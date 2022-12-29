Война – не помеха российскому и белорусскому бизнесам в Украине

28 893 з понад 30 тис громадян і резидентів росії та білорусі продовжують бізнес в Україні, а 20 314 компаній в Україні мають ідентифіковані зв’язки з країною-агресором чи її посіпакою.

Про це свідчать дані russian Roots, реєстру компаній України, пов’язаних з рф та рб, для професійної перевірки контрагентів і виявлення російського коріння.

За даними дослідження, топ-10 компаній за виручкою, які потрапили в реєстр, очолюють компанії з білоруським, а не російським корінням.

Вони зареєстровані у Львівській області.

Більшість компаній займаються оптовою торгівлею (пальне, фармацевтичні товари, хімічні продукти), торгівлею автівками та косметичними товарами. Вони отримали у 2021 році понад 1 млрд грн виручки. Ідеться про такі компанії.

Упродовж 300 днів великої війни компанії змінювали реєстраційні дані про засновників та бенефіціарів, мали справу з арештами рухомого майна, ініційованими Офісом генпрокурора, АРМА, БЕБ, Мін’юстом, але продовжують діяльність за винятком ТОВ "БНК-Україна" (порушена справа про банкрутство).

Лише одна з топ-10 компаній України за виручкою, які пов’язані з рф і рб, позбулася російського коріння в так званому першому коліні зв’язку. Мова йде про ТОВ "Брокард-Україна", де ідентифікували зміну кінцевого власника – громадянки рф Тетяни Володіної на громадянина Франції Філіпа Бенасена.

Володіна вийшла зі складу товариства. Про це свідчать дані комплексного досьє компанії на платформі Vkursi. "Перше коліно зв’язку" з рф та рб – бенефіціари або засновники, які є резидентами або громадянами рф чи рб.

Серед десяти найдохідніших компаній з російським чи білоруським корінням національні санкції були застосовані лише до "Агророзквіту", а міжнародні санкції торкнулися "Белферту України" та "Агророзквіту".

Формально санкції OFAC наклали на "Агророзквіт" у 2021 році, але застосували їх з 1 квітня 2022 року. "Белферт Україна" включене до списків Мінфіну США в межах санкцій, застосованих до концерну "Белнафтохім".

До 50% компаній були застосовані публічні обтяження рухомого майна АРМА, Мін'юстом, приватними виконавцями або БЕБ. Обтяження однієї юридичної особи припинене. Публічні обтяження рухомого майна зафіксовані у:

ТОВ "БНК-Україна" (477 862 грн, зареєстроване приватним виконавцем), ТОВ "ТТВК" (обтяження автопарку, зареєстроване АРМА), ТОВ "Брокард-Україна" (5 276 495,18 грн: обтяження на 4 645 245,18 грн на підставі постанови про арешт коштів боржника та обтяження на 631 250 грн, зареєстроване БЕБ), ТОВ "Єрмак голд " (64 483 218,83 грн, зареєстроване БЕБ та приватним виконавцем).

Пʼять з десяти компаній змінювали реєстраційні дані про бенефіціарів або засновників, їх підданства, місця проживання чи вийшли із складу товариств.

Поза межами топ-10 компаній за виручкою ми з командою натрапляємо на чимало кейсів, які, імовірно, вказують на бажання власників компаній утримати статус-кво та обійти ризики, пов’язані з "токсичним" паспортом.

Серед популярних варіантів камуфлювання російського коріння – подвійне громадянство, оновлення даних про громадянство та місце проживання у ЄДР, включення іноземців або українців до складу засновників та бенефіціарів, використання складної структури власності, яка приховує російське або білоруське коріння в третьому "коліні зв’язку" та глибше.

Фахівці Vkursi поглиблено проаналізували складну структуру власності та ланцюжка першого, другого і третього "колін зв’язку" всіх компаній України.

Вони виявили ще понад 1 500 компаній з прихованим російським корінням, на які через низку підприємств у структурі власності мають вплив громадяни та резиденти країни-агресора або є кінцевими бенефіціарними власниками.