ИТ Generation: как получить бесплатное ИТ-образование

Завершився третій етап освітнього проєкту IT Generation.

Впродовж двох тижнів, з 8 по 21 серпня, школи-учасники приймали заявки від охочих безоплатно отримати ІТ-спеціальність.

А таких було досить багато. За два тижні до шкіл надійшло більше 210 тисяч заявок від майже 50 тисяч людей.

Це свідчить, що інтерес до ІТ-освіти серед українців дуже великий.

Суть і цілі IT Generation

Проєкт ІТ Generation — це про те, як швидко та безкоштовно навчити українців ІТ-спеціальностей. Його мета — допомогти талантам знайти себе в перспективній галузі. Це з одного боку.

З іншого — ІТ-галузь, яка росте і потребує кадрів, отримає нових спеціалістів. Не слід забувати і про edtech. Адже проєкт стимулюватиме розвиток цього важливого у сфері підготовки кадрів для ІТ сегмента.

Ми з самого початку знали, що проєкт "злетить". Україна багата талантами, а ІТ-галузь має величезний потенціал. Попри війну, вона працює і показує ріст.

За даними НБУ, у першому півріччі експорт комп'ютерних послуг склав $3,74 млрд, що на 23% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. А це означає, що країна отримує валютні надходження, наші компанії виконують контракти і є надійними партнерами.

Оцінити сьогоднішню потребу в ІТ-спеціалістах складно. До війни ця цифра коливалась в межах 30 тисяч. Сьогодні вона, можливо, менша.

Але те, що галузь продовжує потребувати нових спеціалістів свідчать, наприклад, дані опитування Львівського ІТ Кластеру — 88% IT-компаній під час воєнного стану проводили набір фахівців на відкриті вакансії.

Загалом проєкт ІТ Generation — це частина великої реформи ІТ-освіти. Вона була започаткована Мінцифри разом з МОН ще минулого року.

Ми детально проаналізували стан ІТ-освіти і розробили дорожню карту її реформування. Це вкрай необхідний крок, оскільки рівень та якість викладання в Україні, на жаль, не відповідає потребам української ІТ-галузі.

Попри війну наші плани не змінились. Мінцифри продовжує працювати над розвитком ІТ-освіти. Наш підхід — комплексний. Ми починаємо зі шкіл, оскільки рівень викладання тої ж інформатики далеко не ідеальний.

Тому разом з МОН запускаємо цього навчального року у 50 школах пілотний курс з інформатики "Інформатика NewG". І цей проєкт матиме продовження в подальшому.

Також підтримуємо розвиток edtech-ринку в Україні не лише через проєкт IT Generation. Наприклад, ми звільнили IT-школи, що є резидентами Дія.City, від ПДВ. Таким чином вони зможуть направити зекономлені кошти на власний розвиток.

Нагадаю, що у березні МОН затвердило рішення про визнання результатів навчання у закладах неформальної освіти при здобутті формальної освіти.

Таким чином, якщо ви навчатиметесь у будь-якій школі в межах проєкту IT Generation, то це може бути зараховано під час навчання у ЗВО. І цей термін може скоротитись приблизно на рік.

Кого, коли і чому навчатимуть

На попередньому етапі проєкту було залучено 22 школи зі 117, які подали заявки. Саме освітні заклади будуть вирішувати, хто стане майбутнім студентом ІТ Generation. Кандидати проходитимуть співбесіду та тестування.

Вимоги до них прості: українське громадянство, вік від 21 до 60 років, відсутність освіти та досвіду в ІТ. Також бажано володіти англійською на рівні від В1.

Подавати заявку могли також українці, які живуть за кордоном. Тут важливо було відповідати встановленим вимогам та мати необхідні документи.

Освітні заклади планують розпочати навчання на початку осені. Проєктом зараз буде охоплено близько 1 тисячі студентів. Стипендії на навчання виділятиме Binance Charity.

Для отримання гранту студенту потрібно мати зареєстрований та верифікований аккаунт, оскільки саме туди будуть перераховані кошти для оплати навчання.

Щоб подати заявку, на сайті IT Generation потрібно було обрати школу та напрям, зареєструватися на платформі Binance й отримати Binance Account ID, перейти на сайт школи. Далі — слідувати інструкціям.

Вибір навчальних програм у IT Generation досить широкий і охоплює як технічні так і нетехнічні напрями. Перші — FrontEnd, QA, JavaScript, Java, Python та Blockchain, другі — Project/Product Management, UI/UX Design, Business Analysis, HR/Recruiting та Digital Marketing.

До речі, FrontEnd, QA і Python — були найпопулярнішими серед тих, хто подавав заявки на навчання.

Тим школам і світчерам, які подались і не пройшли цього разу, не варто засмучуватись. Проєкт буде продовжуватись та масштабуватись. Ми, як Міністерство робимо все, щоб кожен охочий міг знайти та реалізувати себе в ІТ-сфері.

Ми йдемо шляхом побудови сильної, високотехнологічної країни. І освіта у цьому є тим фундаментом, на якому міцно стоятиме наша держава.

Проєкт реалізується Міністерством цифрової трансформації в партнерстві з компанією Binance Charity та Львівським IT Кластером за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні", що впроваджується ПРООН в Україні за підтримки Швеції.