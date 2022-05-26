Как будущие пенсионеры помогут восстановить Украину после войны

Україна вимагає уже довгострокових ресурсів, що можуть використовуватися для відновлення та забезпечення релокації бізнесу.

Для грунтовних капіталовкладень треба саме "довгі" гроші, а не короткострокові кредити чи малоємкі донати.

Щоб відбудувати цілий завод, потрібні гроші не на півроку, а в банківській системі основні депозитні вклади не перевищують цього строку.

У той же час, більшість українців зіштовхуються з недосконалістю пенсійної системи держави, і ці проблеми в післявоєнний час не зникнуть.

Громадяни розуміють, що забезпечити собі старість мають самотужки. Частина збирає гроші "під матрацом", хтось довіряє свої заощадження банківським депозитам. Як показала війна — "матрац" ще треба зуміти евакуювати, а жити на пенсії хочеться гідно.

Тож, розглянемо варіант накопичення громадянами коштів, який допоможе відновленню та відбудові України — використання індивідуального інвестиційного рахунку (ІІР).

ІІР — це різновид брокерського рахунку, особливістю якого є надання державою податкових пільг його власнику. При цьому для інвестора доступні всі ті самі активи, що й у випадку з брокерським рахунком.

Важливо заздалегідь подбати про своє фінансове майбутнє.

Спираючись на досвід розвинених країн, можемо побачити, що існують ефективні фінансові інструменти для досягнення цієї мети.

Вперше індивідуальні інвестиційні рахунки почали використовувати в США у 70-х роках саме у якості індивідуального пенсійного плану — IRA (Individual Retirement Accounts).

Американці отримали змогу накопичувати собі пенсію без сплати податків на прибуток від інвестування в фінансові інструменти. Там це настільки популярно і доступно, що більше 80% населення мають ІІР.

Багато інших країн вирішили скористатись вдалим досвідом використання індивідуальних рахунків в Америці і надали аналогічну можливість своїм громадянам.

Керівництво Великобританії запропонувало населенню інвестувати в ISA, які, на відміну від IRA, не мають прив'язки до пенсійного плану.

Тобто конкретно ISA не є чисто пенсійним продуктом, таким є його різновид — Lifetime ISA (LISA), який використовується для накопичення грошей на покупку нерухомості або заощадження коштів на майбутнє.

Щорічно інвестором сплачується внесок у розмірі £4,000 до досягнення ним 50-річного віку.

"Фішкою" продукту є те, що держава доплачує бонус у розмірі 25% (але не більше £1,000) на залишок, та дає інвестору податкові пільги, як правило це відсутність податку на прибуток.

Ще одна значна перевага — можливість зняти гроші достроково без санкцій у разі купівлі нерухомості, досягненні 60-ти років або у випадку важкої хвороби. В інших випадках інвестор сплачує штраф у розмірі 25% від загальної суми.

Згодом індивідуальні інвестиційні рахунки стали використовувати в Австралії, Нідерландах і Японії.

В Японії ІІР — NISA (Nippon Individual Saving Accounts) одразу стали популярними. Лише протягом першого року 6,5 млн людей відкрили рахунки.

Деякі наші сусіди вже переймають досвід зарубіжних фінансових установ та надають своїм громадянам можливість заощаджувати з використанням індивідуальних рахунків.

Думаю, у більшості читачів цієї публікації виникає логічне запитання — чи доступний такий спосіб інвестування українцям? Зараз, на жаль, ні. І через це не тільки люди втрачають можливості, а й держава. Щодо держави, вона отримала б багато привілеїв, серед них:

Залучення коштів потенційних інвесторів, які замість того, щоб тримати гроші "під матрацом", вкладатимуть їх в економіку країні; Вітчизняні компанії отримують більш доступні кошти, ніж ті, що виникають у випадку з банківськими депозитами; Розвиток ринку через збільшення попиту на фінансові інструменти; "Довгрстрокові гроші" для економіки.

Хочу окремо виділити останній пункт та детальніше його розглянути, оскільки відсутність "довгих грошей" нагальна проблема в фінансовій сфері України.

Через їх брак реальный сектор економіки не може залучити кошти в капітальні інвестиції, які необхідно повертати вже через 4 місяці (саме стільки складає середня довжина банківських депозитів), оскільки середній строк кредиту для бізнесу становить 4 роки.

У випадку з використанням ІІР, ці показники вирівнюються, адже банки отримають змогу випускати довгострокові облігації, купуючи які, інвестори надають "довгі гроші" фінансовій системі.

Ці гроші необхідні економіці для фінансування іпотеки, капітальних вкладень на підприємствах, фінансуванні індустріальних парків та релокації діючих потужностей.

Що стосується громадян України, у разі реалізації індивідуальних інвестиційних рахунків, у них з'явиться можливість накопичувати кошти, в тому числі на пенсію.

Це альтернатива недержавним пенсійним фондам, у випадку з якими завжди є ризик натрапити на недобросовісного керівника. Власник ІІР особисто приймає рішення щодо активів, у які інвестувати, він безпосередньо є власником всіх активів на рахунку.

Основні поради на майбутнє щодо використання ІІР для забезпечення себе капіталом після виходу на пенсію:

для зменшення ризиків обирайте надійні та низькоризикові фінансові інструменти, до яких відносяться, наприклад, ОВДП (облігації внутрішньої державної позики), на сьогодні це військові облігації ;

якщо ви бажаєте інвестувати в більш дохідні активи, зверніть увагу на корпоративні облігації українських емітентів та акції широкого ринку — саме вони здатні стабільно обганяти інфляцію на такому довгому горизонті (під довгим терміном мається на увазі — 10-30 років);

при формуванні інвестпортфеля можна виділити правило — по мірі наближення дня виходу на пенсію портфель має зміщуватися з волатильних активів (до яких можна віднести акції, дорогоцінні метали) в більш спокійні (такі як облігації, фонди облігацій);

бажано перед самим виходом на пенсію створити такий портфель, склад якого тільки приблизно на 20% буде з ризикових цінних паперів.

Звичайно, багато факторів залежить від того, на якому етапі накопичення ви знаходитесь саме зараз: якщо тільки починаєте, то вам бажано якомога більше (по мірі можливостей) робити внесків і отримувати найбільший дохід.

Оптимально варто заощаджувати 10-30% від ваших доходів, — які можна інвестувати в акції перспективних компаній, відповідні ПІФи або у фонди ETF.

Якщо ви власник значного капіталу, тоді ваш інвестиційний портфель має бути більш консервативним, який орієнтований на отримання відносно стабільного та досить передбачуваного доходу.

Щоб населення мало змогу ефективно використовувати ІІР, необхідно зробити це користування максимально простим та зрозумілим.

Побажаннями до фінустанов було б розширення спектру їх сервісів та створення системи страхування коштів на рахунках (це дієво реалізовано у Великобританії). Якщо до цього ще додати потенційні новації, то ми отримаємо популярний фінансовий інструмент для населення України, який допоможе нам швидко відновитися.