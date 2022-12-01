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Стоит ли украинцам открывать собственное дело в Польше

Стоит ли украинцам открывать собственное дело в Польше

Что нужно знать, чтобы основать бизнес в Польше, и какие сферы наиболее перспективны? (укр)
Четверг, 1 декабря 2022, 13:07
Дмитрий Бугаенко
co-founder & CEO компании по трудоустройству в Польше Work Assist Group

В останні два роки бізнес у Польщі переживає кризу.

Причинами стали пандемія коронавірусу та впровадження урядом законів, які вплинули на малих та середніх підприємців.

Щороку в сусідній державі з’являється дедалі більше податків, зростає рівень мінімальної зарплати, швидко дорожчають продукти, злотий знецінюється.

Тим не менш, щомісяця в Польщі відкриваються близько 30 тис фірм. За останній рік понад 10 тис бізнесів заснували українці.

Чому українці мають успіх у Польщі

Більшість українських бізнесів значно кращі за євросоюзівські з двох причин.

Перша – ми боремося за клієнта. В Україні купівельна спроможність завжди була нижча, ніж за кордоном, тому підприємці звикли 24/7 думати, як перегнати конкурента і зробити продукти та послуги цікавішими, кращими та якіснішими.

Друга – ми вміємо багато працювати. У Євросоюзі робочий день триває вісім годин, опісля всі відпочивають. Українці, на відміну від іноземців, наполегливі, тож мають більше шансів успішно розвинути власну справу.

Єдиний недолік українського бізнесу в Польщі – невідповідність ринку. Якщо за кордоном немає того, що є в Україні, вашу інноваційність можуть не оцінити.

Наприклад, кілька років тому українці масово відкривали в Польщі кальянні. Однак такі заклади не привабили поляків, тож підприємцям довелося переформатовуватися під бари та ресторани.

Який бізнес вигідно відкривати

Якщо ви вирішили заснувати власну справу в Польщі, раджу обирати з-поміж бізнесів, які не потребують великих фінансових вкладень, швидко окупаються та завжди будуть потрібні людям. Ось кілька варіантів.

  • точки швидкого харчування;
  • приватні дитсадки та дошкільні центри розвитку;
  • мовні курси для школярів та підлітків;
  • оренда нерухомості;
  • послуги для домашніх тварин.

Люди завжди хочуть їсти, мають мало вільного часу і ніколи не економлять на дітях та чотирилапих друзях. З огляду на цей простий фактор така справа майже гарантовано стане успішною та прибутковою.

Провальними будуть ідеї, пов’язані з будівництвом, ресторанами, агенціями з працевлаштування та брендовими магазинами. Ринок у Польщі перенасичений бізнесами в цих сферах, тож пробиватися в ці ніші складно, довго і невигідно.

Що потрібно для заснування бізнесу в Польщі

Раніше для відкриття бізнесу українцям треба було отримати карту сталого побиту або бути студентом. З початку великої війни уряд ввів значні послаблення: зараз потрібні лише паспорт і Pesel (ідентифікаційний код).

Щоб заснувати фірму, українець може звернутися до відповідної компанії або бізнес-консультанта, який зробить усе "під ключ". Інший варіант – знайти польського бухгалтера. За 250-500 злотих на місяць він за день відкриє діяльність господарчу, що є аналогом українського ФОПа, та вестиме звітність.

Усі підприємці в Польщі повинні мати свого бухгалтера та орендувати офісне приміщення. Українські біженці можуть розраховувати на грантову підтримку від європейських партнерів і брати участь у програмах розвитку бізнесу.

Наприклад, у жовтні оголосили набір на програму Rebuilding Ukrainian Business, у межах якої українки протягом року отримуватимуть інформаційну і фінансову допомогу для відкриття та ведення своєї справи. Таких пропозицій багато.

З чого почати власну справу: сім порад

1. Вивчіть ринок. Ґрунтовне дослідження допоможе зрозуміти, чи приживеться ваша ідея в новій країні і чи матиме попит серед потенційних клієнтів.

2. Вирішіть, що відрізнятиме вас від конкурентів. Таким чином ви створите унікальний продукт і знатимете, для кого, коли і як його просувати.

3. Створіть бізнес-план і візуалізуйте майбутній бізнес. Розрахуйте та уявіть кожну деталь. Наприклад, якщо плануєте відкривати кафе, створіть меню та проведіть коротке опитування в соцмережах серед своїх підписників. Запитайте, чи замовили б вони щось, і зробіть висновки.

4. Знайдіть професійного бухгалтера та фінансового аналітика. Це надзвичайно важливо для ведення бізнесу за кордоном. Ці спеціалісти допоможуть розібратися з податками, кредитами, лізингом та зможуть розрахувати бюджет.

5. Будьте готові до найгіршого. Через вторгнення Росії в Україну та криваву агресію ціни на електроенергію в Польщі зросли вдесятеро. Дорожчає й опалення: вугілля, яке надходило із сусідніх країн, закінчується. Прорахуйте три плани дій: позитивний, оптимальний і на випадок критичної ситуації.

6. Не витрачайте всі гроші одразу. Якщо у вас є 100 тис злотих, вкладіть 10 тис. Проаналізуйте, як функціонує бізнес, та визначіть проблемні місця і зони росту. Якщо збанкрутуєте, то матимете досвід і будете знати всі підводні камені. Якщо примножите прибуток, у вас залишаться 90% відкладених коштів на розвиток.

7. Пам’ятайте, що бізнес будують люди. Зберіть команду професіоналів, постійно навчайтеся разом та думайте стратегічно. Нехай усе вийде!

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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