Как криптовалюты помогают собрать сотни миллионов долларов для ВСУ

У світі багато благодійних ініціатив, але обмеження традиційної банківської системи сповільнюють потік коштів в Україну.

На окремому слуханні сенату США щодо війни директор Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) Майкл Мойсер зауважив, що кошти в криптовалютах дістаються до України набагато швидше, ніж допомога ООН.

На тому ж слуханні сенатор штату Монтана Стів Дейнес сказав: "Криптовалюти можуть стати інструментом для революціонізації фінансів, як це видно по швидкості, з якою пожертви в криптовалютах стікаються зі всього світу".

І чим швидше приходить допомога, тим краще. Зброя, обладнання, гуманітарна допомога — потреба в них все більша, оскільки росія продовжує вбивати.

Вона перетворює наші міста в руїни, рясно здобрює їх вбитими, зґвалтованими та закатованими мирними жителями, в тому числі й дітьми, не кажучи вже про мародерство.

Допомога Україні в бою — питання глобальної безпеки, бо ставки надзвичайно високі. Якщо росія переможе, то це зруйнує світовий порядок на базі законів і договорів, який з’явився після Другої світової війни.

Перемога росії стане початком нової ери завоювань, а мирне життя перетвориться в до болю приємний спогад. Воєнний успіх росії означатиме небезпеку нової війни в Європі, яка переросте в глобальний конфлікт.

Отже, знаючи про важливість криптовалют, як ефективного фінансування, криптовалютна спільнота почала діяти.

Binance запустила ініціативу для допомоги біженцям. З’явились проєкти Ukraine DAO. Криптоентузіасти запустили волонтерський фонд "Паляниця".

Unchain започаткував власні ініціативи. WhiteBIT зібрала кошти для ЗСУ та тероборони.

Фонди почали приймати криптовалюту — лише "Повернись живим" зібрав $20 млн в різних криптовалютах. Засновник Polkadot Гевін Вуд пожертвував $5,8 млн, а співзасновник Ethereum Віталік Бутерін направив на допомогу $5 млн. Загалом уряд та приватні ініціативи України зібрали $100 млн в криптовалюті.

Кажу це з повною впевненістю — разом ми наближаємо перемогу та післявоєнне відновлення України.

Спільні благодійні ініціативи залучають сотні мільйонів доларів у криптовалютах

Ми запустили ініціативи по збору коштів в криптовалютній спільноті та почали жертвувати гроші.

Наші друзі з української біржі Kuna за підтримки Міністерства цифрової трансформації відкрили благодійний фонд. Майже одночасно ми запустили фонд на Solana зі схожою метою і відправили кошти Нацбанку України через біржу FTX.

Коли побачили, що наші цілі збігаються, а все більше блокчейн-компаній хочуть нам допомогти, ми об’єднали наші ініціативи під назвою Aid For Ukraine.

Разом ми зібрали більш ніж $60 млн в різних криптовалютах і одразу направили їх до волонтерських організацій та спецрахунків Нацбанку.

Ми точно знаємо, на що їх витратили: польові аптечки, сухпайки, бронежилети та іншу допомогу для наших воїнів.

Пізніше ми додали в Aid For Ukraine секцію з NFT, щоб кожен міг пожертвувати чи купити NFT, а кошти потрапляли туди, де в них є потреба.

Потім Everstake за підтримки Міністерства культури запустила ще одну значну ініціативу — Save Ukrainian Culture. Зібрані кошти йдуть на збереження, евакуацію і реставрацію неоціненного культурного спадку України, якому загрожують варварські атаки росії.

Разом з найбільшим українським рітейлером — "Цитрус" — ми запустили благодійний курс про блокчейн. Кожен, хто пожертвував на ЗСУ понад 500 гривень, отримував доступ до уроків про блокчейн-технології, а найкращі учні — шанс приєднатись до команди Everstake.

Ми довели, що спільні зусилля — найефективніші. Всі ініціативи приватних та публічних організацій, в тому числі Aid For Ukraine, зібрали більш ніж $100 млн — і все завдяки вам.

Everstake пожертвувала $10 млн українським волонтерам

Ми в Everstake вирішили не покладатись цілком на благодійні ініціативи, і теж зайнялись справою. В результаті співзасновники та компанія пожертвували разом $10 млн, при цьому співзасновник Євгеній Зайферт особисто вніс $9 млн.

Зокрема, ми передали $3,4 млн у фонд Aid For Ukraine. Також пожертвували $6,6 млн іншим ініціативам: $2 млн — благодійному фонду Київської школи економіки на бронежилети, $1.65 млн — команді YeYa на покупку тепловізорів, мотоциклів та бронеавтомобілів, $1.22 млн — everaidua на допомогу біженцям та дрони, $1.13 млн — Tata Kepler на турнікети, аптечки та реанімаційні автомобілі, $600 тис — іншим волонтерам, таким як Peoplesproject.com, Palianytsia.org, Eyes of Army, Соломія Бобровська та священник, що закуповує бронежилети.

Окрім фінансів, Everstake працює в інших областях, щоб допомогти Україні. Дехто з наших колег захищає українську цифрову інфраструктуру у складі спецпідрозділів (кібервійна — це реальність!).

Хтось вступив в тероборону чи збройні сили. Дехто займається волонтерством, купує їжу, ліки, бронежилети, шоломи, транспорт і все, що потрібно захисникам України. Також вони допомагають цивільним покинути зони бойових дій і досягти безпечних міст.

Криптоспільнота може врятувати ще більше життів

Будь-яка благодійність стикається з однаковою проблемою — завжди потрібно більше. Перша хвиля пожертвувань уже згасає, і Україна отримує набагато менше ніж раніше. Набагато менше, ніж потрібно.

Однак війна не вщухає. Вона триває уже третій місяць, і ми не бачимо ознак її сповільнення. Але ви можете переломити її хід! Криптоспільнота може забезпечити Україні той мідний таз, яким ми накриємо путіна разом з його жагою до вбивств!

Що робити:

пожертвуйте криптовалюту Aid For Ukraine чи будь-якому іншому благодійному фонду;

якщо ви займаєтесь бізнесом в криптовалютному просторі, ви можете пожертвувати частину своїх прибутків і розповісти своїм користувачам про нашу боротьбу;

запустіть власну благодійну ініціативу;

якщо ви з NFT-спільноти, пожертвуйте чи купіть NFT або створіть власну благодійну колекцію;

поширюйте наш заклик! Хай кожен знає, що відбувається в Україні і як можна допомогти.

​​Щоб закликати криптоспільноту продовжувати підтримувати Україну, ми запартнерилися із Мінцифрою та Bickerstaff.734 і створили реп-відео за участю Михайла Федорова, віцепрем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації України.

Ми раді кожній блокчейн-платформі, проєкту чи відомій людині, яка приєднається до нашого бою. Ми вітаємо кожну криптокомпанію, яка хоче нам допомогти. Наша кількість росте, і день перемоги все ближче. Я в цьому не сумніваюсь.