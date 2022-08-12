Какие soft skills хотят видеть работодатели после начала войны

Soft skills, або "м’які навички", не притаманні конкретним професіям.

Це особистісні якості, які допомагають результативно виконувати роботу та успішно будувати майбутню кар’єру.

Порівнюючи з листопадом 2021 року, кількість роботодавців, які в описі своїх вакансій зазначають бажані soft skills, зросла на 10% та становить 75%.

Війна внесла корективи в життя кожного українця, як з професійної, так і з емоційної сторони.

Роботодавці почали звертати більшу увагу на soft skills майбутніх співробітників, описуючи пропоновану вакансію. Топ 10 ключових скілів зазнало значних змін після початку війни.

Відповідальність – ключова навичка в сучасних умовах

Відповідальність – навичка, яка посідає першу сходинку в рейтингу найбажаніших якостей співробітника. Відсоток згадуваності цієї навички у воєнний період збільшився на 20%, порівнюючи з довоєнним періодом.

Наразі у 80% всіх вакансій, в яких згадуються soft skills, роботодавці вимагають відповідальності. Бути відповідальним на роботі в сучасних умовах – це гарантувати виконання своїх професійних обов’язків, не зважаючи на своє місцезнаходження, повітряні тривоги, формат роботи чи, навіть, власний емоційний стан.

Роботодавці хочуть бачити серед своїх співробітників людей, які завжди справляються з поставленими задачами.

Уважність – друга за затребуваністю навичка

Уважність в сучасних умовах набула більшої важливості та пріоритетності, ніж у мирний час. В листопаді минулого року уважність посідала п’яту сходинку в рейтингу soft skills. Її зазначали, як бажану рису кандидата, 31% роботодавців в своїх вакансіях.

В умовах війни важливість цієї навички значно зросла. Нині в 70% вакансій зазначають потребу уважності. В теперішніх умовах вкрай важливо вміти концентруватися та не припускатися помилок в своїх професійних обов’язках.

На думку роботодавців, вміння працювати, не відволікаючись на сторонні події чи інформацію, та бути уважним – це вкрай важлива риса співробітника.

Тактовність

Сьогодні тактовність входить в трійку найбільш бажаних soft skills, які, на думку роботодавців, повинні мати кращі кандидати на вакансії.

Порівнюючи з листопадом минулого року, частка згадуваності цієї навички зросла в три рази і зараз становить 62%. Тактовність передбачає не лише просте дотримання правил поведінки, але й уміння розуміти ситуацію, події та не допускати можливих конфліктів.

Тактовна людина знає та відчуває, що, в який час та в якому місці можна сказати, зробити або не можна. В сучасних умовах постійної напруги й хвилювання за своє життя та ситуацію в країні ця навичка неабияк стає в нагоді.

Навички роботи в команді важливі для кожного другого роботодавця

Вміння працювати в команді – навичка, яка практично не змінила місце в рейтингу за час війни. Як в мирний час, так у воєнний більше половини роботодавців зазначають цю навичку, як ключову.

Злагоджена робота команди – це запорука успішного виконання поставлених керівництвом завдань. Коли в колективі здорові відносини та налагоджена взаємодія між співробітниками, то компанія може працювати незалежно від умов та формату роботи.

Комунікабельність

Комунікабельність людини проявляється через легкість входження в контакт з іншими людьми, відсутність замкнутості, ізольованості.

Значення комунікабельності після початку війни дещо зросло, порівнюючи з мирним часом. Нині в 40% всіх вакансій зазначена ця якість, як бажана.

Стресостійкість – нові реалії воєнного періоду

Сьогодні в 35% вакансій роботодавцями зазначається стресостійкість як бажана навичка майбутнього співробітника. В мирний час її зазначали лише в 18% вакансій.

Здатність зберігати спокій і врівноваженість незалежно від подій, які відбуваються, набуває нового сенсу. В умовах війни в усіх людей піднімається рівень стресу, проте роботодавцю важливо організувати роботу в нових реаліях.

Підбираючи кандидата, роботодавець відразу намагається знайти людину, яка буде стійкою до стресів та ефективно виконувати свою роботу.

Орієнтація на результат – незмінна навичка

Орієнтація на результат є навичкою, яка займає стабільну сьому сходинку в рейтингу незалежно від того, війна зараз чи ні. Для роботодавця важливо, щоб його співробітники рухалися в одному напрямку, були орієнтовані на результат та вели компанію до розвитку й процвітання.

Роботодавці шукають людей, які можуть поставити собі ціль, беруть на себе відповідальність за її досягнення ініціюють необхідні дії для цього.

Нові виклики сьогодення

Аналітичні здібності, самоорганізація та багатозадачність закривають топ 10 найбажаніших навичок, їх зазначають у вакансіях 25% роботодавців. Вміння аналізувати та критично оцінювати ситуацію наразі дуже важлива риса.

Самоорганізація – це вміння людини так організувати свою діяльність, щоб найповніше реалізувати свій потенціал та виконати поставлені задачі.

В нових реаліях кожній людині потрібно пристосовуватися до ситуації та організувати свою роботу так, щоб не втратити продуктивність та виконувати поставлений план. Багатозадачність теж цінується роботодавцем.

У непередбачуваних ситуаціях часто трапляється, що працівникам доводиться виконувати не лише свої задачі, а й додаткові. Роботодавці відразу шукають кандидатів, які зможуть це робити.

Серед нових побажань у вакансіях роботодавці почали зазначати: гнучкість, мобільність, дисциплінованість, справедливість, оптимістичність та адаптивність. Також вказується дружелюбність, ввічливість та порядність.

Нові реалії пошуку роботи в воєнний час вносять свої корективи в бажані вміння та навички. Підтягуйте свої soft skills та знаходьте роботу!