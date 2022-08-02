Доллар достиг паритета с евро. Почему это происходит и как влияет на инвестиционный рынок?

Консенсусний прогноз – зміцнення долара ще на 4% до кінця року. Trade-weighted (номінальний індекс) долара зріс на 10% із серпня минулого року та на 12% з початку 2021 року. Він і далі буде в тренді, що росте.

Це зумовлено кількома чинниками.

По-перше, економіка США виглядає сильнішою на тлі багатьох інших основних світових економік. За загальним визнанням, зростання цін на сировинні товари покращило умови торгівлі США.

Ця обставина, спричинена війною в Україні, вдарила не тільки по європейській економіці, а й по економіці інших країн, позначившись на локальних валютах.

Японія: вищі ціни на енергоносії негативно позначилися на платіжному балансі.

UK: складніша глобальна економічна ситуація, викликана зростанням товарів та інфляцією, чинила багатосторонній тиск на фунт.

Австралія та Нова Зеландія – уповільнення зростання світової економіки та структурне підвищення цін на товари позначилося негативно навіть на таких "товарних" економіках Океанії.

І, нарешті, ЄС: зростання цін на газ і як наслідок – зростання ймовірності рецесії. За оцінками Goldman Sachs, повне припинення постачання газу до Європи може призвести до зниження ВВП на 3,5%.

ФРС веде більш агресивну відсоткову політику у порівнянні з іншими великими центробанками. За порівняний період США підняли облікову ставку з 0.25% до 1.5%, при цьому Великобританія – лише до 1.25%, а ЄС – до 0.5%

Серед G10 банк Японії зберіг помірну монетарну політику, а Нацбанк Китаю фактично вибрав шлях м'якої монетарної політики.

При цьому ФРС стримує важлива обставина: консервативні оцінки інфляції говорять про ймовірне зниження в середньостроковому періоді, а ринок праці та здатність економіки до зростання циклічно обмежені.

Іншими словами, ФРС може нарощувати відсоткову ставку, як відповідь на інфляцію, допоки дозволяє економіка. Якщо економіка не зростає, ФРС, збільшуючи ставку, заганяє її в рецесію.

З політико-економічної точки зору зростання долара на, скажімо, 10%, може бути викликане стійким попитом на захисні характеристики валюти.

Це можливо за умов, коли загальносвітове зростання сповільнилося, а геополітична розбалансованість та деглобалізація посилилася.

Насправді останні три місяці зростання долара щодо основних валют викликане якраз глобально нижчим апетитом до прийняття ризиків. Тренди фондових індексів, швидше за все, призведуть до подальшого зміцнення долара.

Як це вплине на фондовий ринок? Почнемо із Європи. Враховуючи ситуацію в економіці, логічно, що європейські акції мають не дуже привабливий вигляд.

Краще справи у тих європейських компаній, які орієнтуються на продажі у США. До речі, європейські акції, що входять до складу індексу STOXX600, лише на 42% формують обсяг продажів у Європі.

24% у структурі їх продажів припадає на США, 13% — на Азію, інше – на ринки, що розвиваються. Компанії з Європи, які за обсягом виручки експоновані на США, за останні півроку показали відносне зростання на 10%+. І ця тенденція міцнішатиме.

Серед таких компаній: PKN Orlen, Lotos, PGNiG, Vigo System, LiveChat, DataWalk, Asseco Poland, Asseco SEE, Comarch, Ailleron, Vercom, R22, Selvita, Mabion, Develia, Echo Investments, PHN, Amica, Wielton, Romgaz, Bittnet, Nuclearelectrica.

Всі ці європейські компанії або продають товари зі стійким попитом, або їх продаж не сконцентрований на місцевому ринку.

А що ж фондовий ринок США? Загальноекономічні знання свідчать, що сильний долар йде йому на користь. На жаль, насправді все складніше.

Візьмемо, наприклад, ситуацію з інфляцією. Ринок очікував на інфляційний пік, а натомість інфляція досягла 40-річного максимуму в 8,6% у річному обчисленні, тобто не просто не пішла на спад, а, навпаки, підросла.

Ризиковані активи розпродаються, оскільки ринок переоцінює термінальну ставку ФРС ще вище. Такий "risk-off" стан ринку є сильнішим аргументом, ніж долар, що росте, тобто одного цього недостатньо для розвороту ринку.

Натомість зростання долара позначається на рівні окремих американських компаній та мікроекономіки. Він зменшує вартість іноземних доходів корпорацій під час переведення назад у долари.

Крім того, подорожчання валюти робить американські товари менш привабливими для іноземців, оскільки вони стають дедалі дорожчими у доларовому вираженні.

Звичайно, чистий вплив залежить від того, де географічно зосереджені продажі та витрати кожної компанії. Хороша новина полягає в тому, що для компаній із S&P500 лише близько 30% доходів мають іноземне походження.

У будь-якому випадку, погіршення структури витрат негативно впливає на маржинальність бізнесів, що й без того скорочується.

Середні показники за останні 30 років свідчать, що основні бенефіціари піку зростання долара – це товари широкого споживання, фінансовий сектор, охорона здоров'я та матеріали/неенергетична сировина.

У розрізі класів активів варто відзначити акції ринків, що розвиваються, і боргові ринки/облігації. Орієнтуватися у формуванні інвестиційної стратегії на конкретні компанії у цій ситуації не дуже правильно, оскільки легко помилитися у виборі. Правильніше дивитися на секторальні кошики та ETF – щоб збалансувати ризики.