Потрібні нові санкції: танкери РФ продовжують транспортувати нафту

партнер єПраво, секретар робочої групи з питання санкцій проти росії

Після 24 лютого Захід ухвалив низку рішень, щоб обмежити можливості Москви отримувати прибутки від продажу енергоресурсів.

До санкційних списків США, Британії і ЄС потрапила російська державна судноплавна компанія "Совкомфлот". Банки ЄС і Великобританії зобов'язали припинити всі операції з "Совкомфлотом" після 15 травня.

На початку червня Рада ЄС затвердила Шостий санкційний пакет, куди включила повну заборону на експорт російської нафти морськими шляхами – обмеження реалізують впродовж наступних 6 місяців.

Попри санкції, "Совкомфлот", що володіє 110 танкерами, продовжує працювати на світових ринках. Судна компанії, зокрема, заходять в європейські порти, куди доставляють російську нафту.

Російські танкери продовжують торгівлю нафтою

Після впроваджених санкцій "Совкомфлот" мав би припинити свою діяльність на європейських ринках. Втім, це не так. Компанія продовжує транспортувати нафту і нафтопродукти.

Вона використовує афілійовані компанії та організації, які займаються реєстрацією кораблів. Цьому сприяє особливість морських перевезень, коли є можливість тимчасово постановити судна під прапор іншої країни. Ось як виглядає схема.

У квітні "Совкомфлот" перевів 98 власних і зафрахтованих суден під управління офісу в ОАЕ. Управителем російських суден (vessel owner) згідно з даними міжнародної інформаційної системи Equasis, повторно стала компанія SCF Management Services Dubai LTD.

Раніше майже всі ці кораблі вже перебували під управлінням офісу в ОАЕ, потім на початку 2022 року "Совкомфлот" перевів функції з управління суднами на компанію SCF Management Services Ltd, зареєстровану в Санкт-Петербурзі, а тепер повторно перереєстрував на Дубайську компанію.

При цьому 80 танкерів з цих 98, якими управляє арабська компанія, оформлені під прапором Ліберії на відповідні компанії (vessel operator). Реєстрацію і обслуговування кораблів здійснює компанія Liberian International Ship & Corporate Registry. Після перереєстрації танкери змінили назви.

Ще одна держава, яку судноплавна компанія РФ використовує у цій схемі – Індія. Індійський реєстратор судноплавства (IRClass) у квітні-травні надав сертифікати безпеки понад 80 російським танкерам, якими управляє SCF Management Services Dubai LTD.

Наявність сертифікатів дозволяє оформити страхове покриття на танкери, що відкриває їм доступ до міжнародних портів.

Зауважимо, що IRClass є одним із 11 членів Міжнародної асоціації сертифікаторів, на частку яких припадає обслуговування понад 90% світових вантажів.

Таким чином, використовуючи юрисдикції так званих нейтральних держав, російські танкери, попри санкції, не позбавлені можливості експортувати енергоресурси. Російські кораблі продовжують відвантажувати нафту у портах країн ЄС.

За даними Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), впродовж останнього місяця щонайменше 18 танкерів, які у 2020 році перебували на балансі "Совкомфлоту", перетинали океан та здійснювали рейси під прапором Ліберії.

Відстежувати переміщення суден в режимі реального часу дозволяє сервіс MyShipTracking. Кожен такий танкер перевозить нафту на суму понад 240 мільйонів доларів.

У OCCRP відзначили, що більшість суден "Совкомфлоту" отримали реєстрацію під ліберійським прапором, а його дочірня компанія, в управлінні якої російські танкерами, базується в ОАЕ. При цьому російський перевізник здійснює фінансові операції через дочірні компанії на Кіпрі та в ОАЕ.

Після того, як санкції проти "Совкомфлоту" вступили у дію, деякі російські танкери почали вимикати транспондери, щоби неможливо було зафіксувати їхнє місцезнаходження.

OCCRP відстежив п’ять танкерів з вимкненими транспондерами, які нещодавно перебували поблизу або в портах Італії, Данії та Нідерландів. Втім, розслідувачам невідомо, які саме компанії придбали нафту, доставлену кораблями РФ.

Ліберійська компанія LISCR, яка обслуговує танкери "Совкомфлоту", зареєстрована у США і працює в усьому світі. Компанія обслуговує понад 5 тисяч суден.

Через страх зазнати комерційні і репутаційні втрати LISCR у разі посиленого на неї тиску, вочевидь, готова буде відмовитись від надання послуг російським танкерам.

Аналогічні заходи могли б змусити індійську IRClass відмовитися від страхування підсанкційних суден.

У відповідь на ігнорування санкційних обмежень з боку російських підприємств необхідно впроваджувати проти них вторинні санкції.

Під санкційний тиск мають потрапити дочірні компанії, які управляють активами компаній з РФ, та інші структури, які допомагають агресору обходити обмеження, надаючи послуги з реєстрації і сертифікації.

У Міжнародній експертній групі Єрмака-Макфола наполягають: щоби заблокувати діяльність російського торговельного флоту, потрібно заборонити захід і розвантаження у західних портах суднам РФ та суднам інших держав, зафрахтованим російськими підприємтвами.

Крім того, під забороною для вантажних перевезень мають опинитись кораблі, серед бенефіціарних власників яких є росіяни.

Судновласники продовжують транспортувати нафту з РФ

За сто днів війни РФ заробила на експорті нафти 46 млрд євро. Ще 13 мільярдів отримано завдяки збуту нафтопродуктів. Відповідні дані навів фінський Центр досліджень енергетики та чистого повітря.

За цей період від продажу нафти, газу і вугілля агресор заробив 93 млрд євро, а ЄС імпортував енергоресурсів на 61% від загальної суми.

Саме тому прискіпливий контроль і покарання потрібно застосувати не лише щодо російських танкерів, які вийшли з-під санкцій. Додаткові обмеження необхідно накласти й на інші судноплавні компанії, чиї судна продовжують заходити у порти РФ.

Моніторинг показує, що щодня російські порти відвідує більше десяти танкерів, які вивозять сотні тисяч тонн сирої нафти і нафтопродуктів. З РФ вони відправляються в Індію, Китай, Туреччину, країни ЄС. Щоденно танкери продовжують експортувати з РФ приблизно 7 млн барелів нафторесурсу.

При цьому різко зросла частка судновласників з Греції, які взялися за транспортування російської нафти.

За даними Die Welt, приблизно третина, 76 зі 190 танкерів, які у квітні заходили в порти РФ, зареєстровані під грецьким прапором. Як зазначив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, фактично грецькі приватні компанії витягують РФ із зашморгу нафтового ембарго.

Майже напевне можна стверджувати, що російські танкери точно пропускають до себе Румунія, Болгарія, Італія, Франція, Голландія. Ось великі нафтопереробні заводи в містах-прибуття танкерів вищезгаданих країн, які гіпотетично можуть бути покупцями/одержувачами нафти:

НПЗ "Петромідія" великий нафтопереробний завод у м. Констанца (Румунія)

"Бургаський нафтохімічний комбінат" (власник "Лукойл"), найбільший завод у Болгарії, в м.Бургас

НПЗ "ISAB" (власник "Лукойл"), розташований у провінції Сіракузи (Італія)

НПЗ у "Bec d'Ambеs" у комуні Амбес (Франція)

Деякі дані моніторингу руху танкерів Совкомфлоту без врахування червня:

танкер SCF BALTICA/IMO 9305568

3 рази виходив з портів Росії (Ust-Luga, Vysotsk, Primorsk) і заходив у такі порти:

– Rotterdam (Нідерланди), дата заходу: 08.03.2022, гіпотетичний покупець: не визначено, у місті 7 нафтопереробних підприємств

– Antwerp (Бельгія), 22.03.2022, гіпотетичний покупець: не визначено, місто є великим промисловим центром із кількома нафтопереробними підприємствами

– Santa Panagia (Італія), 19.04.2022, гіпотетичний покупець: НПЗ ISAB (власник "Лукойл"), розташований у провінції Сиракуза, Італія

танкер Nevskiy Prospect / IMO 9256054

4 рази виходив з порту Росії (Novorossiysk) і заходив у такі порти:

– Constanta (Румунія) заходи: 11.03.2022, 27.03.2022, гіпотетичний покупець: НПЗ "Петромідія", великий нафтопереробний завод у м. Констанца (Румунія):

– Burgas (Болгарія) заходи: 18.04.2022, 06.05.2022, гіпотетичний покупець: Бургаський нафтохімічний комбінат (Болгарія).

Висновки

Те, як технічно росіяни виводять свої танкери з-під санкцій, доводить, що це для них вкрай болюче питання. Тож слід продовжувати тиснути.

Необхідно уточнити санкції щодо здійснення морських перевезень російської нафти: заборонити заходити в порти судам, які належать "Совкомфлоту" та іншим російським резидентам, а також де вони є судновласниками чи операторами, або щодо яких росіяни є кінцевими бенефіціарами.

Це дозволить забезпечити виконання вже запроваджених обмежень, а також обговорюваного price cap на російську нафту.

Суворість такого обмеження ціни означає невідкладність запровадження, контроль здійснення платежів (не більше ніж установлена ціна), контроль власників, судновласників і операторів танкерів аж до негативних для них наслідків, практична охорона суден (щоб не переливали нафту і не захоплювали судна).

Крім того, бажано обмежити можливість здійснювати страхування суден, які здійснюють перевезення нафти поза установленим price cap. Таким чином РФ має бути повністю ізольовано від світової морської торгівлі.

Нарешті необхідно визнати Росію державою-спонсором тероризму, та внести до чорних списків Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Це закриє агресору доступ до світової фінансової системи.