10 способов обхода санкций, к которым прибегают россияне

Тема санкцій справедливо стала темою номер два, відразу після зброї і бойових дій, і для дипломатів, і для політиків, і для юристів-економістів, і зрештою для соціуму.

Безпрецедентна кількість санкцій, запроваджена демократичним світом проти росії, має конкретний вплив на економіку і перебіг війни. Як і на війні, у темі санкцій є свої наступ, відступ, і є обхідні маневри.

Зупинюсь на обхідних маневрах [sanctions circumvention], до яких вдаються росіяни. Це і схеми продажу нафти, і "карткові тури", і порятунок олігархами власних активів, і торгівля "запрещенкой" через посередників – нижче розказую про всі основні схеми.

Мета проста: зробити заборонене, мінімізувати руйнівний вплив санкцій. Не можна не визнавати, що обходом санкцій не можна займатись саму – завжди є партнери, іноді це навіть країни демократичного світу.

Тим цікавіше виявляти такі способи, прикривати їх, і продовжувати тиснути з новими санкціями, чим ми й займаємось у групі Єрмака-Макфола.

1. "Латвійська/туркменська суміш" нафти і танкери "без пункту призначення"; "монгольська суміш" вугілля.

У розслідуваннях розповідають, що російську нафту змішують з іншою, перетворюючи її на бленди – "латвійську суміш" та "туркменську суміш". Наприклад, 49,99% нафти із росії, а 50,01% – нафта іншого походження.

Таким чином, технічно нафта перестає бути російського походження. Сама торгівля відбувалася з російського Приморська до Вентспілса, латвійського порту, де продукт і "змішували".

З моменту вторгнення в Україну продали 11 млн барелів російської нафти тільки у "латвійській суміші". Згодом Shell вибачилася за реалізацію схеми і пообіцяли припинити.

Монголія ж почала експортувати значно більшу кількість вугілля через російські порти Далекого Сходу. При цьому ні про відкриття, ні про розробку нових родовищ Монголією заявлено не було, тож всі вирішили, що це достойна відповідь "латвійській суміші" – "монгольське вугілля".

Також, можна просто зробити інші документи на нафту, відомий ще з санкцій проти Іраку трюк, можна перевантажити в інший танкер у відкритому морі (трюк ще Північної Кореї), ну і танкери без пункту призначення: на танкери без запланованого маршруту було завантажено понад 11,1 мільйона барелів, що більше ніж у будь-яку країну.

Частину цих схем пропонується закрити шостим санкційним пакетом ЄС, однак поки що росія нарощує власний танкерний флот.

2. Торгівля через посередників (реекспорт товарів), нові торгівельні партнери

Дозволяє імпортувати заборонені до постачання товари. Як це працює? Наприклад, через санкції заборонено постачати певне обладнання з Німеччини. Тож укладається два договори, один російська компанія – турецька компанія, а інший турки – німці.

Турки купують заборонене обладнання, а тоді переправляють до росіян через Туреччину чи Азербайджан. Завозять оригінальні товари з США і Європи і через Казахстан.

При цьому європейські виробники заздалегідь знають, кому і куди вони продають свої товари. Звісно, цю схему у варіаціях відтворюють у інших випадках. Потужним "партнером" стали ОАЕ, зокрема через зручність релокейту туди бізнесу.

Там, як і у Туреччині, можна через покупку нерухомості отримати посвідку на проживання, що відкриває дорогу до створення легальної компанії.

Reuters стверджують, що кількість заявок від росіяни на пошук нерухомості в ОАЕ зросли вдесятеро. Однак, на 55% експорт ЄС до росії таки знизився – принаймні офіційно.

3. Автоматичний перевипуск карток Visa та Mastercard в системі "Мир" та банківські картки в сусідніх країнах

Після відходу міжнародних платіжних систем, росіяни почали масово звертатися в банки Казахстану та сусідніх країн, щоб випустити на своє ім'я персональну банківську карту для платежів по всьому світу.

В інтернеті з'явилися десятки компаній, що пропонують "абсолютно офіційно" надати послугу з випуску банківської картки в іншій країні. Однак у середині травня 2022 року всі казахстанські банки перестали видавати жителям Росії банківські картки.

Навіть у тому випадку, якщо росіянин приїде в Казахстан сам і отримає ІПН і придбає місцеву SIM-карту, з ймовірністю 99% йому відмовлять у такій послузі.

Це через небажання банків потрапити під санкції. Тепер росіяни почали їздити до Мінська, щоб оформити карти Visa та MasterCard у білоруських банках. Розплатитися ними на російських платформах і в російських магазинах не можна, однак за їх допомогою росіяни зможуть оплачувати закордонні сервіси та підписки в App Store та Google Play.

Скоріше всього, цей "картковий туризм" триватиме і надалі: Узбекистан, Швейцарія, онлайн банки (хто сказав Тинькофф?)

Російські банки автоматично перевипускатимуть Visa и Mastercard, у яких збіг термін, у платіжній системі МИР.

Клієнтам навіть не потрібно буде йти до банку, наприклад "Тинькофф" привезуть вам картку кур’єром, і картки спокійно працюватимуть у росії, Туреччині, В’єтнамі... Окремі банки надають усім свої карткам Visa та Mastercard безстроковий термін, і їх вже не потрібно перевипускати.

Кажуть, картками можна буде користуватись аж поки пластик не зітреться. Цікаво, що причиною продовження строку карток є дефіцит пластику і чіпів для карт. По суті ж, це теж обхід санкцій.

4. Паралельний імпорт: ввезення товарів без дозволу правовласника ТМ

Раніше законодавство РФ забороняло ввезення до країни товарів, які були направлені на продаж на ринку іншої країни, без згоди правовласника товарного знаку, який міститься на таких товарах.

Однак, новий документ уряду дозволив імпорт товарів, які розраховані на продаж на іншому ринку, без згоди правовласника. Це і авто, і техніка, і метали, і фарма, і одяг.

Відповідно, можна закуповувати машини "Тесла", наприклад, в Казахстані, а потім продавати їх у росії, знімаючи проблему порушення прав правовласника.

5. Закупівля окремих комплектуючих електроніки для подальшої крупновузлової збірки заборонених товарів

Замість готових виробів електроніки, пробують купувати комплектуючі для подальшої збірки. Продаж до росії серверного та мережевого обладнання з американськими технологіями заборонено.

Виробники в Китаї можуть постачати лише окремі запчастини, типу модулі пам'яті та материнські плати, хоч їм вигідніше продавати кінцеві вироби.

Як постачальники потрібних запчастин та електроніки можуть виступити Lenovo, Huawei, ZTE. Усі готові рішення китайських виробників користувача, серверного та інфраструктурного обладнання так чи інакше містять американську інтелектуальну власність.

У цій ситуації на обладнання поширюються вторинні санкції. Але закупівля окремих компонентів з Китаю, які не потрапили під обмеження, є можливою.

6. Альтернативні платіжні системи

З російськими компаніями відмовились працювати Visa, Master, JCB, Pay Pal. Так, є відключення декількох банків від SWIFT.

Однак, попри це все радше труднощі, ніж повноцінний бан для платежів. На ринку залишилися платіжні системи, які дозволяють проводити міжнародні транзакції: "МИР" - відома в Росії система, що існує з 2015 року. Список країн взаємодії обмежений.

UnionPay — китайська платіжна система, що працює з 2008 року. Вона представлена ​​у 180 країнах.

У планах деяких російських банків випуск карт "Мир-UnionPay". "Золота Корона" — система грошових переказів з європейською дочірньою структурою KoronaPay, хоча для неї теж діє обмеження максимальної суми переказу $5 тис. Переказувати гроші за кордон дозволяють також сервіси Contact, Skrill, Unestream.

Водночас, саме з платіжними системами ефективно працюють вторинні санкції, наприклад такі санкції США проти Транскапіталбанку (ТКБ) зруйнували платіжні маршрути між країнами Азії в рамках міжнародної торгівлі.

Банк потрапив під санкції 20 квітня за те, що "пропонував послуги декільком банкам в Азії, зокрема у Китаї та на Близькому Сході, варіанти обходу міжнародних санкцій".

TKБ запропонував своїм клієнтам можливість проводити транзакції через власну систему інтернет-банкінгу, відому як TKB Business, альтернативний канал зв'язку для SWIFT.

Звісно, працюють платежі у криптовалютах і Хавала.

7. Заново створюють "двосторонні" компанії типу нових авіаперевізників в Туреччині

Туреччина створила авіаперевізників, які обслуговуватимуть виключно росіян, задля того, аби РФ та Туреччина змогли оминути санкції ЄС та США й відновити туристичний бізнес в країні.

Новостворені компанії літатимуть лише до росії, отже уникатимуть ризиків. У Європу і назад з ЄС до Росії можна потрапити через Сербію (авіакомпанія Airserbia), через Туреччину (Стамбул), ОАЕ (Дубай або Абу-Дабі) або через Вірменію, Азербайджан, Грузію чи Казахстан.

Можна побитись об заклад, що "спеціальні" авіакомпанії це лише один з прикладів.

8. Іноземні компанії відкривають рахунки в рублях для оплати за газ

Європейська комісія заявила, що відкриття рахунків у рублях для оплати газу порушить санкції. Відразу після цього, італійці Eni заявили про відкриття рубльового рахунку у Газпромбанку, щоб виконати вимоги Росії щодо продажу газу.

Раніше повідомляли про десятки компаній, що погодились платити росії в рублях, і навіть словаки. По суті, це одночасно і обхід санкцій, і порушення контрактів.

9. Обхід через корпоративні структури і ліквідація компаній

Загалом, це банальна корпоративна реструктуризація бізнесу з простою метою: вивести фізичних чи юридичних осіб з-під санкцій. Рух по циклу: потрапили під санкції – реструктурувались – вийшли – знову попали.

Наприклад, Швейцарці активно допомагають реструктуруватись і приховати таким чином кінцевого бенефіціарного власника.

Недавно зняли санкції з російського хімічного підприємства "Єврохім" після того, як мільярдер Андрій Мельниченко перестав бути його бенефіціаром, – а стала його дружина.

Цікаво придумали також рятувати цінне: зазвичай актив висить на компанії чи трасті, де так чи інакше санкційна особа є КБВ. Отриманий freeze активу означає неможливість ним користуватись, що само по собі сумно.

Та гірше, що утримання активу обов'язково потребує видатків – а як, якщо все заморожено? Відповідь: пустити компанію у ліквідацію. Правильний ліквідатор має право виділяти кошти на утримання активу. По суті ключове завдання – утримувати падіння ціни активу.

10. Викрутаси сервісу від юристів і консалтингу на тему "як обійти санкції"

Ексклюзивні джерела у топових юридичних фірмах Лондона й Нью-Йорка підтверджують: виникла хвиля запитів росіян (і російського бізнесу) на тему "як нам обійти санкції" чи хоча б "як нам жити із санкціями".

При цьому, чи то уряди, чи то регулятори професії забороняють консультувати щодо обходу санкцій. Втім, є нюанси, наприклад, заборона консультувати бізнес з підсанкційним бенефіціаром вже не така сувора, якщо бенефіціар змінюється.

Для юристів, є пряма заборона брати гроші за такі консультації, і навіть гайдлайн, однак от що юристи придумали: консультують про боно, а вже потім виставляють рахунок за рандомні послуги.

Ще один варіант, це надати консультацію "моєму другові": компанії, яка за збігом є точною копією і за структурою, і за веденням справ – просто належить іншій особі, непідсанкційній.

А висновки юристів застосовуються точно так само і до реального санкційного клієнта. Традиційно, не можна не вітати зусилля щодо унеможливлення консультування з обходу санкцій, однак слід і закликати до направду ефективних заборон і криміналізації обходу санкцій.

Санкції працюють крок вперед – крок убік – крок назад, і заново. Що значить тільки одне: санкцій потрібно більше! Чим і займаємось. А які способи обходу санкцій знаєте ви? Розкажіть.