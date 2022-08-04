Как получить грант на переработку в добывающей отрасли

Одним із проєктів Мінекономіки "єРобота", окрім аграріїв та айтівців, можуть скористатися представники видобувної галузі.

Загалом проєкт створено для збільшення частки переробки в українському виробництві та експорті.

Українці подали 438 заявок на отримання грантів у цій сфері. На ці кошти вони зможуть модернізувати підприємства для випуску готової продукції.

Загальний бюджет програми – 24 млрд грн.

Держава гарантує 8 млн грн безповоротної допомоги підприємцям, які хочуть або створити бізнес у сфері переробки або розвинути його.

Перша тисяча заявників отримає грант у розмірі 70% від вартості проєкту. Решта можуть розраховувати, що держава профінансує їх проєкти у співвідношенні 50 на 50. Також учасники можуть залучити додаткові кредитні кошти: до 16 млн грн за програмою "5-7-9%" під 0% на пʼять років.

Щоб долучитися до програми, необхідно підготувати бізнес-план і подати разом із заявою та документами для верифікації підприємства через портал "Дія". Ощадбанк протягом десяти днів оцінить бізнес-план, перевірить репутацію отримувача і проводе з ним співбесіду. Рішення ухвалить Мінекономіки.

Відомство обіцяє, що найближчим часом перші 424 підприємці зможуть започаткувати або розширити бізнес завдяки державній програмі грантів. На їх рахунки перекажуть понад 98 млн грн, які вони зможуть витратити на закупівлю або лізинг обладнання, оренду приміщення, придбання сировини та матеріалів.

Найбільше грантів отримають жителі Києва – 101 успішна заявка. Також лідерами за кількістю позитивних рішень є підприємці з Київщини – 62 заявки, Дніпропетровщини – 52 заявки, Полтавщини – 40 заявок.

Отже, власники спеціальних дозволів на видобування надр можуть вирішити проблему їх комплексного використання. Ця програма підходить для невеликих підприємств з видобутку торфу, бурштину, щебню, граніту, габро та інших копалин, для переробки яких не потрібне дороге обладнання.

Претендувати на фінансування можуть ФОПи та юридичні особи. Є низка умов: не перебувати на тимчасово окупованій території, не мати зв’язків з рф, не належати до підсанкційних осіб, не бути банкрутом, не перебувати в стадії банкрутства. Кінцевим бенефіціаром має бути громадянин України.

Підприємець зобов’язаний витратити державні кошти на придбання основних засобів виробництва, їх доставку та введення в експлуатацію. На обладнання накладається заборона відчуження до виконання умов гранту.

У випадку руйнування переробного підприємства внаслідок збройної агресії рф держава компенсує отримувачу його власний внесок у повному обсязі.

Переробка корисних копалин важлива для України, бо дозволяє отримати більше доданої вартості із сировини. Наприклад, підприємства з видобування граніту використовують камінь, який легко дістати, а решта залишається в надрових масах. Гори невідпрацьованих надр зазвичай лежать біля кар’єрів.

Аналогічна ситуація з бурштином. Переробне устаткування має лише державне підприємство "Укрбурштин". Решта компаній видобувають і продають на внутрішньому ринку сирець. Покупці роблять з нього напівфабрикат і продають за кордон. Так підприємства втрачають великі кошти, а бюджет – податки.

Відповідно до Кодексу про надра, користувач зобов'язаний комплексно використовувати родовище. Тобто копалина має бути "розібрана" на корисні компоненти. Це передбачає переробку відходів, які утворюються під час користування надрами. Тільки тоді надра використовуватимуться раціонально.

Налагодження переробки корисних копалин вирішить соціально-економічні та екологічні проблеми, дозволить знизити дефіцит будматеріалів для відбудови країни. Бізнес не поспішає вкладати кошти у свої компанії через війну. Низка підприємств або розбомблені, або призупинили роботу до кращих часів.

Зважаючи на це, держава запропонувала бізнесу гранти. Завдяки їм та налагодженню системи переробки копалин ми зменшимо кількість відвалів та покинутих об’єктів, вирішимо проблему сировини для будівництва.

Наразі Державна служба геології та надр видала понад 700 спеціальних дозволів на видобуток вапняку, граніту, кварциту, мігматиту, базальту.