Поддержка бизнеса во время войны - 5 решений от Минцифры

Ще 23 лютого підприємці по всій Україні планували своє майбутнє. Хтось хотів розширюватись. Хтось готувався найняти нового класного спеціаліста.

Хтось взагалі хотів розпочати власну справу і зареєструвати ФОП у Дії за кілька кліків під час ранкової кави.

24 лютого ці плани перекреслило. Росія розпочала повномасштабну війну проти нас. Наші бійці чинять героїчний спротив вже четвертий місяць, а ми їх підтримуємо.

Втім, зрозуміло, що без економіки, що працює, не буде і підтримки. Однією з пріоритетних цілей Мінцифри до війни було створення країни підприємців. Де зручно можна відкрити бізнес, сплатити податки та отримати консультацію.

Ми не відмовляємося від своєї мети. Але і нинішні часи потребують нових рішень для бізнесу. Тому за ці 3 місяці Мінцифра впровадила чимало ініціатив для того, щоб підтримати підприємців у цей складний період.

еДекларація

Раніше, щоб розпочати чи продовжити власну справу, необхідно було отримувати сотні дозволів чи ліцензій.

Під час воєнного стану це робити ще важче. По-перше, черги ніхто не скасовував. По-друге, повітряні тривоги, під час яких обов’язково треба бути в укритті.

Щоб спростити ці формальності, ми запустили єДекларацію. Це документ, який діє замість 374 дозвільних документів, які необхідні для роботи підприємців.

Наприклад, щоб відкрити аптеку, необхідно обійти десяток кабінетів, реєструвати протипожежну декларацію, чекати 10 днів ліцензію на право роздрібної торгівлі ліками.

Із єДекларацією це зробити набагато простіше — за декілька кліків, адже вона не потребує розгляду чиновником. Ви одразу можете почати працювати.

Консультації бізнесу під час війни

Будь-який бізнес — малий чи великий — не може бути повністю готовим до економічних наслідків, які несе із собою повномасштабна війна.

Одне із пріоритетних завдань держави — надавати усю можливу підтримку. Від фінансів до консультацій.

Саме за це відповідає сторінка "Підтримка бізнесу в умовах війни" на порталі Дія.Бізнес.

Ми зібрали державні й донорські програми та приватні ініціативи підтримки підприємців. Вони допоможуть зберегти бізнес, робочі місця та підтримати економіку України.

Тут можна дізнатися, як підприємцям отримати гроші за працевлаштування ВПО та як перевезти свій бізнес у більш безпечне місце за допомогою держави. Або отримати кредит на час воєнного стану за програмою "5-7-9%". Чи проконсультуватися щодо перезапуску власної справи.

Гранти на підтримку мікро та малого бізнесу

Мікро та малі підприємства становлять фундамент економіки країни. Під час війни вони стають найуразливішими, на відміну від великих мережевих компаній.

Тож спільно із програмою "EU4Business", Мінекономіки та Офісом з розвитку підприємництва та експорту ми запустили грантовий фонд.

Він розрахований на підтримку 300 підприємств, які розміщені в районі бойових дій, виїхали та розгорнулися у більш безпечному місці. Або постраждали, але все одно продовжують працювати.

Відбором заявок вже займається спеціальна комісія з незалежних бізнес-експертів. Розмір гранту — 125 000 гривень (еквівалент приблизно 4 тисяч євро).

Дія.Бізнес в Україні та Варшаві

Продовжує функціонувати мережа офлайн-центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес по всій Україні. Більшість центрів Дія.Бізнес наразі функціонують як гуманітарні центри для координації допомоги.

Центри Дія.Бізнес у Тернополі та Ужгороді функціонують у звичному форматі, але додатково допомагають підприємствам із релокацією, адаптацією до нових умов, рестартом і відновленням діяльності.

Російські окупанти пошкодили новенький центр Дія.Бізнес у Бучі, відкритий наприкінці 2021 року. Після деокупації Бучі його почали відновлювати, а команда центру продовжує роботу в онлайн-форматі.

Також ми почали розширюватися і за кордон. Від початку повномасштабної війни Польща усіляко підтримує Україні на всіх можливих рівнях. Особливо у забезпеченні прихистку: для 3 мільйонів українців польські міста та містечка стали тимчасовим домом.

Серед цих людей є чимало підприємців, що хочуть продовжувати працювати та підтримувати Україну. Тому вибір локації для виходу нашого проєкту на міжнародний рівень був очевидним.

Перший центр Дія.Бізнес у Варшаві працює в нестандартному форматі. Окрім фахових консультацій для підприємців, до центру можуть звернутися всі українці, які сьогодні в Польщі та потребують роботи, житла або оформлення документів.

Віртуальний центр Дія.Бізнес

В умовах війни отримати допомогу має бути максимально швидко та просто. Тому окрім центрів Дія.Бізнес офлайн, ми запустили інноваційний формат гарячої лінії.

Де б ви не перебували, ви можете отримати допомогу із пошуком роботи, відкриттям власної справи чи тимчасово перевезти свій бізнес за кордон.

Після консультації отримаєте індивідуальну дорожню карту зі списком корисних матеріалів, інформацію про контакт-центри та інші рекомендації.

Поки проєкт працює як пілот, українців консультуватимуть фахівці центрів Дія.Бізнес щодо проживання та роботи у Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччині, Словенії, Литві та Німеччині.

Запити щодо інших країн ЄС будуть готуватись індивідуально. Консультації можуть також отримати і внутрішньо переміщені особи в Україні. Як отримати консультацію — можете дізнатися тут.

Експорт в умовах війни

Наша зброя сьогодні — українське на полицях світових супермаркетів. Вихід на міжнародний ринок та пошук партнерів за кордоном — наразі нове актуальне завдання для багатьох українських компаній.

Для його полегшення Офіс з розвитку підприємництва та експорту запустив окремий розділ "Експорт в умовах війни" на Дія.Бізнес.

Тут можна знайти актуальну інформацію для підприємств, що готові постачати свою продукцію за кордон, а також подати заявку на включення компанії до Каталогу українських експортерів — онлайн-сервісу, який іноземні імпортери використовують як базу для пошуку партнерів в Україні.

Також на Експортному напрямі Дія.Бізнес для налагодження міжнародних партнерств запустили англомовний розділ — "Buy Ukrainian products and services".

Тут також можна знайти інформацію про ініціативи та проєкти для допомоги українському бізнесу, дані щодо обмеження імпорту та інше.

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Український бізнес швидше адаптується до війни, ніж адаптовувався до пандемії COVID-19. Кількість нових бізнесів, які зареєструвалися за останні кілька місяців, — на 30% більша, ніж на початку пандемії.

Економіка по всій країні не тільки продовжує працювати, але і з'являються нові підприємства, ФОПи. Бізнес повертається до роботи на тих територіях, де це можливо.

Тому потрібно підтримувати локальних виробників, щоб зберегти цю тенденцію та стимулювати розвиток нашої економіки. Адже економічний фронт сьогодні, як ніколи, важливий.