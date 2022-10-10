От идеи до первых 350 резидентов: как изменился режим Дия.City

8 лютого ми запустили Дія.City — унікальний простір із найнижчими податками для IT-індустрії. Складний і масштабний проєкт, над яким наша команда працювала понад рік.

Саме Дія.City був основною для того, щоб досягти однієї з цілей Мінцифри — збільшити частку IT у ВВП країни до 10%.

А також відповісти на питання, як зробити Україну найзручнішою країною у світі для талантів та технологічних компаній не лише з України, а й зі всього світу.

За два тижні після запуску Дія.City росія вторглася в Україну. У перші дні війни на тлі обстрілів та тривожних новин ми не могли передбачити подальшу долю проєкту. Але навіть у воєнний час Дія.Сity запрацював на повну силу.

Дія.City в цифрах

У Дія.City наразі маємо понад 350 резидентів, більшість з яких приєдналися під час великої війни.

Це як світові компанії, так і українські стартапи. Наприклад, Samsung, Reface, Revolut, Ajax Systems, EPAM Systems, Genesis, NiX Solution та інші.

У компаніях-резидентах працюють понад 27 тисяч фахівців. Одна з основних переваг для них — гнучкі умови праці в межах GIG-контрактів.

Тобто коли спеціаліста не беруть у штат, а запрошують працювати над певним проєктом на визначений термін.

Ця нова форма співпраці спеціалістів із компаніями набирає дедалі більшої популярності.

Для спеціалістів підписання GIG-контракту означає збереження гнучкості фрілансу та наявність базових соціальних гарантій.

Для компаній — це можливість будувати прозору корпоративну структуру за сприятливого податкового навантаження.

Що змінилося в Дія.Сity за час воєнного стану: спрощені умови резидентства та підтримка military-tech

З початком війни вектор всієї країни різко змінився. Технологічні компанії відіграють надважливу роль у побудові нашого шляху до перемоги.

ІТ-галузь, попри війну, продовжує розвиватись і нарощувати експорт своїх послуг. Забезпечувати валютні надходження в країну та створювати нові робочі місця, таким чином підтримуючи економіку країни.

Більшість ІТ-компаній стабільно виконують свої контракти. За даними опитування асоціації IT Ukraine, опублікованого наприкінці червня, 52% компаній зберегли 100% своїх контрактів, 32% компаній — 90-99% контрактів.

Лише 16% компаній втратили від 10% своїх контрактів. Українські розробники довели, що є надійними партнерами навіть у надскладних умовах.

Дія.City завжди гнучко відповідав на запит індустрії та відображав її потреби. Для того, щоб підтримати технологічні компанії на час воєнного стану, ми спростили умови резидентства.

Компанії не позбавляються статусу резидента, навіть якщо вони не відповідають критеріям. Наприклад, кількості співробітників та рівню середньої зарплати.

Це стосується як чинних резидентів, так і тих, хто прагне долучитися до Дія.Сity. Також ми прибрали вимогу подавати звіт про відповідність вимогам та незалежний аудиторський висновок. Вона почне діяти через рік після перемоги України з 1 січня.

Фокус на military-tech

Війна змусила нас звернути особливу увагу на розвиток military-tech проєктів. Цей напрям став одним із пріоритетних для Мінцифри.

Тому ми розширили Дія.Сity на бізнес, який працює над розвитком технологій у військово-промисловому комплексі.

Крім цього, перевагами простору тепер можуть скористатися компанії, які забезпечують стабільну роботу фінансової системи та ІТ-галузі. Таких компаній у переліку резидентів уже 16. Наприклад, Ковальська Діджитал, De Novo, GigaCloud, DataRobot.

Ми вже маємо серед резидентів кілька компаній оборонної сфери. Strata 22, що разом із ЗСУ створює мультимедійні системи для бойової підготовки згідно зі стандартами НАТО.

Radionix, науково-виробниче підприємство оборонно-промислового комплексу. Воно спеціалізується на розробці, виготовленні, модернізації, технічному обслуговуванні та ремонті бортових радіолокаційних систем і оптико-електронного обладнання.

Також є DroneUA — міжнародний системний інтегратор безпілотних рішень.

З актуальних оновлень: дозволили ІТ-школам, що є резидентами Дія.City, не платити ПДВ. Це дасть змогу витратити заощаджений бюджет на розвиток та масштабування, оскільки освіта — один із наших пріоритетів.

Минулого року ми розпочали освітню реформу та продовжуємо займатися цим і зараз.

Міжнародне визнання Дія.City

Про успіх та своєчасність запуску Дія.City говорить і світове визнання. Проєкт отримав премію Emerging Europe Awards у номінації Modern and Future-Proof Policymaking.

Цією нагородою відзначають проєкти країн, які змінюють життя в регіоні Європи, що розвивається.

Перемогу ми отримали за "унікальний внесок у позиціювання України як потужного ІТ-хабу, а також за створення умов для розвитку компаній та залучення інвестицій". Це свідчить про успішне формування міжнародного іміджу України як високотехнологічної країни.

Я впевнений, що люди — це найцінніший капітал. Адже саме таланти створюють та розвивають технології, які керують світом. Навіть в умовах війни, нам треба бути конкурентними на цій арені.

Зараз ми робимо все, щоб Україна розвивалася як технологічна держава. Швидко впроваджувала інноваційні рішення. Втілювала революційні та сміливі ідеї. І в нас точно все вдасться.

Адже колись однією з таких ідей був Дія.City. Проте вже сьогодні ми віримо, що успіх проєкту буде масштабований на інші галузі економіки.

А Україна стане найзручнішою країною у світі для талантів та технологічних компаній не лише з України, а й зі всього світу.