Стоит ли украинцам открывать собственное дело в Польше

В останні два роки бізнес у Польщі переживає кризу.

Причинами стали пандемія коронавірусу та впровадження урядом законів, які вплинули на малих та середніх підприємців.

Щороку в сусідній державі з’являється дедалі більше податків, зростає рівень мінімальної зарплати, швидко дорожчають продукти, злотий знецінюється.

Тим не менш, щомісяця в Польщі відкриваються близько 30 тис фірм. За останній рік понад 10 тис бізнесів заснували українці.

Чому українці мають успіх у Польщі

Більшість українських бізнесів значно кращі за євросоюзівські з двох причин.

Перша – ми боремося за клієнта. В Україні купівельна спроможність завжди була нижча, ніж за кордоном, тому підприємці звикли 24/7 думати, як перегнати конкурента і зробити продукти та послуги цікавішими, кращими та якіснішими.

Друга – ми вміємо багато працювати. У Євросоюзі робочий день триває вісім годин, опісля всі відпочивають. Українці, на відміну від іноземців, наполегливі, тож мають більше шансів успішно розвинути власну справу.

Єдиний недолік українського бізнесу в Польщі – невідповідність ринку. Якщо за кордоном немає того, що є в Україні, вашу інноваційність можуть не оцінити.

Наприклад, кілька років тому українці масово відкривали в Польщі кальянні. Однак такі заклади не привабили поляків, тож підприємцям довелося переформатовуватися під бари та ресторани.

Який бізнес вигідно відкривати

Якщо ви вирішили заснувати власну справу в Польщі, раджу обирати з-поміж бізнесів, які не потребують великих фінансових вкладень, швидко окупаються та завжди будуть потрібні людям. Ось кілька варіантів.

точки швидкого харчування;

приватні дитсадки та дошкільні центри розвитку;

мовні курси для школярів та підлітків;

оренда нерухомості;

послуги для домашніх тварин.

Люди завжди хочуть їсти, мають мало вільного часу і ніколи не економлять на дітях та чотирилапих друзях. З огляду на цей простий фактор така справа майже гарантовано стане успішною та прибутковою.

Провальними будуть ідеї, пов’язані з будівництвом, ресторанами, агенціями з працевлаштування та брендовими магазинами. Ринок у Польщі перенасичений бізнесами в цих сферах, тож пробиватися в ці ніші складно, довго і невигідно.

Що потрібно для заснування бізнесу в Польщі

Раніше для відкриття бізнесу українцям треба було отримати карту сталого побиту або бути студентом. З початку великої війни уряд ввів значні послаблення: зараз потрібні лише паспорт і Pesel (ідентифікаційний код).

Щоб заснувати фірму, українець може звернутися до відповідної компанії або бізнес-консультанта, який зробить усе "під ключ". Інший варіант – знайти польського бухгалтера. За 250-500 злотих на місяць він за день відкриє діяльність господарчу, що є аналогом українського ФОПа, та вестиме звітність.

Усі підприємці в Польщі повинні мати свого бухгалтера та орендувати офісне приміщення. Українські біженці можуть розраховувати на грантову підтримку від європейських партнерів і брати участь у програмах розвитку бізнесу.

Наприклад, у жовтні оголосили набір на програму Rebuilding Ukrainian Business, у межах якої українки протягом року отримуватимуть інформаційну і фінансову допомогу для відкриття та ведення своєї справи. Таких пропозицій багато.

З чого почати власну справу: сім порад

1. Вивчіть ринок. Ґрунтовне дослідження допоможе зрозуміти, чи приживеться ваша ідея в новій країні і чи матиме попит серед потенційних клієнтів.



2. Вирішіть, що відрізнятиме вас від конкурентів. Таким чином ви створите унікальний продукт і знатимете, для кого, коли і як його просувати.



3. Створіть бізнес-план і візуалізуйте майбутній бізнес. Розрахуйте та уявіть кожну деталь. Наприклад, якщо плануєте відкривати кафе, створіть меню та проведіть коротке опитування в соцмережах серед своїх підписників. Запитайте, чи замовили б вони щось, і зробіть висновки.



4. Знайдіть професійного бухгалтера та фінансового аналітика. Це надзвичайно важливо для ведення бізнесу за кордоном. Ці спеціалісти допоможуть розібратися з податками, кредитами, лізингом та зможуть розрахувати бюджет.



5. Будьте готові до найгіршого. Через вторгнення Росії в Україну та криваву агресію ціни на електроенергію в Польщі зросли вдесятеро. Дорожчає й опалення: вугілля, яке надходило із сусідніх країн, закінчується. Прорахуйте три плани дій: позитивний, оптимальний і на випадок критичної ситуації.



6. Не витрачайте всі гроші одразу. Якщо у вас є 100 тис злотих, вкладіть 10 тис. Проаналізуйте, як функціонує бізнес, та визначіть проблемні місця і зони росту. Якщо збанкрутуєте, то матимете досвід і будете знати всі підводні камені. Якщо примножите прибуток, у вас залишаться 90% відкладених коштів на розвиток.



7. Пам’ятайте, що бізнес будують люди. Зберіть команду професіоналів, постійно навчайтеся разом та думайте стратегічно. Нехай усе вийде!