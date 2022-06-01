Амнистия капитала: почему сейчас самое время

Із початку повномасштабного вторгнення збройних сил рф на територію України важливі для економіки країни процеси були заморожені або поставлені на паузу до вирішення більш нагальних питань.

Водночас держава та бізнес безумовно об’єдналися заради досягнення єдиної спільної мети – перемоги над агресором.

Представники бізнесу, використовуючи різноманітні механізми, допомагають державі, зокрема, сплатою авансом податків, донатами на ЗСУ, волонтерською діяльністю тощо.

Можна з впевненістю сказати, що відносини між бізнесом та державою кардинально змінилися у бік партнерства та солідарності, тож маємо надію, що після нашої перемоги ця модель відносин залишиться незмінною.

Можна ствердно сказати, що бажання бізнесу взаємодіяти з державою прозоро реалізовувалося ще до початку повномасштабного вторгнення, після запровадження одноразової податкової амністії.

Однак абсолютно зрозуміло, що на тлі воєнної агресії рф такий важливий механізм дещо загубився.

Тим не менш, податкова амністія продовжує діяти в запланованих рамах до 1 вересня 2022 року – це win-win ситуація для держави і бізнесу.

За останніми даними, протягом воєнного стану в рамах амністії капіталу було задекларовано активи на суму понад 1 млрд грн, що свідчить про готовність та бажання бізнесу до партнерства з державою.

Тому актуально згадати, хто саме може претендувати на амністію капіталу, на яких підставах, за якою процедурою та, найголовніше, чому вартно розлянути можливість амністувати капітал прямо зараз.

Амністією капіталу можуть скористатися фізичні особи (за виключенням певних категорій держслужбовців), тобто податкова амністія може бути цікава для:

фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб, що використовували сірі схеми, направленні на приховування прибутку;

заробітчан, що працювали неофіційно та відповідно не сплачували податки в країні перебування;

фізичних осіб, що отримували заробітну платню в конвертах та мають значні заощадження з них;

бізнесу, який працював або працює через іноземні холдингові компанії;

осіб, які здійснювали виплати бонусів топ-менеджерам на іноземні рахунки.

Ставка оподаткування за податковою амністією залежить від того, який актив амністується та де він знаходиться. Так, до податкової амністії застосовуються такі ставки оподаткування:

5% (основна податкова ставка);

9%;

2,5%.

5% сплачується за легалізацію грошей, покладених на спеціальний рахунок у банку, нерухомість, автомобілі та інше рухоме майно, які знаходяться на території України.

Якщо ж у декларанта немає змоги сплатити одразу збір у такому розмірі, податкове зобов’язання можна розстрочити на три роки. Однак у цьому разі податкова ставка становитиме не 5%, а 6% (2% від вартості амністованого майна щороку).

9% сплачується за активи, що перебувають за кордоном, у тому числі, кошти в іноземних банках. У випадку з легалізацією активів, що знаходяться за кордоном, також доступна розстрочка на три роки зі ставкою у розмірі 11,5%.

Найбільш вигідні ставки амністування передбаченні для активів, за рахунок яких декларант готовий придбати ОВДП – 2,5% податку. Водночас такі ОВДП повинні бути придбані у період дії амністії капіталу та зі строком обігу 365 днів без можливості дострокового погашення у цей період.

Крім того, передбачена можливість розстрочки сплати податку на 3 роки. У такому випадку ставка зросте з 2,5% до 3%.

У цьому контексті привабливою та актуальною можна вважати пропозицію придбання в рамах амністії капіталу випущених Мінфіном військових облігацій, які фактично є різновидом ОВДП.

Якщо потенційний декларант визначився і бажає користатися такою можливістю, треба розуміти, які саме активи можуть бути амністовані:

валюта (декларанту, відповідно до затвердженого НБУ порядку, необхідно відкрити спеціальний рахунок у банку);

нерухомість, у тому числі, земельні ділянки;

автомобілі;

предмети мистецтва, антикваріат, ювелірні вироби;

цінні папери.

Окремо зупинимося на питанні, чи можливо легалізувати криптовалюти та інші віртуальні активи у рамах податкової амністії.

Так, із запуском амністії капіталу, статус віртуальних активів не був законодавчо врегульованим, що, відповідно, не давало можливості його амністії у будь-якому вигляді.

Однак із прийняттям Закону України "Про віртуальні активи", ситуація докорінно змінилася, і тепер віртуальний актив, відповідно до закону, розглядається як нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі.

Водночас важливо зазначити, що цей закон набирає чинності лише після прийняття іншого закону, що стосується оподаткування віртуальних активів, прийняття якого очікується цього року.

Відповідно, у рамках передбачених законодавчо строків проведення амністії капіталу амністування віртуальних активів не вбачається за можливе.

Водночас є підстави припустити, що у зв’язку з воєнним станом, строки проведення амністії капіталу можуть бути продовжені та відповідно, є вірогідність того, що "зірки зійдуться" та амністія віртуальних активів після набуття чинності законом та у випадку продовження строку амністії стане доступною, що, безумовно, збільшить портфель амністованих активів та сплачених із них податків.

Однак легалізація віртуальних активів через свою специфіку потребує розроблення окремого порядку, який має визначати, зокрема, порядок оцінювання віртуальних активів.

Автоматична амністія

Закон передбачає і автоматичну амністію, задля застосування якої не потрібно подавати жодних декларацій. Так, автоматично амністуються активи на суму до 400 тис. грн.

Тобто, якщо особа придбала майно з переліку, зазначеного вище, не сплативши податок, амністія відбувається автоматично. При цьому, після закінчення дії податкової амністії, податкові органи не зможуть проводити перевірки щодо законності походження цих активів.

Також, попри встановлені ліміти у грошовому еквіваленті, для автоматичної амністії передбачені й інші обмеження, наприклад, для квартири встановлений ліміт до 120 кв. м., для житлових будинків – до 240 кв. м., для нежитлових приміщень – до 60 кв. м., а для земельних – 0,2 га.

Для таких об’єктів нерухомості передбачена автоматична амністія у випадку, якщо вони знаходяться на території України.

Для транспортних засобів разом із грошовим лімітом існує обмеження з їхньої кількості та призначення. Так, автоматично амністується на кожну особу по одній одиниці транспортного засобу (на відміну від нерухомості), що використовуються в особистих некомерційних цілях.

Однак автоматична амністія не поширюється на автобуси, авто з об’ємом двигуна понад 3 тис. куб. см., мотоцикли з об’ємом двигуна понад 800 куб. см., літаки, яхти та катери.

Як бачимо, у випадку з автоматичною амністією, на відміну від амністії за декларацією, для різних класів активів встановлені різні порогові значення: обмеження за квадратними метрами для нерухомості, за гектарами – для землі, за вартістю – для інших активів, за об’ємом циліндрів двигуна та за середньоринковою вартості – для транспортних засобів.

Процедура

Наступним кроком потенційного декларанта буде сама реалізація права на податкову амністію. Для цього особа має подати одноразову добровільну декларацію, яка приймається лише в електронному вигляді через особистий кабінет платника податків. Зразки заповнених декларацій розміщені на веб-сайті Міністерства фінансів.

Важливо пам’ятати, що для легалізації готівки, як вказано вище, необхідно відкривати спеціальний рахунок. При цьому, банками застосовуються комплаєнс процедури та KYC (know your customer). На час перевірки цих коштів клієнт на певний час не буде мати можливості вільно ними розпоряджатися.

Державою гарантується відсутність відповідальності за несвоєчасне декларування та приховування цих активів, а інформація, яка подана декларантом, є конфіденційною та не може бути застосована проти нього самого.

До введення воєнного стану по всій території України під час камеральних перевірок перевірялися лише логічні та арифметичні помилки в деклараціях.

При цьому, на час воєнного стану діяв мораторій на проведення податкових перевірок із певними виключеннями, серед яких прямо не зазначено перевірки спеціальних декларацій.

Водночас роз’яснення територіальних податкових органів відрізняються, а тому декларант має бути готовий до можливого проведення камеральної та документальної позапланової перевірки зі сторони податкового органу.

Порушення антимонопольного права

Однією з важливих переваг амністії капіталу також можна вважати суттєве зменшення штрафу за можливі порушення законодавства у сфері антимонопольного права при набутті активів.

Так, якщо майно, що було легалізовано через амністію капіталу, було набуте з порушенням, що не призвело до суттєвого обмеження конкуренції або монополізації відповідного ринку, сума штрафу становитиме 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 204 000 грн), на відміну від стандартного розміру штрафу, який може досягати 5% доходу (виручки) суб’єкта господарювання.

При цьому, для того, щоб скористатися передбаченим зменшеним розміром штрафу, декларанту необхідно добровільно подати до АМКУ заяву про порушення антимонопольного законодавства у період із 1 жовтня 2021 року до 1 жовтня 2022 року.

Чому саме час?

Рішення про приведення власного бізнесу до європейських стандартів прозорості буде своєчасним та оптимальним саме зараз.

Перш за все, амністія капіталу передбачає пільгові умови легалізації активів, у порівнянні з традиційною системою оподаткування: 18% ПДФО та 1,5% воєнного збору.

По-друге, важливо чітко усвідомлювати тенденції та вектор розвитку держави в частині імплементації механізмів контролю за оподаткуванням громадян. Можна виокремити такі:

Набуття чинності правил КІК – із 2022;

Плани Мінфіну повноцінного приєднання України до Єдиного стандарту автоматичного обміну податковою інформацією (The Common Reporting Standard (CRS)) – із вересня 2023;

Поступове узгодження українського законодавства зі світовими стандартами у сфері деофшоризації, згідно з планом BEPS;

Розроблення законопроєкту про впровадження методів непрямого контролю за витратами фізичних осіб та потенційне впровадження щорічного декларування майна та доходів громадян.

Крім того, безумовно, з перемогою інтеграційні процеси в рамках вступу України до ЄС будуть у значній мірі активізовані та пришвидшені, що призведе до посилення контролю з боку держави за належною сплатою податків у відповідності до стандартів країн ЄС.

І нарешті, у цей складний для нашої країни час вкрай необхідно наповнювати бюджет для захисту суверенітету України, підтримки й відновлення її економіки.

Замість епілогу

Підсумовуючи, можна стверджувати, що амністія капіталу не є універсальним механізмом та потребує окремого аналізу для кожного окремого випадку.

Прийняттю будь-якого рішення має передувати аналіз доходів та активів на предмет відповідності вимогам податкового, валютного, антимонопольного права тощо.

Тим не менше, безумовно, механізм легалізації активів заслуговує на увагу як можливість скористатися лімітованою пропозицією від держави та почати все "з чистого аркуша".

Крістіна Шаповалова, адвокат, радник юридичної фірми ETERNA LAW

Роман Рубаник, юрист юридичної фірми ETERNA LAW

Артур Коваль, молодший юрист юридичної фірми ETERNA LAW