваги, або вимагають поліпшення.

На етапі аналізу бізнес-процесів проводиться розробка критеріїв і вимог до платформ або, іншими словами, до програмного забезпечення, на якому буде проводитися подальша автоматизація процесів.

Який ефект дає автоматизація бізнес-процесів?

Згідно з останнім щорічним глобальним опитуванням керівників, проведеного компанією Deloitte, 73% респондентів заявили, що їх організації стали на шлях інтелектуальної автоматизації. Це на 58% більше, ніж ще у 2019 році. Нині — цей показник продовжує зростати.

Тож, чому автоматизація бізнес-процесів щороку стає більш популярною? Справа в ефекті від її впровадження.

Перший і основний ефект від автоматизації бізнес-процесів — економічний. Чим більш оптимізований процес, тим швидше проходить бізнес-цикл і компанія отримує результат своєї діяльності, а отже йде економія часу, ресурсів та зусиль, що дозволяє більш швидко розвиватись. 

Бізнес-процеси стають більш прозорими та точними, що дозволяє збільшити їх швидкість, налагодити контроль за їх виконанням і покращити якість результатів виконання роботи. Отже, компанії значно легше досягти цілей, поставлених на старті впровадження автоматизації бізнес-процесів. 

Другий важливий ефект від впровадження автоматизації в компанії — це концепція безперервного вдосконалення. Дійсно, здатність до безперервного вдосконалення процесів і постійного підвищення окупності інвестицій — це саме той фактор, який завжди спрацьовує на користь клієнтів. 

Таким чином, при обґрунтуванні необхідності застосування автоматизації необхідно враховувати не тільки перші ітерації процесів і їх потенційний економічний ефект. Слід брати до уваги наростання цього ефекту з плином часу.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
бізнес менеджмент диджиталізація

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