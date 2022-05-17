Як ЄС уже зараз може допомогти українському бізнесу. Інструменти підтримки

Для цього слід зробити дві речі. Перша – поширити на Україну інструмент підтримки зайнятості, друга – профінансувати систему ваучерів. Що це та як працює?

Євросоюз просто зараз може допомогти українському бізнесу – без залучення великих фінансових ресурсів і навіть з вигодою для європейських підприємців.

Для цього слід зробити дві речі. Перша – поширити на Україну інструмент підтримки зайнятості, друга – профінансувати систему ваучерів. Це підвищить попит на продукцію українських компаній і дозволить їм вийти на ринок ЄС.

Як працюють ці механізми економічної підтримки Євросоюзу та як їх можна використати, щоб допомогти українському бізнес-сектору під час війни та після перемоги?

Збереження робочих місць

Інструмент підтримки збереження робочих місць Євросоюз запровадив тоді, коли чи не всі країни світу зіткнулися з проблемою працевлаштування мільйонів людей. Сталося це у 2020 році з початком пандемії Covid-19.

Тоді ЄС створив фонд SURE, у межах якого реалізуються схеми збереження робочих місць. На це йому виділили 100 млрд євро.

З цих коштів фонд виплачує роботодавцям субсидії на оплату праці робітників, які не залучаються до роботи під час кризи. Гроші отримує бізнес, який зіткнувся із зниженням доходів і за інших умов просто звільнив би працівників.

Субсидії дозволяють підприємствам, які опинилися в скрутній ситуації, виплачувати заробітні плати своїм працівникам, але за скорочений робочий день або за тимчасову оплачувану відпустку. Тобто не в повному обсязі.

Цей інструмент поширюється на найманих працівників і на самозайнятих осіб. На останніх SURE витратив третину фінансування. Їх підтримка полягає в забезпеченні базовим доходом, який дорівнює чистій мінімальній зарплаті.

Аби зберегти сотні тисяч робочих місць в Україні, ЄС повинен поповнити SURE і надати гранти Кабміну для запровадження відповідної системи. Знадобиться і технічна допомога для встановлення правил і реалізації схеми.

Які переваги схем збереження робочих місць за європейським зразком?

Вони підтримують рівень доходів працівників, які потенційно можуть бути звільнені і як наслідок змушені звертатися за соціальною допомогою до держави. Бізнес натомість зберігає кваліфіковану робочу силу, яку можна швидко повернути, як тільки з'явиться можливість продовжити діяльність.

Важливо, що в умовах війни збереження робочих місць сприятиме поверненню внутрішньо переміщених осіб та біженців до постійного місця проживання.

Аргументи про важливість збереження робочих місць не теоретичні. Недавнє опитування понад тисячі українських компаній з іноземним капіталом показало, що попри війну 63% бізнесу виплачують працівникам повну зарплату. Це при тому, що лише 17% опитаних компаній працюють на повну потужність.

Уряд вжив певних заходів для збереження зайнятості. Зокрема, призупинення дії трудових договорів або оголошення простою дозволяється із збереженням зарплати на рівні не нижче двох третин середнього доходу працівника.

Проте наразі відсутня фінансова підтримка приватних роботодавців за винятком одноразової виплати 6 500 грн (190 євро). Вони продовжують виплачувати зарплату де-факто непрацюючим робітникам.

Єврокомісія повідомляла, що схеми збереження зайнятості, які фінансує SURE, у 2020 році охопили близько 31 млн людей і 2,5 млн підприємств. Це 30% від загальної зайнятості та чверть підприємств у країнах, які отримували підтримку.

Порівняння з ЄС дозволяє оцінити вартість цієї схеми для України. Як приклад можна використати досвід країни з найвищим охопленням підтримки.

Мова про Словенію. Там охоплення сягало 60% від загальної кількості працевлаштованих, у тому числі самозайнятих, та 80% підприємств. На реалізацію заходів SURE країні виділили 1,1 млрд євро.

Враховуючи набагато більшу чисельність українців та значно нижчий рівень офіційно зареєстрованої середньої зарплати, приблизна оцінка річної вартості інструменту SURE для України становитиме 4,5-5 млрд євро.

Стільки нерозподілених коштів залишалося у фонді наприкінці 2021 року.

Ваучерні схеми

Ваучер – це документ, що надає право на отримання безповоротної фінансової допомоги, яку можна використати на повне або часткове відшкодування вартості товарів або послуг. Образно кажучи, це подарунковий сертифікат.

У ЄС є багато ваучерних схем на національному та місцевому рівнях, а також на рівні транскордонного співробітництва. Як показують опитування, у половині випадків вартість ваучерів не перевищує 10 тис євро і лише в 13% вона більша за 20 тис євро.

Як цей інструмент може допомогти українському малому і середньому бізнесу?

Ваучерні схеми Євросоюзу можна використати для підтримки співпраці між українським бізнесом та бізнесом з ЄС. Деякі з них слід адаптувати та доповнити У-ваучерами для підтримки співпраці між МСП, які функціонують у ЄС, і наявними або новими партнерами в Україні. Є три цілі такої підтримки.



1. Короткострокова співпраця, наприклад, у вигляді придбання товарів і послуг.



2. Довгострокова співпраця, наприклад, через входження українського бізнесу в мережі міжнародного співробітництва та ланцюги створення вартості.



3. Спільні проєкти у сферах дослідження, розробок, інновацій та цифровізації.

Технічно У-ваучери отримуватимуть українські ФОПи та самозайняті особи, а кошти за їх використання виплачуватимуться підприємцям з ЄС. Умовою їх виплати останнім повинна стати співпраця з українськими бізнес-партнерами.

Далі – кілька прикладів поширених типів ваучерів, які можна використовувати для підтримки співпраці з українськими партнерами.

На інтернаціоналізацію. Такі ваучери надаються для покриття витрат на сертифікацію якості продукції, дослідження ринку, реєстрацію патентів і торгових марок, участь у міжнародних ярмарках та інших промоційних заходах.

На кластеризацію і створення ланцюгів вартості. Такі ваучери покликані підтримати діяльність МСП з налагодження зв’язків, кластеризації та створення експортно-орієнтованих ланцюгів вартості. Їх застосування для підтримки співпраці з українськими бізнес-партнерами має бути чітким і простим.

На цифровізацію. Це ваучери на створення платформ електронної комерції, систем кібербезпеки, розробку й придбання цифрових інструментів.

На дослідження, інновації та креативність. Такі ваучери використовуються для стимулювання співпраці між підприємством і науково-дослідною установою, спільної роботи над дослідницьким або інноваційним проєктом.

На консультаційні та навчальні послуги. Використання цих ваучерів стимулюватиме набуття конкретних навичок МСП, наприклад, у сфері цифровізації або інтернаціоналізації, а також замовлення зовнішніх експертних консультацій щодо трансформації різних аспектів бізнес-моделі.

Цей перелік показує широкий спектр опцій. Інші рішення можуть з'явитися під час переговорів між українськими стейкхолдерами та бізнес-сектором ЄС.

Ваучерні схеми допоможуть подолати небажання підприємств країн ЄС шукати партнерів в Україні в нинішніх умовах, збільшити доходи українського бізнесу та започаткувати довгострокову співпрацю. Це також сприятиме переорієнтації вітчизняних підприємців на ринки і партнерів із країн Євросоюзу.

Аргументи щодо підтримки міжнародної співпраці з українським бізнесом не теоретичні. Інститут маркетингу Естонії в співпраці з Офісом з розвитку підприємництва та експорту України запустили проєкт з підтримки українських компаній, які зможуть дистанційно надавати послуги іноземним підприємцям.

Мета проєкту – допомогти українському бізнесу започаткувати співпрацю з міжнародними партнерами на ринку Євросоюзу, а іноземним компаніям – отримати послуги від кваліфікованих спеціалістів з України.

Замість висновку

З економічної точки зору, військова агресія – це серйозний зовнішній шок, який впливає на економічну активність. Враховуючи тимчасовий характер шоку, основною метою розробників економічної політики має бути допомога суб’єктам господарювання пережити цей час і зберегти свій потенціал та робочі місця.

Перераховані вище пропозиції вказують на те, як Євросоюз може використати свої механізми економічної підтримки, аби допомогти українському бізнес-сектору вижити в умовах війни і після її завершення.

Оскільки пропозиції базуються на чинних інструментах ЄС, їх буде легко модернізувати і запровадити, просто включивши Україну як бенефіціара.

Технічні моменти підтримки можна вдосконалити в процесі діалогу між стейкхолдерами України та ЄС, наприклад, між Кабміном і бізнес-асоціаціями. Але спочатку потрібно ухвалити відповідне рішення на політичному рівні.

Vox Ukraine, для ЕП

Більше про відповідні інструменти можна почитати тут.

Публікація підготовлена за підтримки Євросоюзу і його держав-членів – Німеччини, Швеції, Польщі, Данії, Естонії та Словенії. Її зміст є винятковою відповідальністю авторів і не відображає погляди програми "U-LEAD з Європою", уряду України, ЄС і його держав-членів.

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