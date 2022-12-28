Как купить Starlink для ВСУ или бизнеса

Пояснювати, чому Starlink необхідний для військових, не треба навіть дітям.

А поділитися власним досвідом, як бізнеси можуть купити систему та передати нашим військовим, вважаю корисним.

Отже, існує лише один офіційний сайт компанії Starlink, де можна купити систему. Starlink продається лише під приватні потреби, а це значить, що жодна фірма не може його придбати.

Жодні інвойси, фактури, рахунки для юридичних осіб компанія не виставляє. Навіть фонди не можуть замовити Starlink на потреби ЗСУ. Тому треба визначитись, яка фізична особа представлятиме інтереси вашої компанії та здійснюватиме замовлення зі своєї власної картки.

Зверніть увагу: сайт дозволяє оплатити з однієї карти не більше чотирьох терміналів. Згадайте про це, коли система почне видавати помилку і не приймати оплату п’ятого.

Приготуйтеся: якщо в адресі доставки зазначено "Україна" — це досить довга історія. Спочатку Starlink доставляють до кордону з Україною, потім розмитнюють, потім логістика. Все це довго. І нашим військовим доводиться чекати до трьох місяців.

Ми замовили вже понад 50 Starlink і на перших двох зрозуміли, як "хакнути" процес.

Склад Starlink знаходиться в Німеччині. При оформленні замовлення, у рядку країни отримання, ми вказали не "Україна", а "Польща". Таким чином, скоротили термін доставки приблизно до тижня.

І коли Starlink приходить в Польщу, ми відправляємо його в Україну автомобілями. Це найшвидший спосіб, до якого ми дійшли.

Як зекономити на купівлі Starlink

В Україні зафіксована спеціальна ціна $600 – вартість обладнання та абонентська плата — $75. Доставка не входить у вартість пакета та обладнання. Однак якщо ви вирішите скоротити час та купувати через країну в Європі, то й тарифи будуть ті, що діють для конкретної країни.

Оскільки ми купуємо через Польшу, то сплачуємо за термінал 2720 злотих, це близко 23 тис. грн. Загалом, основні запити військових передбачають базовий тариф: Starlink встановлений стаціонарно, перебуває в одному положенні та роздає інтернет – це 335 злотих щомісяця (2800 грн).

Однак є тариф, який працює "з коліс" — коли бійці мають інтернет навіть коли їдуть в машині. Його ціна 485 злотих, що приблизно 4 тис грн на місяць.

Якщо замовляти системи через Чехію та Італію, то термінали та абонплата наразі там нижчі, ніж в Польщі. Зараз тестуємо цю ідею.

Не повторюйте наших помилок

При оформленні Starlink, найголовніше – це пошта, саме до неї прив’язується система. Якщо доступ до пошти втрачено, внести будь-які зміни в кабінеті дуже важко.

Якщо ви плануєте не тільки купити термінал військовим, а й надалі самостійно сплачувати абонентську плату, то доступ до цієї пошти обов’язково має бути у вас.

Реалії такі, що на війні з людьми може трапитися будь-що. Якщо Starlink зареєстрований на особисту пошту військового з яким, не доведи боже, щось сталося, а термінал вже закриває чиїсь інші потреби, то сплата продовжиться, навіть якщо ви цього вже не хочете.

Ось чому важливо робити окрему пошту для покупки кожного Starlink та дуже уважно віднестися до доступів – це дає можливість в випадку чого контролювати платіжні дані.

За кілька днів, як Starlink дістається України, його власник отримує повідомлення про сплату першої абонплати. Тому, якщо з якихось причин його не під'єднали до системи, ви все одно сплачуватимете рахунки.

Є вкрай важливий момент: якщо ви передаєте Starlink ЗСУ, маєте розуміти, що гарантія не покриватиме пошкодження, отримані в результаті бойових дій. Жодна страховка не поширюється на псування, отримані під час війни.

Тобто якщо Starlink буде пошкоджено на фронті, то простіше купити нову систему, ніж витрачати час на листування з компанією.

При цьому Starlink не має жодних обмежень на роботу системи в зоні бойових дій і Starlink, зареєстрований в Польщі, чудово працює як під Бахмутом, так і на Херсонщині. Жодної перереєстрації при переміщенні Starlink по Україні робити не потрібно.

Маю ще одну пораду: при спілкуванні з техпідтримкою, намагайтеся детально викласти суть проблеми, але уникайте використання слів "війна", "ЗСУ", "бойові дії" й т. ін, інакше отримаєте листа в якому Starlink повідомить, що він не підтримує війну й виступає проти будь-якої агресії і заблокує ваш акаунт.

Якщо ж ви напишете листа, в якому поясните, що саме не працює, вам допоможуть й буквально за 3-4 дні ваш Starlink працюватиме.

Цікаво, що Маск так продумав свою систему, що спекуляція на Starlink просто неможлива. Не можна купити певну кількість терміналів, а потім їх перепродавати.

Адже оплата починає списуватися десь за тиждень з картки, через яку здійснена покупка. Якщо покупець перепродав Starlink і нічого не змінив у власному кабінеті, то з'ясовувати стосунки з американською компанією йому буде дуже довго та складно.

Термінал оснащений датчиками, він одразу пеленгується, система бачить де він і що з ним. Відмовитися від абонентської плати, сказавши, що Starlink не працює, неможливо. Якщо Starlink справний, власник має сплачувати абонентську плату.

Настане день, який кожен з нас запам’ятає на все життя. В цей день люди на вулиці будуть кричати, сміятись, обіймати незнайомців, плакати і як молитву повторювати одне єдине слово: "Перемога!"

Я не знаю, коли це станеться, але саме так Україна зустріне звістку про повну капітуляцію Росії. Отож, наближаймо цей день разом, кожен як може.