Як налагодити інтернет для бізнесу при відсутності електроенергії

Попри обстріли український бізнес продовжує працювати.

Але новим викликом стали відключення електроенергії, а разом з тим і інтернету.

При вимкненні електроенергії інтернет продовжують надавати телеком-оператори, які використовують PON-технологію (Passive Optical Network).

Вони підключають бізнес за допомогою волоконно-оптичного кабелю.

Перед тим як потрапити в офіс, інтернет проходить через такі основні точки: активне обладнання провайдера, основні та проміжні телекомунікаційні вузли і вже після потрапляє до конкретного користувача.

Активне обладнання телеком-оператора завжди під'єднано до резервного живлення на випадок відсутності електроенергії.

На основних телекомунікаційних інтернет-вузлах встановлені генератори автономного живлення із запасом палива не менш ніж на добу та акумуляторні батареї.

Крім того, все це зарезервовано декількома енерговводами, які працюють по черзі у випадку планових відключень.

На проміжних інтернет-вузлах також встановлені акумуляторні батареї. Надалі, робота мережі залежить від місцезнаходження користувача. Пояснимо чому.

В більшості випадків волоконно-оптичний кабель прокладається до будівлі. А надалі в офіси протягують мідний кабель або виту пару — через них подається електричний сигнал і для цього необхідне світло.

Якщо офіс розміщений в бізнес-центрі, в якому встановлено дизельний генератор (ДГУ), все буде працювати і надалі. Проте багато БЦ та офісів не мають такого обладнання.

Як підключити інтернет без світла в офісі

Встановлення дизельного генератора — найкращий варіант, при якому в вас гарантовано буде працювати інтернет. І це єдиний варіант для компаній, в офісі яких розміщені власні серверні.

Оскільки "заживити" все "залізо", активне обладнання, ноутбуки працівників потребує великої потужності, яку здатен забезпечити лише генератор.

Якщо для продовження роботи вам необхідна лише наявність інтернету, а в приміщенні офісу немає ДГУ є й інший варіант. Для цього необхідно забезпечити живлення активному обладнанню, що його роздає в офісі.

Зазвичай це роутер та медіаконвертер — пристрій, що перетворює середовище поширення сигналу з одного типу в інший.

Обладнанням, що забезпечить інтернет-з'єднання на час віялового відключення може стати акумуляторна батарея (або блок безперебійного живлення з акумулятором).

На час відсутності електропостачання пристрій автоматично перейде на роботу від акумулятора, а ваш роутер продовжить роздавати інтернет.

Для прикладу акумулятор потужністю 10400 mAH забезпечить до п’яти годин резервного живлення маршрутизатора. Його вартість на ринку наразі становить від 1000 гривень.

Другий варіант — "протягнути" оптоволокно безпосередньо в офісне приміщення. Оскільки все активне обладнання провайдера на основних та проміжних вузлах підключене до резервного живлення, інтернет буде працювати навіть під час віялових відключень.

Сьогодні 90% корпоративних клієнтів GigaTrans використовують саме такий варіант підключення до інтернету.

І третій варіант — супутниковий інтернет. Це майже 100% гарантія доступності інтернету. Але є й мінуси — висока вартість та низька швидкість.

Для прикладу середня швидкість супутникового інтернету — до 20 Мбіт/с. В той час як оптоволоконний сягає до 1 Гбіт/с. Також мінусом є високий ping — затримка між надсиланням запиту та отриманням відповіді.

Як підключити інтернет без світла віддаленим працівникам

Схема роботи аналогічна. В більшості випадків локальні провайдери використовують оптоволокно для підведення інтернету від свого обладнання до точки розподілу інтернету серед користувачів, тобто комутатора в будівлі.

Зазвичай їх встановлюють в підвалі або на даху багатоквартирного будинку. А вже від нього до кожної квартири прокладають з’єднання витою парою, яку вже безпосередньо підключають до роутера.

Для того, щоб у віддаленого працівника працював інтернет під час віялових відключень слід спочатку звернутися до провайдера. Адже необхідно забезпечити живленням активне обладнання, що встановлене в будинку.

Ідеальним рішенням стане блок безперебійного живлення з акумулятором. Деякі провайдери встановлюють таке обладнання за власний кошт, в деяких така опція відсутня, тому необхідно колективно збирати на такий пристрій.

Відтепер, коли роутер провайдера живиться, необхідно забезпечити живленням роутер у вашій квартирі. Для цього підійде повербанк. Зазвичай він на виході дає біля 5В, але для того аби забезпечити живленням роутер необхідно 9 або 12В. Тобто необхідно знайти повербанк з вказаними характеристиками або використовувати спеціальні перехідники.

Після таких налаштувань інтернет у вас буде працювати навіть під час віялових відключень.

І останній варіант для віддалених працівників — інтернет на базі ADSL. В основі технології — цифрова лінія абонента, яка надає інтернет каналами телефонного зв'язку.

Рішення побудоване на базі старої мережі із мідних кабелів, через це і швидкість за допомогою такого підключення буде досить низькою: до 8 Мбіт/с. Проте в сьогоднішніх реаліях це також варіант для віддалених працівників.