Як придбати військові облігації

Під час війни більшість українців знаходить можливість допомогти один одному і нашій армії.

В цей важкий для нашої країни час, люди об'єднуються заради однієї мети — нашої перемоги.

Наші захисники потребують фінансової допомоги, щоб стати ще сильнішими. Окрім збору коштів фондами та волонтерами, з'явився варіант матеріальної підтримки нашої армії — військові облігації.

Це різновид боргових цінних паперів, які мають цільове призначення: фінансування Збройних Сил України.

Простіше кажучи, купуючи військові облігації, ви даєте кошти в борг державі, а самі отримуєте дохід.

Купувати облігації можуть як фізичні особи, так і юридичні. При інвестуванні у військові облігації, як і в облігації внутрішньої державної позики, відсутнє оподаткування.

Для пересічного громадянина використання цих цінних паперів є не лише допомогою власній державі у скрутний момент, а й спосіб зберегти свої кошти.

Міністерство фінансів України розраховує отримати близько 400 млрд грн завдяки використанню військових облігацій.

Перший аукціон був проведений вже 1 березня, в результаті якого було зібрано 8,1 млрд грн, через тиждень було проведено другий аукціон, сума від його проведення складає 6,7 млрд грн, на третьому — було зібрано 5,2 млрд грн. Отже загалом держава отримала у борг вже більше 20 млрд грн

Кожен інвестор отримав змогу обирати термін розміщення військових облігацій: при розміщенні на 2 місяці дохідність складає 10% річних, якщо інвестувати на 1 рік, маємо дохідність 11% річних.

Наразі робиться все для спрощення механізму купівлі військових облігацій і кількість фінансових установ, які надають такий сервіс зростає.

Україна вже має досвід залучення коштів за допомогою ОВДП. Військові облігації є тими ж ОВДП, тільки з цільовим призначенням використання коштів.

В наш час банки та інвестиційні компанії зменшують або взагалі відміняють власну комісію з таких угод для зацікавлення більш широкої аудиторії інвесторів.

Робиться це для підтримки обороноздатності нашої держави, як благодійна ініціатива з боку фінустанов. Також в теперішніх обставинах інвестиційні компанії не вимагають підтвердження джерела походження коштів.

Оскільки облігації купуються безпосередньо у Міністерства фінансів України, а не з власних портфелів учасників, у фінансову систему країни залучаються "нові гроші", і в той самий час навіть валютний ринок отримує підтримку, зменшуючи вільну гривню в обігу.

Наразі багато банків та більшість брокерів надає можливість інвестувати у військові облігації, купуючи навіть один цінний папір, номінальна вартість якого становить всього 1000 грн, але коштує вона ще менше — 990,77 грн (тобто клієнт сплачує 990,77 грн, а погашається йому 1000 грн, після закінчення строку обертання облігації) за облігації з погашенням 27.04.2022 та 906,56 грн з погашенням 01.03.2023.

Це допоможе залучити якомога більше інвесторів для фінансування Збройних Сил України, оскільки відсутня необхідність вкладати значні суми.

Фінансувати українську армію у такий спосіб можуть навіть іноземні громадяни, адже багато людей з різних країн всього світу виявили бажання підтримати нас.

Тобто, ви продовжуєте матеріально підтримувати волонтерів та напряму жертвуєте кошти армії, але можете зберегти свої накопичення, які вам знадобляться після війни, надаючи їх в тимчасове користування. Повернення цих коштів гарантовано державою.

Наша компанія йде назустріч тим, хто вирішить підтримати українську армію. Для фізичних осіб ми скасували брокерську комісію, комісію за відкриття рахунку в Депозитарній установі та комісію за зберігання військових облігацій.

Для цього необхідно надати лише:

фото паспорту громадянина України

фото ІПН

мати відкритий рахунок в будь-якому банку України.

Щоб почати інвестувати та підтримувати наших захисників, достатньо купити навіть одну облігацію.

Наполеон Бонапарт сказав: "Народ, який не хоче годувати свою армію, годуватиме чужу". Разом — ми непереможна сила, яка обов'язково здобуде перемогу!