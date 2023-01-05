Штрафные баллы для "шумахеров". Как укротить незаконных гонщиков на дорогах

Навіть у час війни вуличні перегони, що є незаконними, залишаються традиційними для українських міст. Воєнний стан, на жаль, ніяк на них не вплинув.

Водії не лише порушують швидкісний режим, а й заборону на їзду без глушників. Це ми, до прикладу, бачимо на кадрах київських вулиць, відзнятих журналістами.

Проте, на відео ми не бачимо аби порушників штрафували. Та й чи зупинить їх стягнення у кілька сотень гривень?

На думку експертів Центру демократії та верховенства права, якщо правила не працюють, то їх потрібно змінювати.

Лише підвищення суми штрафів не завжди доцільно. Ефективніше, і це доведено досвідом різних країн, запровадити систему штрафних балів. Це потрібно зробити якнайшвидше, не чекаючи нових резонансних та смертельних ДТП чи закінчення війни.

Що таке система штрафних балів та як змінилася ситуація на українських дорогах з початком воєнного стану, розповідаємо далі.

Надмірна швидкість – №1 вбивця на дорозі

З початком повномасштабного вторгнення РФ, за даними патрульної поліції, кількість дорожньо-транспортних пригод зменшилася приблизно на третину.

Може скластися хибне враження, що ситуація покращала. Але цьогорічна статистика не враховує дорожньо-транспортні пригоди, які відбулися на тимчасово окупованих Росією територіях.

І в абсолютних цифрах це все одно близько сотні тисяч випадків, зважаючи на статистику попередніх років! І тисячі з них є смертельними.

Тобто щодня до людських втрат на фронті, загибелі українців від ворожих обстрілів і ракет додаються смерті на дорогах.

Відповідно до даних Департаменту Патрульної поліції України, за 8 місяців 2022 року в Україні зафіксували 10 598 ДТП із загиблими та травмованими (дані з підконтрольних уряду України територій).

Водночас із січня по серпень цього року на дорозі загинуло понад 1500 осіб, понад 13 000 – травмувалися (дані з підконтрольних Україні територій). А після російських обстрілів критичної інфраструктури ситуація ще погіршала.

За відсутності світла та регулювання світлофорами кількість ДТП із постраждалими у лише Києві зросла на 55%.

Будь-яка ДТП в умовах війни – це додаткове навантаження на медиків, поліцейських та рятувальників. Навіть за найменшої пригоди на виклик мусять виїхати патрульні. А в разі серйознішої події – швидка допомога чи навіть рятувальники.

Це ті самі екстрені служби, які першими прибувають на місця "прильотів", розбирають завали і надають першу допомогу потерпілим. Було б добре, аби вони мали перепочинок принаймні від ДТП. Це те, на що може вплинути кожен із нас, хто їздить за кермом.

Експерти наголошують, що понад 45% ДТП із травмованими та загиблими цього року сталися через перевищення швидкості. Тобто тенденція зберігається. Як і раніше, швидкість є основною причиною аварій із загиблими та травмованими.

І це смерті і травми, яких можна було б уникнути. Варто лише дотримуватися правил дорожнього руху.

Штрафні бали проти гонщиків

Запровадження системи штрафних балів для водіїв виглядає сьогодні чи не єдино правильною стратегією у боротьбі із порушеннями на дорозі. Така система ефективно функціонує у 22 країнах Євросоюзу та інших країнах світу.

Система штрафних балів працює так: за кожне порушення Правил дорожнього руху водій отримує визначену законом кількість штрафних балів.

Якщо кількість штрафних балів, накопичених за повторні або регулярні порушення, сягає встановленої межі, у водія вилучають права. Можливий також варіант, коли водій має певну кількість балів і втрачає їх частину за кожне порушення.

Водійське посвідчення анулюється у разі вичерпання ліміту. Щоб повернути права, порушник повинен знову пройти водійські курси та скласти іспити.

Нарахування чи списання штрафних балів не заміняє вже звичних для українців штрафів, а лише є додатковою санкцією.

На відміну від традиційних штрафів, система штрафних балів краще запобігає новим та систематичним порушенням ПДР. Адже кожні зафіксовані перевищення швидкості чи проїзд на червоний сигнал світлофора плюсуються і наближають порушника до вилучення посвідчення водія.

Важливим є те, що система штрафних балів є інструментом чутливим до рівня небезпеки, спричиненим порушенням – чим більші ризики, ти більше штрафних балів отримає водій.

Ефективність штрафних балів доводить дослідження, яке провели іспанські науковці. За їхніми даними, використання системи штрафних балів зменшує порушення правил дорожнього руху в середньому на 30%.

При цьому кількість госпіталізацій у результаті ДТП скорочується на понад 50%. І загалом рівень кількості ДТП, травм та смертей на дорозі падає на 15-20%.

Експерти з безпеки дорожнього руху також додають, що перевага штрафних балів у тому, що це немонетарний метод боротьби з порушеннями ПДР.

Вони не б’ють по гаманцях водіїв і ставлять усіх порушників у рівну позицію перед законом. Особливо доречно це зараз, коли українська економіка виснажена війною і додатковий фінансові стягнення з громадян просто недоречні.