Насколько эффективна борьба с контрабандой сигарет в военное время

Сигарети – традиційна стаття українського контрабандного експорту, від якого страждали переважно країни Європейського Союзу.

Різниця в оподаткуванні тютюнових виробів робила контрабанду цигарок економічно привабливою.

Іноземні експерти зазначали, що українські контрабандисти мали на рік 2 млрд дол валового доходу.

Звісно, за такі гроші можна було легко обслуговувати контрабандні канали і мати на утриманні корумпованих чиновників по обидва боки кордону.

Крім несплати податків, нелегальна торгівля сигаретами генерує величезний тіньовий потік готівки, що згодом використовується у тому числі в політичній корупції.

Чи збільшився нелегальний обіг сигарет

Згідно із звітом KPMG, у 2016 році нелегальний експорт цигарок з України до країн Євросоюзу досяг апогею – 5,5 млрд шт. Потім намітився розворот тренду: у 2020 році – 1,3 млрд штук, у 2021 році – 0,7 млрд штук. Є кілька причин такої зміни.

1. Показові спецоперації із затримання корумпованих митників та прикордонників у ЄС.



2. Поява нелегальних тютюнових фабрик на території Європейського Союзу.



3. Агресивна позиція на тіньовому ринку білоруських (фабрика "Неман" у Гродно) та китайських (фабрика China Tobacco International Europe Company в Румунії) виробників.



4. Зміни в оподаткуванні тютюнових виробів в Україні: щорічне підвищення ставок акцизного податку на понад 20%. Це зумовило переорієнтацію іноземних та вітчизняних тютюнових контрабандних синдикатів на внутрішній ринок.



Склалася унікальна ситуація: Україна одночасно є і експортером, і імпортером контрабандних цигарок. Причому обсяги майже ідентичні. Значний обсяг нелегальних сигарет на внутрішньому ринку є продукцією, маркованою для Duty free або для експорту, яка нелегально реалізується в Україні (4,7 млрд штук).

Попри збільшення обсягів затримання сигарет українською митницею та іншими органами з 38,8 млн штук у 2016 році до 112,3 млн штук у 2021 році, навіть такі показники навряд чи відповідають поточним викликам щодо обсягів нелегальної торгівлі.

Майже половина всіх сигарет у 2021 році вилучалася на морському транспорті (за кількістю цей показник становить 43%, за вартістю – 19%). Аналогічна тенденція простежувалася і у 2020 році (46% та 19% відповідно).

Основними каналами спроб незаконного вивезення цигарок (51 млн штук) є країни ЄС (12,2 млн штук), зокрема Румунія (50%), Польща (41%) та Угорщина (8%).

Для розуміння ефективності виявлення контрабандних цигарок на кордоні з ЄС необхідно порівняти обсяги затримань митницями суміжних держав, наприклад, за 2020 рік. Польща вилучила 15,6 млн штук, Україна – 3,2 млн штук. Румунія – 41,2 млн штук, Україна – 1,6 млн штук. Словаччина – 785,8 тис штук, Україна – 7,9 тис штук.

Хоча українсько-білоруський кордон заблокований внаслідок вторгнення військ РФ в Україну, білоруські сигарети продовжують утримувати найбільшу частку серед контрабандних навіть у 2022 році: 16% від загального обсягу (у 2020 році – 14%).

Проте, як повідомляє Державне бюро розслідувань, через неможливість прямих поставок з Білорусі організатори проклали маршрут через Євросоюз.

У супровідних документах для контрольних служб ЄС зазначалося, що товар нібито прямує транзитом до третіх країн, а згодом вантажівки з цигарками в’їжджали в Україну з боку країн Євросоюзу під виглядом порожнього транспорту.

Незважаючи на окремі позитивні епізоди протидії нелегальному виробництву тютюнових виробів (виявлення БЕБ незаконного виробництва в Одеській області, вартість продукції та обладнання – 150 млн грн; у серпні на підприємстві в Жовтих Водах СБУ провела обшуки), вони несистемні, їх процесуальну перспективу та вплив на ринок оцінити важко.

Натомість, за даними Kantar, у 2022 році ринок нелегального тютюну в Україні становить 22%, держава недоотримала 20,5 млрд грн.

Як зменшити обсяг контрабанди

Які заходи необхідно вжити для більш ефективної боротьби?



1. Виважена і прогнозована політика щодо ставок акцизного податку на тютюнові вироби. Державі доведеться робити непростий вибір між доходами бюджету, здоров’ям своїх громадян та ринком – легальним і нелегальним.



2. Розробка нової редакції стратегії у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів і плану заходів щодо її реалізації. Попередня стратегія на період до 2021 року перестала діяти, звіт про виконання плану заходів щодо реалізації стратегії представлений не був, що унеможливлює моніторинг ефективності вжитих заходів.

3. Ратифікація протоколу щодо ліквідації нелегальної торгівлі тютюновими виробами. Подання до Верховної Ради законопроєкту про приєднання України до протоколу про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами, який передбачає створення механізму відстеження руху тютюнових виробів (контроль за ланцюжком постачання).



4. Посилення інституційної спроможності митної служби, забезпечення технічними засобами митного контролю, підвищення ефективності оперативних працівників у пунктах пропуску та використання кінологічних команд.

Глибинна ревізія технологій митного контролю й технічне оснащення з метою унеможливити схеми незаконного переміщення тютюнових виробів, у тому числі з використанням магазинів безмитної торгівлі.

Обмін оперативною інформацією з митними адміністраціями суміжних держав та взаємодія України з OLAF (Європейське бюро боротьби з шахрайством).



5. Організація взаємодії між правоохоронними та контрольними органами в Україні. Чіткий розподіл зон відповідальності: від нелегального виробництва до вуличної торгівлі.

Точкові спецоперації з припинення нелегального виробництва та масштабного ввезення сигарет, у тому числі з використанням схеми Duty free. Провідну роль у цьому процесі має відігравати Бюро економічної безпеки.