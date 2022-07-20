Робота майбутнього: на що варто звернути увагу вже зараз

Світ змінюється все швидше, а часу адаптуватись до нових реалій все менше. В таких умовах перевага за тими, хто швидко приймає зміни і мислить гнучко. Якою буде наша робота вже зовсім скоро, і що треба знати, аби досягти успіху в новій реальності.

Непередбачуване середовище як нова норма

Пандемія COVID-19 стала справжнім викликом для усього світу. І хоча ми ще не відновились після коронакризи, по нашій країні вдарила повномасштабна війна, що стала жахливим випробування для кожного українця.

Світ уже не буде таким, яким був колись. Потрібно жити з тим, що у нас є, і звикнути до того факту, що нестабільність — це нова стабільність. Не чекайте кращого часу, адже він може ніколи не настати.

Окрім цього, непередбачуване турбулентне середовище змушує завжди бути напоготові. Що це означає для майбутнього роботи? Бізнеси мають стати більш гнучкими і адаптивними, зокрема і працівники, яких бажано вже сьогодні навчати відповідних soft skills.

Постійне навчання

Аби досягти успіху в нестабільному середовищі потрібно швидко адаптуватися до нових умов. Одним з ключових аспектів такого пристосування є постійне навчання, адже умови, що змінюються, вимагають нових знань і навичок.

Якщо раніше нормою було випуститися з університету, влаштуватись на роботу і на цьому загалом припинити серйозну освіту, то уже зараз навчання протягом всього життя стає чимось звичним. Варто очікувати, що цей тренд буде лише посилюватись, і перманентне навчання стане нормою, адже людям потрібні будуть вагомі знання, що допоможуть за потреби змінити професію.

Кілька кар’єр за життя

За багатьма прогнозами, професію, тобто кар’єру, ми будемо змінювати 2-3 рази за життя — це частково випливає із нестабільних умов, які стають новою нормою, а частково з того, що навіть щороку виникають нові спеціальності.

Якщо озирнутись хоча б на 10 років тому, навряд чи хтось міг уявити, що він буде працювати подкастером чи оператором дрону. В таких умовах спеціалістам потрібно буде бути готовими до періодичних кардинальних змін у професійному житті.

До того ж, класичне поняття кар’єри дісталось нам скоріше у спадок з 20 століття, коли вважалось нормою працювати в одній компанії 30, 40, і навіть 50 років. Нині ж спеціалісти змінюють місце роботи значно частіше.

Так, наприклад, за даними дослідження grc.ua, 37% українців змінюють роботу кожні 2-4 роки, а 17% — щороку. Тож роботодавцям потрібно докладати все більше зусиль задля утримання працівників.

Безмежна віддалена робота

Після двох років пандемії уже більш, ніж очевидно, що наш колишній спосіб роботи відійшов у минуле. Вона стала не місцем, куди ми ходимо, а тим, що ми робимо. А де саме це відбувається, стало питанням другорядним.

Поки одні компанії перейшли на повністю віддалений режим, інше пробують налаштувати те, що називається гібридним місцем роботи. Тобто співробітники частково працюють в офісі, частково — дистанційно.

Проте в Україні ситуація змінилась з повномасштабною війною, яка внесла свої корективи у плани бізнесу на гібридність, і для нашої країни віддалена робота залишається ще й найбезпечнішим варіантом.

Суть тренду полягає в тому, що віддалена робота стане по-справжньому безмежною. Надійною основою такого твердження є все глибше проникнення інтернету.

Можемо очікувати, що у недалекому майбутньому буде складніше знайти місце на нашій планеті без інтернету, ніж навпаки.

Отже, можливо буде стабільно працювати хоч з найвіддаленішого села в Україні чи з вершини Альпійських гір. Робоче місце можна буде облаштували у будь-якій точці світі, що означає безліч можливостей для подорожей та більш різноманітні будні.

Різноманітність та інклюзивність

Світ ускладнюється, і наше суспільство ставатиме все більш сегментованим. У новій компанії ви швидше за все опинитесь оточеними людьми із зовсім іншим уявленням буквально про все.

Однак саме ця особливість дає величезний потенціал для розвитку будь-якої організації. Адже чим більше в компанії різних людей і точок зору, тим більше вони може генерувати нові та оригінальні ідеї, що означає кращі конкурентні переваги на ринку.

Задача ж роботодавця — створити таке середовище, де усі ці різні люди, незалежно від віросповідання, віку, кольору шкіри, сексуальної орієнтації тощо почувалися би частиною спільноти. Теж саме стосується й інклюзивності — усі працівники, незалежно від своїх особливостей, мають бути забезпеченими рівними умовами в колективі та в процесі роботі.

Можливо, поки що цей тренд не настільки домінантний в Україні, але він однозначно набирає обертів, і різноманітне та інклюзивне середовище варто створювати уже зараз.

Технологічність в усьому

Можливо вам здається, що технологій, які супроводжують нас у щоденній роботі, вже дуже багато, але в наступні роки їхня кількість буде значно зростати. Збільшуватиметься і кількість шляхів, якими вони інтегруватимуться у наші будні. Зокрема, важливу роль в робочому житті відіграватиме штучний інтелект (ШІ).

Враховуючи той факт, що велика кількість людей працюватимуть переважно дистанційно, ми використовуватимемо ШІ для покращення такого досвіду.

Наприклад, ШІ зможе дбати про загальне навантаження і самопочуття працівників, аби уникнути вигорання, або персональний ШІ асистент зможе робити вас ще більш ефективними через оптимізацію взаємодії з колегами чи підбором тренінгів для вашого зростання. Таким чином штучний інтелект зможе в принципі змінити спосіб, у який ми працюємо.

Гнучкість понад усе

Гнучким графіком в описі вакансії більше нікого не здивуєш — це вже не бонус, а базова необхідність. Відходять у минуле часи, коли працівників можна було змусити працювати з 9 до 6 з понеділка по п’ятницю.

На це звісно вплинула і висхідна популярність віддаленої роботи. Якщо людина може якісно виконати завдання о 6 ранку чи о 12 ночі — вона буде вимагати таке право.

Більше того, люди звикнуть до гнучкості тієї мірою, що будуть жертвувати підвищеннями і зарплатою заради неї. Пріоритети працівників змінюються, і роботодавці мають це враховувати.

Фриланс революція

Якщо ж людині не вистачає гнучкості, вона може спробувати знайти її на фрилансі. Насправді, все більше спеціалістів саме так і роблять, і цей тренд буде лише посилюватись.

Ось декілька причин чому:

фриланс-зайнятість дає більше свободи керувати власним графіком;

працювати можна з будь-якої точки світу;

існує багато спеціалізованих платформ, де можна зручно і доволі швидко знайти клієнтів, наприклад: Upwork, Fiverr, Freelancer, Blend, Topcoder.

на фрилансі можна добре заробляти, і доходи фрилансерів лише зростають. Так, за даними Звіту про доходи фрилансерів 2022 від Payoneer, середня погодинна ставка фрилансера у світі з 2020 по 2022 роки зросла з $21 до $28, тобто на третину, а найбільше заробляють у сферах фінансів, маркетингу і виробництві мультимедіа.

Тож не дивно, що нині відбувається справжня фриланс революція, яка привертатиме увагу все більшої кількості спеціалістів.

Майбутнє за транскордонними платежами

Раніше, коли люди працювали здебільшого в межах однієї країни, необхідність отримувати оплату з-за кордону була практично відсутня.

Нині ж, коли можна влаштуватись на роботу, наприклад, в США, а жити в Україні, чи працювати з клієнтами з різних країн, питання міжнародних платежів актуально як ніколи.

Враховуючи той факт, що банки спеціалізуються у платежах в межах однієї держави, виникла потреба у наднаціональних системах, які би забезпечували швидкі та зручні транскордонні платежі.

Так з’явились платформи, завдяки яким можна легко отримувати оплату за свою роботу, де б не знаходились ви та ваш роботодавець.

Тож робота майбутнього значною мірою буде пов’язана з розвитком міжнародних платежів, і варто очікувати, що запит на прості та зрозумілі перекази коштів буде лише посилюватись.