Что происходит со строительным бизнесом россиян в Украине после ареста

Конфіскували, націоналізували, вилучили… Хто більше? Українські органи наввипередки хизуються вартостями арештованих російських бізнесів.

Але потім якось так виходить, що ніхто не звітує перед громадянами України, що надалі відбувається з тими активами.

У результаті, поки волонтери по крихтах збирають кошти на відбудову зруйнованого житла тим, хто постраждав, на складі однієї з арештованих компаній припадають снігом тисячі кубометрів газобетонних блоків.

Компанії, яка, як стверджували в суді самі правоохоронці, є пов’язаною з російським олігархом.

На початку літа Служба безпеки України провітувала про арешт активів компанії, якою "володіли особи з оточення путіна". Вартість бізнесу – понад 2 мільярди гривень.

Йшлося про підприємство "Аерок" з виготовлення газобетону, до якого входять три заводи на території України.

За даними слідчих, це підприємство "здійснювало фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків".

Якщо простими словами – фінансують війну в Україні, а ключовою особою у всій цій діяльності є російський бізнесмен Андрєй Молчанов.

Компанія "Аерок" в Україні належить німецькій компанії "Аерок Інвестмент Дойчланд", директори і засновники якої наближені до Молчанова та працювали на посадах в компаніях з "Групи ЛСР" в Європі і в росії зокрема.

Андрєй Молчанов – головний забудовник російської федерації, бізнесмен, статки якого на 2021 рік оцінювали в 1,2 мільярди доларів. З 2011 року входить до політичних лав «единоросов».

За даними СБУ, російський олігарх належить до найближчого оточення президента рф та є спонсором передвиборчої кампанії партії "Единая Россия". До того ж – будує житло для співробітників фсб і збройних сил рф.

19 жовтня цього року Президент України Володимир Зеленський своїм указом наклав санкції на Андрєя Молчанова на 10 років. Ключовий бізнес олігарха – будівельна компанія "Група ЛСР".

Аналітик Trap Aggressor Роман Стеблівський зазначає, що "Група ЛСР" – це найбільша з будівельних компаній росії. На їх сайті можна побачити елітні ЖК в Москві, в Санкт-Петербурзі.

Так само на сайті ЛСР йдеться про військову іпотеку для військовослужбовців російської армії. Тобто РФ виплачує військовим субсидії і далі за ці субсидії російські військові можуть купляти житло цієї компанії.

Як стало відомо з джерел у податковій, український "Аерок" до повномасштабного вторгнення систематично користувався благами російської федерації – закуповував на росії програмне забезпечення, комплектуючі для виробництва, регулярно замовляв перевезення товару маршрутом Санкт-Петербург – Обухів, допоки за таку діяльність не взялись українські слідчі.

Вже 1 липня цього року усе майно компанії "Аерок" орієнтовною вартістю 2 мільярди гривень рішенням суду передали в Агентство з розшуку і менеджменту активів.

До АРМА передали виробничі майданчики, нерухомість, корпоративні права, заводи, спецтехніку, 22 автівки, зокрема Toyota Land Cruiser 2020 року випуску.

На ринку таке авто коштує близько 80 тисяч доларів. Відтоді за словами адвоката компанія не здійснює господарської діяльності, не виготовляє продукцію і не продає до цього часу.

Такі ж заводи в Україні є ще в Березані та на Львівщині.

Адвокатка компанії "Аерок" Наталія Лата стверджує, що завод зупинився і компанія не працює.

Але це не зовсім правда. За даними журналістів Trap Aggressor, і після 24 лютого компанія продовжувала продавати газобетон українським підприємствам та приватним особам.

А значить продовжувала приносити дохід своїм російським бенефіціарам та їх поплічникам. Загальна сума доходу з початку повномасштабного вторгнення склала близько 200 мільйонів гривень.

Не зупинила такі продажі ні ухвала суду про арешт підприємства, ні передача майна компанії "Аерок" до Агентства з управління активами.

Тим часом, на самому підприємстві до сьогодні чекають нового управителя, якого від імені держави мало обрати Агентство з розшуку і менеджменту активів. Та кілька місяців поспіль воно не може це зробити.

"Конкурс триває, був оголошений один. Потім АРМА оголосила новий конкурс і зараз ми чекаємо результатів цього конкурсу. Ніяких коментарів АРМА не дає, вони кажуть, що не мають права на коментарі, тому ми просто чекаємо, коли відбудеться конкурс", – розповіла Наталія Лата.

Перший конкурс АРМА оголосила 12 жовтня і коли вже всі претенденти на управління бізнесом "Аерок" подали документи – відбір раптово скасували.

Про підстави такого рішення ми й запитали у агентства і врешті отримали письмову відповідь, в ній чиновники дуже довго розписували закони, акти, воєнний стан і врешті зробили несподіваний висновок про обмеження права вільно збирати інформацію.

Тобто, посилаючись на воєнний стан, відомство вирішило таким чином приховувати інформацію про підстави відміни конкурсу.

Все ж, після десятка дзвінків представник АРМА вибачився за таке формулювання і навіть погодився на зустріч. Ми запитали про конкурс на управління компанією "Аерок".

"24 листопада був оголошений новий конкурсний відбір з пошуку управителя на підставі того, що склад активу суттєво було змінено і знову ж таки для самих учасників конкурсу виникла необхідність самим проаналізувати зміни активу і подати нові економічні пропозиції", – розповів Павло Бульдович, начальник відділу комунікацій та промоції АРМА.

Утім, вже за кілька днів після інтерв’ю на сайті АРМА зʼявилося оголошення – конкурсний відбір триває, документів багато, не встигаємо. Тим часом, жодних гарантій про збереження арештованого майна ніхто не дає.

"У нас немає жодного інструменту для того, щоб вийти і охороняти цей актив, немає ні інструментів, ні засобів, щоб його страхувати, це все відбувається за рахунок управителя, з держбюджету нічого не витрачається, це мають робити правоохоронні органи", – додав начальник відділу комунікацій.

За даними аналітиків Trap Aggressor, зібраних з судових ухвал, на початок грудня було заарештовано чимало економічних активів, у яких слідчі і прокурори робили акцент саме на приналежності до російського чи білоруського бізнесу.

І більшість з них передані в управління до АРМА. А а саме: корпоративні права 116 підприємств, вартістю 25 мільярдів гривень, нерухомості на майже 2 мільярди гривень, транспортних засобів (вагонів, автомобілів, сільськогосподарської техніки) ще на майже 3 мільярди та на понад 2 мільярди іншого майна.

Арештованих коштів — понад 500 млн гривень, близько 35 мільйонів доларів, та 15 мільйонів євро.

Інформація про те, як зберігаються та як використовуються усі ці багатомільярдні російські активи під час війни схована за дверима кабінетів АРМА. За пʼять років свого функціонування чиновники Агентства так і не спромоглися виконати вимоги законодавства та запустити реєстр арештованих активів, який би дозволив відслідковувати ефективність АРМА щодо управління активами.

Тому на сьогодні немає публічних відповідей на питання,чи проводяться конкурси з відбору управителів на всі арештовані активи, чи працюють ці активи. Хто взагалі ті люди, які визначають долю російських активів.

Вся ця важлива інформація для суспільства, яке намагається перемогти у загарбницькій війні, залишається таємницею. Тим паче, скільки коштів реально надходить до бюджету від управління.

Чи можна було б застосувати їх для нашої перемоги чи відбудови? Всі ці питання через утаємничену політику керівництва АРМА залишаються риторичними.