Гринвошинг газа в пользу России

Борці за кліматичну справедливість в Україні та ЄС негативно уражені діями Європейської Комісії та українського міністра енергетики Германа Галущенка, що в останній момент підштовхнули Європейський парламент прийняти суперечливе рішення – визнати інвестиції у викопний газ "зеленим" та дружнім до довкілля.

План Європейської Комісії класифікувати газ як "сталий" енергоресурс лише фінансуватиме диктаторів як путін, їх військову агресію та зруйнує кліматичні цілі ЄС щодо декарбонізації та досягнення нульових викидів.

Ця загроза значно посилилася, адже 6 липня Європарламент не зміг накласти вето на цю пропозицію Єврокомісії, але 278 членів Європарламенту з усього політичного спектру проголосували проти пропозицій Єврокомісії, незважаючи на узгоджене лобіювання з боку індустрії викопного палива і атомної промисловості.

Ще 33 утрималися. Лише поштовхи з боку Єврокомісії та українського міністра енергетики Германа Галущенка в останній момент зробили можливим протягнути "зелене відмивання" (greenwashing) газу через Європарламент.

Що не так із майбутніми "зеленими" інвестиціями ЄС?

Герман Галущенко спровокував скандал надіславши за день до голосування листа депутатам Європарламенту з проханням не заперечувати проти пропозиції Єврокомісії включити газові та атомні проєкти в інвестиційну таксономію ЄС.

Незрозуміло, як загальна інформація про енергетичний сектор України, наведена в листі пана Галущенка до Євродепутатів, може виправдати твердження про те, що "зелене відмивання" (greenwashing) газу якось допоможе Україні.

По-перше, щоб почати післявоєнну відбудову, Україні потрібно спочатку виграти війну проти росії, яка використовує газ як свою ключову геополітичну зброю.

Хибний "зелений" ярлик слугуватиме камуфляжем для неї. По-друге, в майбутньому енергетична безпека України не зможе покладатися на розширення газової інфраструктури, яка за своєю природою є критично вразливою до військових атак, таких як ракетні удари, артилерія чи авіаційні бомбардування.

Більше того, "зелений" ярлик для газу в першу чергу буде просувати будівництво газових електростанцій в ЄС, а не інвестиції в Україну.

Пріоритетні інвестиції в процес післявоєнної реконструкції мають бути спрямовані на децентралізоване та стійке виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, а також на зміцнення національної та місцевої мережевої інфраструктури (підземні кабелі тощо) та розгортання акумуляторних накопичувачів.

Це можливо і треба робити вже зараз, щоб ставати сильнішими та здобути рішучу та повну перемогу над рф.

Україні знадобиться величезна фінансова підтримка для впровадження положень Пакету чистої енергії (Clean Energy Package), що передбачають створення відкритої, сталої та демократичної енергетичної системи на користь європейських громад, а не диктаторів та корпорацій. Це можливо лише за умови послідовної та справді "зеленої" інвестиційної таксономії ЄС.

Варто нагадати, що у Кремлі вважали своїм великим успіхом проєкт рішення внести газ та атомну енергетику в інвестиційну таксономію ЄС, який був представлений Єврокомісією 2 лютого.

Коментуючи це рішення, міністр енергетики рф заявляв що воно відкриває "низку можливостей" для росії. Як стверджує The Guardian, путін радісно потирає руки після такого голосування.

Тепер міністр енергетики України сприяє тому щоб цей успіх закріпився. Чим він керувався у своєму раптовому політичному випаді та чи узгодував свої дії з урядом залишається незрозумілим, як і те, чи буде відновлення України "зеленим".

Національна програма "Енергетична незалежність та зелений курс" Передбачає на порядок більше проєктів для відновлення та/або подальшої розробки газу, атомної енергетики та нафти, ніж ВДЕ.

Реакція демократичних сил та громадськості: ми підемо до суду

Попри все, зміни до законодавства про таксономію щодо визнання газу та атомної енергетики зеленими не отримали підтримки більшості депутатів ні на спільному засіданні економічного та екологічного комітетів (вони проголосували проти та рекомендували накласти вето), ні у сесійній залі Європарламенту, де більшістю є 353 голоси.

Єврокомісія, Галущенко та корпоративні лобісти змогли зібрати лише 328 голоси, що не є більшістю. Отже, штучне надання "зеленого" ярлику викопному газу не є демократично прийнятим рішенням та порушує фундаментальні принципи та цінності ЄС.

Пол Танг, лідер переговорної групи з питань "зеленого" фінансування, разом з іншими членами Європейського парламенту будуть позиватися проти Комісії. Коаліція громадських організацій на чолі з Greenpeace також готують позов до суду.

Громадськість та демократичні сили за необхідності задіють судову гілку влади щоб привести до тями керівництво ЄС, яке схоже не усвідомлює можливих наслідків.

Світ змінився після того, як росія почала широкомасштабне вторгнення до України у лютому. Але пропозиції змін до таксономії ЄС – не змінилися, попри те путін використовує газ та ядерну енергетику як свою геополітичну зброю проти Європи.

Це необхідно виправити. Зараз, поки не пізно. Доти поки Європа не позбавиться залежності від викопного газу, росія зможе розпалювати війну, залякувати та погрожувати іншим країнам.

Після голосування, яке викликало розкол в Європі, ми звертаємося до Єврокомісії із закликом відкликати своє подання – заради єдності, миру та кліматичної справедливості. ЄС та Україна потребують інвестиційної таксономії, яка базуватиметься на наукових принципах, а не на політичних домовленостях та корисливих інтересах.

Ми все ще можемо знайти порозуміння. Але якщо його не буде, ми будемо рішуче боротися з несправедливістю.

Цілі та цінності ЄС під загрозою

Початково заявлена ​​мета таксономії ЄС полягала в тому, щоб "надати компаніям, інвесторам і політикам відповідні орієнтири, щодо того, яка економічна діяльність може вважатися екологічно стійкою".

Це мало б означати не більше і не менше, ніж прозорі та чітко окреслені критерії для екологічної та соціальної відповідальності інвесторів. При цьому механізми обмеження чи заборони фінансування проєктів, які критеріям не відповідають, не закладалися.

Документ викликав суперечки з моменту його публікації в грудні 2021 року. Фінансисти кажуть, що включення викопного газу в "зелену" таксономію є глибоко суперечливим і лише створить невпевненість для інвесторів щодо того, що є справді сталим.

Групи інвесторів такі як Net Zero Alliance називають цю пропозицію "такою що збиває з пантелику". Екологічні активісти кажуть, що класифікація викопного газу як сталого джерела енергії призведе до того, що Європа не зможе досягти своїх цілей із декарбонізації та досягнення нульових викидів.

Навіть росія та Китай не включають газ у власні переліки "сталих" екологічно- та соціально відповідальних інвестицій. Якщо Єврокомісія не змінить свій підхід та буде включати газ, ЄС втратить глобальне лідерство в питаннях протидії змінам клімату, перетворюючи Європейський Зелений Курс на фарс.

Руйнівний вплив спотвореної таксономії на прагнення Європи бути кліматичним лідером є занадто великим, щоб Єврокомісія могла почати її впровадження без перегляду рішень стосовно викопного газу.

Більше 40% усіх членів Європарламенту – з усього політичного спектру – виступили за відхилення пропозиції визнати викопний газ "зеленим".

Єврокомісія не може ігнорувати їхні голоси, а також голоси десятків тисяч українців, які підписали петицію "Razom We Stand" проти включення газу до зеленої таксономії. Ми продовжуємо збір підписів – долучайтеся і разом ми змусимо Єврокомісію нас почути.

Співавтор: Олег Савицький, експерт з кліматичної та енергетичної політики, менеджер кампаній Razom We Stand