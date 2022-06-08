Как изменился рынок труда в IT из-за войны

ІТ-галузь є однією з тих, які найменше постраждали від війни, а працівники швидко змогли адаптуватися до нових реалій. Але при цьому ринок для більшості аутсорсингових компаній суттєво змінився.

Кількість вакансій для IT-фахівців знизилася на 27% за даними Djinni. Це майже втричі менше, ніж кандидатів у пошуку роботи. Традиційно в Європі, США та Ізраїлі великий попит на DevOps і розробників з Python, Node.JS, знанням мікросервісів.

Попит на таких спеціалістів не сильно змінився через війну. Скорочення в українських компаніях в першу чергу торкнулися сфери електронної комерції, тому й кандидатів з PHP, React стало більше, а тому й конкуренція за вакансію вища.

Як і під час ковідної кризи, важче за всіх знайти роботу для спеціалістів на позиціях HR, SysAdmin, Project Manager, Data Science, а також спеціалістам з невеликим досвідом. Так, за даними Dou, кількість вакансій для Junior-позицій знизилась на 80%.

IT-рекрутинг в Україні призупинили приблизно 60-70% клієнтів компанії за нашою статистикою. Міжнародні продуктові та аутсорсингові компанії в основному поки не шукають співробітників в Україні, змінивши фокус на ринки Східної Європи: Румунію, Чехію тощо.

Це країни з трохи вищими зарплатами та податками, але більш стабільні зараз. Відкрити нові офіси у Східній Європі вже вирішили Eleks, Intellias та інші IT-компанії.

Постраждав український аутсорсинговий бізнес. За опитуванням Європейської асоціації програмної інженерії Ease, приблизно 60% компаній мають проблеми із замовленнями.

Якщо клієнти й погоджуються на співробітництво, то дещо знижують пропозицію з заробітної плати для розробників.

Більшість українських локальних IT-компаній призупинили пошук IT-фахівців і лише частка повертається до найму.

У деяких уже відбулися скорочення, постраждали IT-відділи Parimatch Tech, "Нової пошти", Rozetka та інших компаній.

До прикладу, Evo.company скоротили 40% співробітників, а Megogo запустив власний аутсорсинговий юніт, щоб зберегти всю команду.

Проте відомо, що вже 84% українських IT-фахівців повернулися до роботи full-time. Близько 7% працюють part-time, а 6% втратили роботу.

За даними DOU.ua, 61% IT-фахівців виїхали до більш безпечніших регіонів або інших країн. Близько 45% із них залишаються в Україні — переважно у Львівській області.

Може здатися, що робота програмістів легко адаптується до будь-яких умов, адже можна просто працювати віддалено зі свого ноутбуку. Але це не так вже й просто.

Через тривоги і нестабільність менеджери не можуть бути впевненими в темпах розробки, дедлайнах по завданнях, датах релізів. А для деяких спеціалістів потрібний доступ до офісу, серверів (наприклад, для системних адміністраторів, DevOps-інженерів, спеціалістів кібербезпеки). Це ускладнює усі процеси в IT-компаніях.

Роботодавці можуть попросити спеціалістів переїхати до умовно більш безпечних локацій на заході України. Допомагають з релокацією спеціалістів до інших країн.

Наприклад, Sigma Software за перші кілька тижнів війни допомогла переїхати 1 140 співробітникам та їхнім сім’ям. Також більш охоче наймають спеціалістів за кордоном, якщо у них є відкритий український ФОП третьої групи.

У той же час поки не зрозуміла ситуація з мобілізацією та бронюванням IT-спеціалістів на підприємствах. Роботодавці стараються з обережністю ставитися до найму чоловіків.

Ця ситуація має частково вирішитися найближчим часом, частково за допомогою формування Закарпатського IT-кластеру та подібних ініціатив.

Також міністр цифрової трансформації, Михайло Федоров, підписав лист з закликом не мобілізувати ІТ-фахівців, адже вони допомагають воювати у кіберпросторі.

Таким чином, якщо до війни ринок IT-рекрутменту був на 100% орієнтований на кандидата, зараз ситуація дещо змінилася, хоч пропозиції все ще є. Роботодавці та кандидати активно адаптуються до нових умов.

Важливо розуміти, що IT — одна з небагатьох сфер, яка стабільно приносить іноземну валюту в Україні (більше 4% від усіх надходжень) і допомагає економіці залишатися на плаву.

Якщо не адаптуватися до нових умов, не знаходити нові шляхи залучення іноземних клієнтів до роботи з українськими розробниками, це буде мати негативний вплив на всю країну.

Важливо, аби війна швидко закінчилася. Ринок швидко відновиться, як це було в час ковідної кризи. У іншому випадку іноземні клієнти можуть з недовірою ставитися до рекрутингу в Україні через нестабільність.

Ймовірно, їм буде важче повертатися, навіть якщо раніше тут була IT-команда. Треба брати до уваги, що також руйнується ринок аутсорсингу програмістів у росії та білорусі. Клієнти не готові псувати репутацію, працюючи з цими країнами, тому вони будуть шукати інші ринки у Східній Європі. Тож сподіваючись на краще, очікуємо ріст ринку після завершення війни.