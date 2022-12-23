Что делать бизнесу при блокировании налоговых накладных?

Блокування реєстрації податкових накладних — одна з найбільших проблем українського бізнесу.

Це паралізує законну діяльність компаній та призводить до появи збитків у обох сторін — як продавця, так і покупця.

Останніми місяцями це явище значно набрало обертів та є найбільшою проблемою бізнесу на цей час.

Відповідно до аналізу стану та потреб бізнесу в умовах війни — у листопаді цього року 50,4% підприємств стикнулися з цим явищем.

Як та чому це відбувається?

Про зупинення реєстрації податкової накладної стає відомо з квитанції. Її протягом дня одночасно отримує і продавець і покупець. У квитанції вказані критерії ризикованості операції, що призвели до блокування.

Одночасно із зупиненням реєстрації податкової накладної, вашу компанію може бути віднесено до списку ризикових компаній.

Це означатиме блокування всіх наступних податкових накладних. У такому випадку потрібно спершу оскаржити рішення про віднесення компанії до ризикової, а вже потім розблоковувати накладні.

Факторами, які значно підвищують шанси накладної бути заблокованими є:

наявність ризикових контрагентів

виготовлення товару із сировини чи переробка

товар придбавався у неплатника ПДВ і продається платнику

Сфери діяльності, в яких найчастіше блокують накладні

перевезення вантажів, експедиторські послуги

будівництво

сільськогосподарське підприємництво

маркетинг та рекламна діяльність

технічне обслуговування автомобілів

оренда нерухомості

Послуги зі зберігання товарно-матеріальних цінностей

Ремонт та обслуговування обладнання

Подання пояснень та копій документів

Після блокування податкових накладних у вас є 365 днів для надання до податкової пояснень. Цей етап є найважливішим. Тому нікуди не поспішайте та краще зверніться за правовою допомогою, якщо не впевнені у власних силах.

Такі пояснення мають включати:

інформацію про компанію (документи, які підтвердять можливість вашого бізнесу виконувати заявлені обсяги робіт чи поставки товарів)

опис подій від моменту укладення договору з бізнес-партнером до блокування податкової накладної у хронологічному порядку.

До них необхідно також додати копії всіх документів, що підтверджують реальність операції.

Пояснення подаються лише в електронному вигляді в спеціальній формі, яка має обмеження щодо кількості символів. Але до цієї форми можна додати сканкопію більш детальних пояснень. Не нехтуйте цим.

Адміністративне оскарження (позасудове)

Отримавши виклад вашої позиції, регіональна комісія податкової може дозволити реєстрацію заблокованої податкової накладної або відмовити у цьому.

У випадку негативного рішення, ви маєте право звернутися зі скаргою до Державної податкової служби. Зробити це необхідно протягом 10 днів з моменту відмови у реєстрації податкової накладної. Скарга так само подається в електронному вигляді та формується на основі ваших пояснень.

Строк розгляду скарги — 10 днів. І цей термін не може бути продовжено.

Цей етап не є обов’язковим та його можна пропустити, звернувшись з оскарженням одразу до суду. Проте у випадку позитивного для вас рішення, це може суттєво зекономити ваш час та гроші.

Якщо ж і скарга не принесла бажаного результату — йдіть до суду.

Судове оскарження

З позовною заявою звертайтеся до окружного адміністративного суду за місцем розташування компанії чи податкового органу.

Строк на звернення до суду:

3 місяці — якщо було адміністративне оскарження

6 місяців — якщо оскарження не було

Відповідачі:

1) орган, який ухвалив рішення про блокування податкової накладної

2) Державна податкова служба

До позову додайте всі документи, що подавали до податкової раніше та нові докази, які можуть посилити вашу позицію.

Особливу увагу необхідно звернути на правильне формулювання позовних вимог.

Виконання рішення

Після отримання рішення суду його треба направити на виконання до Державної виконавчої служби. Хід виконання рішення потрібно контролювати.

Для цього є декілька інструментів:

звернення в податкову щодо виконання рішення суду

судовий контроль за виконанням рішення суду

контроль стану виконавчого провадження та дій державного виконавця

звернення до Офісу бізнес-омбудсмена з метою вжиття заходів впливу на податкову

Результатом має стати реєстрація податкових накладних та виведення підприємства з категорії "ризикових" платників ПДВ.

У випадку блокування реєстрації податкових накладних, важливо знати про всі ці нюанси завчасно, щоб уникнути помилок та оскаржити таке блокування з максимальною ефективністю.