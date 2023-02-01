Какой будет индустрия логистики и перевозок в 2023 году

Щодня світова логістична галузь стикається з новими викликами – як через російське вторгнення, так і через економічну нестабільність на світових ринках.

Перманентна нестабільність – нова реальність

Пандемія та руйнування звичних ланцюгів поставок іще торік змусили компанії змінювати географію виробництв, наприклад, переводити їх до рідних ринків.

Цей тренд назвали nearshoring, і в 2023 році він залишиться, правда, з інших причин. За даними агенції KPMG, шість з десяти компаній прогнозують, що геополітична нестабільність може негативно впливати на їх логістичні ланцюги.

Автори дослідження не розшифровують, що мають на увазі під геополітичною нестабільністю, але майже напевне йдеться про російську агресію в Україні, подальші санкції і напругу між США та Китаєм. Крім того, багато гравців індустрії звертають увагу на рекордну інфляцію та можливу рецесію.

Відповідно, стійкість до ризиків і готовність до нових викликів, до яких компанії звикли під час пандемії, досі актуальні і стали новою нормальністю.

У Deloitte зазначають, що 90% організацій продовжать інвестувати в nearshoring-виробництво. Крім того, стандартом стає принцип "Китай +1": політика, що передбачає існування альтернативи звичному ланцюгу поставок.

Класична логістика трансформується, і виграють ті гравці, які створюють середовище додаткових послуг для супроводження доставки.

У Meest, наприклад, є сервіс Meest World Logistics Platform. Це єдине цифрове "вікно" для керування процесами транскордонних перевезень: від менеджменту процесу транспортування до контролю його якості й термінів доставки.

Завдяки цій диджитал-платформі наші партнери мають можливість ефективно управляти своїми транскордонними доставками в одній системі, що значно оптимізує безліч пов’язаних бізнес-процесів.

Роль технологій і смарт-рішень посилюється

Ринок "цифрової логістики" – сукупності сервісів та інструментів для перевезень – зросте на понад 20% до 2030 року, спрогнозували в Allied Market Research. Тобто компанії покладатимуться на автоматизацію, IT-рішення і хмарні сервіси.

За даними KPMG, посилити інвестиції в цифровізацію планують близько 60% компаній. Мета – покращити процеси доставки, збору та аналізу даних.

В агенції наголошують, що 2023 рік може бути особливим, позаяк акцент робитиметься не на загальній інфраструктурі та взаємодії з користувачами, а на логістичних інструментах: роботі фулфілмент-центрів, плануванні, трекінгу.

Один із напрямів – прозорість ланцюгів доставки. Такі сервіси допомагають у реальному часі відстежувати інформацію про вантаж, його локацію та умови транспортування. Це дає змогу замовнику зменшувати витрати на простій судна, оцінювати роботу перевізника, контролювати стан і якість вантажу.

Для перевізника також є низка переваг, адже він краще розуміє, як гарантувати додаткову безпеку вантажу та оптимізувати транспортування.

Через попит на ринку стрімко розвиваються компанії, що працюють у цій сфері. Так, фірма ClearMetal не тільки забезпечує прозорість ланцюгів доставки, а й допомагає аналізувати й прогнозувати кількість і тип вантажів на місяці вперед.

Серед інших лідерів цього напряму – project44, FourKites, Descartes MacroPoint. У 2023 році учасники ринку прогнозують ще більший попит на їх послуги.

Інша сфера – автоматизація складів. Цей напрям уже кілька років є одним з пріоритетних. Через пандемію у 2021 році він зріс на понад 30%. Акцент у 2023 році буде робитися на подальшій помірній роботизації складів. Очікується, що до 2026 року такі рішення запровадять три з чотирьох великих компаній.

Уже зараз робототехнічні девайси вміють сортувати посилки, транспортувати їх у межах складу, переміщувати з одних полиць на інші. Лідером, безумовно, є Amazon. Очікується, що інші великі гравці почнуть наздоганяти цього гіганта.

На жаль, через зменшення обсягів інвестицій та кризу економіки в Україні технологічний розвиток галузі гальмується. Утім, війна змусила українських операторів переходити до нових, більш гнучких методів операційної діяльності.

Ми в Meest запустили Meest Fulfillment – сервіс, що надає всі логістичні та поштові послуги бізнесам, які виходять на ринок США. Компаніям потрібно лише доставити товар на наші склади, а решту зробимо ми: відсортуємо, візьмемо на облік, проконтролюємо якість і відправимо кінцевим споживачам.

Підприємці, які хочуть продавати свій продукт на американському ринку, можуть забезпечити там місцевим клієнтам швидку доставку товарів. Це надважливо для завоювання настільки конкурентоспроможного простору.

"Зелена" трансформація триває

Логістика продовжує бути одним з головних джерел забруднення: перевезення відповідальні за 20% світових викидів CO₂. Відповідно, наголошують аналітики, без екологічної стійкості ланцюги поставок не будуть економічно стійкими.

Рішення – продовжити перехід до більш безпечної сировини, закликати операторів використовувати "зелені" джерела енергії, підтримувати постачальників, що роблять акцент на відновлюваному споживанні ресурсів.

Крім того, у KPMG звертають увагу, що у 2023 році регулятори та інші стейкхолдери зосередяться на викидах третьої категорії – створених опосередковано. Імовірно, до цього тренду приєднаються інвестори й вимагатимуть від організацій довести, що ці непрямі викиди низькі.