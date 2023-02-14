Почти год позади: пять идей для усиления санкционного режима против россии

Перші в "цьому сезоні" санкції проти росії запровадили 22 і 23 лютого 2022 року за визнання так званих ЛДНР.

Рік по тому з’явилося дев'ять санкційних пакетів ЄС, санкції США, Канади, Великобританії, Японії, Австралії і – уперше в їх історії – Нової Зеландії.

Чи працюють санкції проти росії

Так, стверджується в дослідженні КШЕ.

Дефіцит бюджету перевищив 3 трлн руб, бюджетні доходи від експорту нафти впали на 60%, витрати федерального фонду доріг – у 2,5 разу, закупки ліків для лікарень зменшилися на 20%, приплив валюти впав у 12 разів, продаж нових авто – на 60%, а "фонд національного благосостоянія" втратив 37 млрд дол.

Звісно, санкції працюють не так дошкульно щодо росії, як би того хотілося, тож постійно триває дискусія про способи посилення санкційного тиску.

Санкційний режим має три цілі: послабити військовий потенціал, зменшити бюджетні надходження та послабити підтримку путінського режиму. Поки цілі не досягнуті – санкційний порядок денний залишається актуальним.

Ось наші пʼять ідей для посилення санкційного режиму: нові великі санкції, синхронізація санкцій у рамках санкційної коаліції, спеціальний торговельний режим як довгострокова альтернатива санкціям,моніторинг дотримання санкційного режиму та розширення санкційної коаліції.

Нові великі санкції

Найпростіший спосіб зашкодити росії – запровадити нові великі санкції. В їх основі завжди лежали великі ідеї. З ідеї почалося ембарго ЄС на російські енергоносії. З ідеї почалося визнання РФ країною-терористом. З ідеї почалося обговорення санкцій проти "Росатома" і відмови від його ядерного пального.

Зрозуміло, що в санкційної групи і зараз є нові великі ідеї: санкції в ІТ-сфері, санкції проти діамантової галузі, інституційна ізоляція фінансової системи, наукові, спортивні та мистецькі санкції, спеціальний торговельний режим з росією, спеціальний податковий режим для компаній, які працюють у росії.

Деякі з цих ідей частково обґрунтовані і відпрацьовуються в реалізації, деякі сформовані, але потребують деталізації, деякі очікують роботи з ними.

Синхронізація

Цілком нормально, коли деякі санкції проти росії запроваджують лише окремі країни. Зрештою, у всіх свої пріоритети, можливості та економічні особливості.

Так, тільки Великобританія забороняє надавати бухгалтерські та бізнесові консультації, послуги із зв’язків з громадськістю особам, пов’язаним з росією. Це сильна санкція, але "пов’язані з росією особи" переходять до надавачів послуг з інших юрисдикцій. Схожа історія – на ринку перевезень нафти.

Навпаки – є позитивні приклади синхронізації, наприклад, поступове санкціонування одних і тих же пропагандистів в усіх юрисдикціях.

Чому важливо синхронізувати санкції? Це справедливо; росіяни не можуть економічно мігрувати до інших юрисдикцій санкційної коаліції, але можуть у треті країни; так простіше переконати треті країни дотримуватися санкцій.

Спеціальний торговельний режим

Санкції – це адміністративне обмеження, що дозволяє впливати на економічні відносини. Кількість чинних санкцій проти росії потроху доходить до рівня, коли ними стає непросто керувати, зокрема в частині роз’яснень та винятків.

Звідси й ідея нашої санкційної групи, яка базується на успішному "іранському" досвіді: здійснювати всю економічну взаємодію з росією винятково кількома ретельно адміністрованими каналами. Тобто спеціальний торговельний режим.

Моніторинг дотримання санкційного режиму

Половина успіху санкцій полягає в забезпеченні їх дотримання. Уряди докладають більше зусиль для реалізації дедалі складнішого режиму санкцій: посада спеціального представника в ЄС, робоча група з компонентів у США…

Уряди також реагують на звіти чи розслідування авторства неурядового сектору: щодо компонентів і торгівлі в Туреччині, щодо танкерів і навіть на твіттер-акаунт онлайнового трекера руху танкерів з російською нафтою.

У нас є концепція координованої співпраці з кількома цими та іншими організаціями стосовно дослідження санкцій і моніторингу їх дотримання.

Важливо зосереджуватися на важливих для санкційної коаліції продуктах, доповнювати і підсилювати один одного. Це посилить об’єктивний моніторинг і дозволить ефективніше використовувати отриману інформацію.

Розширення санкційної коаліції

Німеччина, Японія, США, Великобританія, Польща, Австралія, Канада, Іспанія, Нідерланди, Франція, Італія – ключові країни санкційної коаліції. Кожна країна самостійно запроваджує санкції проти росії та ініціює колегіальні рішення.

Якщо порахувати ЄС як 27 країн-членів, то отримуємо близько 40 учасників коаліції, які разом обговорюють санкції, запроваджують їх та їх дотримуються.

Однак досвід реалізації прайс-кепу на нафту показав важливість порозуміння більшої кількості країн. Крім того, протидія обходу санкцій і загальний їх вплив на росію стануть потужнішими за умови розширення коаліції.

Участь у санкційній коаліції Індії, Туреччини, Ізраїлю, Бразилії, ОАЕ, держав Центральної Азії дозволить досягти більшого ефекту. Для них це означатиме зняття напруги щодо окремих запроваджених коаліцією санкцій.

Усі ці ідеї активно обговорюються з партнерами. Як показує історія останнього року, для України немає нічого неможливого, і в санкційній площині теж. Тому ще більше санкцій проти росії – це лише питання часу, якого в нас обмаль.