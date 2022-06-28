Деньги на Ветер(энка)

Нещодавно США прийняли закон, відповідно до якого було виділено $40 млрд допомоги для України.

21 травня 2022 року посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що в рамках виділеної суми $8 млрд підуть для надання прямої бюджетної підтримки.

Уже 7 червня 2022 року голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко на засіданні американської Комісії з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) у Вашингтоні заявив, що "Нафтогазу" потрібна зовнішня допомога для підготовки до опалювального сезону.

Дослівно пан Вітренко зазначив: "У газовій сфері в України все добре, Україна показує свої сильні сторони, свою стійкість. Але нам знову знадобиться допомога до наступного опалювального сезону, тому що Україні потрібно буде імпортувати до 6 млрд куб.м. газу" і "За поточними ринковими цінами це близько $8 млрд".

Тобто все добре, лише не вистачає $8 млрд, за річного обороту НАК "Нафтогаз України" близько $7 млрд.

Далі в роботу включилась багаторівнева лобістська машина, був підготовлений законопроєкт №7427, яким передбачається виділення 264,3 млрд грн бюджетних коштів компанії НАК "Нафтогаз України".

Відповідно 17-18 червня цей законопроєкт отримав схвалення профільного комітету, а вже 21 червня Верхоана Рада ухвалила його в першому читанні.

У пояснювальній записці до законопроєкту відсутній будь-який баланс газу та фінансово-економічні розрахунки такої законодавчої ініціативи.

А без балансу надходження та розподілу газу просто неможливо обгрунтувати необхідність прийняття законопроєкту №7427, тим більше неможливо підтвердити астрономічну суму в 264,3 млрд грн

Чим керувався міністр Герман Галущенко при розробці законопроєкту №7427? Може він в темі? Або в долі? А може його просто підставив профільний заступник Микола Колісник?

Далі ще цікавіше. Відповідно до процедури розгляду законопроєкту, Міністерство фінансів України надає свій експертний висновок. І до законопроєкту №7427 такий експертний висновок підписав заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

Він є сином Оксани Драганчук — радника голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, тож мав би заявити про свій конфлікт інтересів.

У експертному висновку теж немає будь-яких розрахунків та обгрунтувань. І це при тому, що в Україні існують нормативно-правові акти щодо механізмів відповідних компенсацій.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2020 р. № 1194 затверджений Порядок визначення компенсацій, що надається суб’єктам ринку природного газу, на яких покладаються спеціальні обов’язки.

Згідно з цим Порядком, розрахунок компенсації здійснюється виключно на обсяги реалізованого та імпортованого природного газу, якщо такі обсяги імпортованого газу звичайно спрямовуються для забезпечення загальносуспільних інтересів при виконанні спеціальних обов’язків.

Але законопроєктом 7427 планується дотувати не закупівлю імпортованого газу, а весь обсяг газу власного видобутку, прирівнявши його ціну до божевільних цін російського газу на європейських хабах.

Яка ж ситуація насправді?

Останні півтора десятиліття в Україні спостерігається стійка тенденція до зниження споживання природного газу. Торік, наприклад, споживання блакитного палива скоротилось більш ніж на 10% і становило 26,8 млрд куб.м.

У цьому році, внаслідок російської військової агресії, ми вже маємо стрімке зниження споживання газу, оскільки значна частина промислових споживачів або частково зруйнована, або не працює за умов безпеки чи логістичних обмежень.

Таким чином в 2022 році сукупне споживання газу становитиме не більше 20 млрд куб.м навіть за умови аномально холодної зими.

З іншого боку ми маємо власний видобуток газу, який станом на сьогодні не сильно постраждав від російської військової агресії.

Прогнозний баланс газу в 2022 і 2021 роках (для порівняння) виглядатиме наступним чином:

ПРОГНОЗНИЙ БАЛАНС

надходження та розподілу природного газу в Україні на 2021-2022 рр. млн куб.м 2021 рік 2022 рік (-)

зменшення І. ЗАЛИШОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ В ПСГ (на початок): 23 533 13 500 1. Ресурси НАК "Нафтогаз України" 11 194 10 200 буферний (неактивний) газ 4 670 4 670 газ власного видобутку 3 985 2 225 імпортований газ 2 539 3 305 2. Ресурси незалежних учасників ринку 12 339 3 300 резиденти України 2 339 2 230 нерезиденти режим "митний склад" 9 000 540 резиденти режим "митний склад" 1 000 530 IІ. РЕСУРСИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ: 28 488 26 095 1. Газ, видобутий в Україні, - усього 19 790 18 604 -1 186 ПАТ "Укргазвидобування" 13 666 12 772 -894 ПАТ "Укрнафта"* 1 117 1 064 -53 іншими газодобувними підприємствами 5 007 4 769 -238 2. Відбір із підземних сховищ природного газу 6 098 4 991 ресурси НАК "Нафтогаз України" 5 990 3 876 ресурси незалежних учасників ринку 109 1 115 3. Імпорт газу 2 600 2 500 IIІ. РОЗПОДІЛ ПРИРОДНОГО ГАЗУ: 28 488 26 095 1. В Україні – усього 26 788 20 535 -6 253 на виробничо-технологічні витрати та втрати газорозпгазорозподільних підприємств 1 300 1 200 -100 на виробничо-технологічні потреби газовидобувних підприє підприємств 950 935 -15 ПАТ "Укргазвидобування" 733 720 -13 ПАТ "Укрнафта" 117 115 -2 іншим газодобувним підприємствам 100 100 0 населенню 8 600 7 000 -1 600 теплогенеруючим підприємствам та ТЕЦ для виробни виробництва теплової енергії для потреб населення 4 700 4 000 -700 теплогенеруючим підприємствам та ТЕЦ для виробни виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ установ і організацій та інших суб’єктів господа господа господарювання 1 600 1 100 -500 бюджетним установам та релігійним організаціям 400 300 -100 на виробничо-технологічні потреби оператора ГТС 700 600 -100 промисловим споживачам 8 538 5 500 -3 138 2. 3акачування до підземних сховищ газу 1 700 5 560 IV. ЗАЛИШОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ В ПСГ (на кінець): 13 500 14 069 1. Ресурси НАК "Нафтогаз України" 10 200 11 884 буферний (неактивний) газ 4 670 4 670 газ власного видобутку 2 225 4 714 імпортований газ 3 305 2 500 2. Ресурси незалежних учасників ринку 3 300 1 115







Тобто фактично на цей кризовий рік наш внутрішній видобуток газу майже балансує споживання.

Навіть якщо поставити за мету створення страхового запасу газу таким чином, щоб на кінець 1 кв. 2023 року залишки газу в ПСГ дорівнювали залишкам станом на кінець 1 кв. 2022 року, то до початку ОЗП 2022/2023 (за 5 місяців) нам необхідно додатково закачати в ПСГ ще 9 млрд куб.м газу.

При цьому, станом на 1 червня 2022 року в газових сховищах є понад 10 млрд куб.м природного газу. За наступні 5 місяців потрібно накопичити ще 9 млрд куб.м, або ж по 1,8 млрд куб.м щомісячно.

У літній період з внутрішніх ресурсів можна закачувати щомісячно приблизно 1,3 млрд куб.м, решту 0,5 млрд куб.м на місяць необхідно покривати за рахунок імпорту.

Іншими словами, для створення страхового запасу газу, додатково до внутрішнього видобутку, необхідно імпортувати ще 2,5 млрд куб. м.

Однак голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко необгрунтовано запевняє, що Україні потрібно імпортувати додатково 6 млрд куб. м газу, і краще грошима.

І ця цифра за дивним збігом обставин дорівнює $8 млрд – якраз сума прямої бюджетної підтримки, що напередодні вирішили надати нам США.

Більше того, пан Вітренко хоче щоб сума компенсації розраховувалась виходячи із вартості вітчизняного природного газу. А ціна газу власного видобутку насправді виглядає ось так:

Орієнтовна структура ціни газу власного видобутку на період 2022-2023 рр. за умови встановлення 30% рентабельності

грн. за 1 тис. куб. м млн грн Ціна з ПДВ 4419 53 033 ПДВ 737 8 839 Рента 1 031 12 374 Ціна без ренти та ПДВ 2 652 31 820 Собівартість без амортизації 786 9 432 Амортизація 1 061 12 737 Адміністративні витрати 92 1 100 Інші операційні витрати 158 1 900 Прибуток до оподаткування 554 6 651 Податок на прибуток 100 1 197 Чистий прибуток 454 5 454 На капітальні інвестиції, усього: 1 516 18 191 Амортизація 1 061 12 737 Чистий прибуток 454 5 454

Товарний обсяг газу, млрд куб. м

Тобто фактична ціна (з урахуванням 30% рентабельності) газу українського видобутку 4,4 тис. грн за 1 тис. куб.м., що у 10 разів дешевше імпорту.

Ну і закінчує композицію офіційна інформація НАК "Нафтогаз України" щодо заборгованості за поставлений газ в опалювальний сезон 2021/2022:

станом на 01.11.2021 заборгованість становила 14,1 млрд грн;

станом на 01.05.2022 заборгованість становила 85,9 млрд грн

Тобто за 6 місяців опалювального періоду заборгованість зросла на 70 млрд грн (в 6 разів)!

Насправді сума 264,3 млрд грн в законопроєкті складається з трьох сум:

76 млрд грн – це проведення взаєморозрахунків між учасниками ринку, які виникли внаслідок відсутності належного державного регулювання (різниця в тарифах на тепло, невідповідність норм споживання газу, формування небалансів в ГТС, різниця в тарифах на розподіл газу тощо);

38,2 млрд грн – це компенсація різниці в тарифах на тепло поточного року;

150,1 млрд грн – це компенсація НАК "Нафтогаз України" на виконання спеціальних обовʼязків з постачання газу побутовим споживачам.

При цьому ноу-хау рівня "прогресивного соціалізму" полягає в тому, що в складових 38,2 та 150,1 млрд грн вже закладена компенсація на покриття неплатежів з боку споживачів.

До першої суми (76 млрд грн) в принципі заперечень немає.

Друга сума (38,2 млрд грн) завищена в 2,7 разів та повинна складати не більше 14 млрд грн.

Третя сума (150,1 млрд грн) — це взагалі нонсенс, оскільки газу власного видобутку достатньо для виконання спеціальних обовʼязків.

Іншими словами, загальний обсяг державної бюджетної підтримки НАК "Нафтогаз України" є завищеним на 174 млрд грн та повинен складати не більше 90 млрд грн.

Заява пана Вітренка про необхідність бюджетної підтримки в сумі 264,3 млрд грн ($8 млрд) є прямим обманом Кабінету міністрів України, Офісу президента України та наших американських партнерів.

Якби пан Вітренко говорив правду, тоді б виникало логічне запитання: якщо реалізація вітчизняного видобутку є таким високоприбутковим бізнесом (згідно зі звітом НАК "Нафтогаз України"), то чому реалізація цього вітчизняного газу має дотуватись за рахунок коштів американських платників податків?

А якщо уряд США все ж вирішив надати цю допомогу – може краще більш ефективно розпорядитися нею?

Можливо, в структурі бюджету воюючої країни, у якої розмір економіки та бюджетні доходи зменшилися майже вдвічі, знайдуться більш пріоритетні витрати на 174 млрд грн?

НАК "Нафтогаз України" замість оптимізації роботи продовжує жити довоєнними поняттями і демонструє "дива" ефективності.

А бюджетна підтримка обсягом в "зайві" 174 млрд грн необхідна насправді для покриття касового розриву та наслідків "сірих схем", ну а залишок за традицією піде на премії за "ефективну" роботу!

Але щось мені підказує, що в цьому випадку "за традицією" не буде!

Здається мені, що ми на порозі грандіозного шухєра!

Україна понад усе!