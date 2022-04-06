Понад $1 мільйон для ЗСУ. Як українські айтівці наближають перемогу

6 березня 2022 року в колі топів продуктових ІТ-компаній з України виникла ідея, як вирішити основну операційну проблему благодійних організацій під час війни – швидкість доставки у гарячі точки, туди, де потрібно найбільше.

Так топменеджери Kyivstar, Readdle, Parimatch, Reface, Vimeo, Projector, ЛУН, Wise заснували KOLO — фонд оперативної допомогти Збройним Силам України.

Завдяки досвіду запуску технологічних продуктів, у фонді розуміють як організовувати допомогу для Збройних Сил України.

Хто входить в KOLO?

Маленький чат на десятьох на початку війни швидко виріс у Slack-ком’юніті. Зараз в організації волонтерять 64 людини.

Професіонали своєї справи долучаються до фонду за рекомендаціями і потребою. Здебільшого, команда KOLO – це люди з IT-індустрії, які знають що таке швидкість, ефективність, автономність.

"Сейли допомагають фандрейзити, піарники допомагають будувати впізнаваність та довіру до нового фонду, дизайнери розробили унікальний стиль для організації, щоб допомогти людям відрізнити KOLO візуально. Задачі з’являються на льоту.

Кожен спеціаліст знає, що він може зробити найкраще, щоб допомогти, тому ми не витрачаємо час на бюрократію," – розповідає Міша Нестор, співзасновник фонду та Chief Product Officer у Kyivstar.

Які задачі вирішує фонд?

Проаналізувавши роботу волонтерських організацій, команда KOLO визначила, що більшість з них стикається з операційною проблемою: від моменту закупівлі обладнання до передачі його на передову проходять тижні.

Саме тому головною особливістю фонду є швидкість. "Кожна партія стратегічно важливого обладнання потрапляє в гарячі точки України в максимально короткий термін. Наприклад, одна із недавніх партій тепловізорів була у Харкові вже за 3 дні після отримання заявки," – говорить Рей Астафічев, співзасновник фонду та Head of Growth у Readdle.

Комана KOLO забезпечує партії середнього розміру, якими не можуть займатися великі фонди, і водночас не під силу окремим волонтерам.

Великі організації зосереджуються на об’ємних постачаннях, що налічують десятки тисяч одиниць. Окремі волонтери збирають гроші на закупівлю десятків або сотень одиниць обладнання.

Натомість доставлення партій середнього розміру залишилось поза увагою волонтерського руху. Тому цю задачу KOLO взяв на себе.

Фонд уже успішно доправив на передову середні партії, такі як: дрони та тепловізори для Маріуполя; бронежилети 4-ї категорії на 11,4 млн грн для ЗСУ та ТРО Київської області; 50 супутникових телефонів для ССО на 1,5 млн грн.

Скільки грошей KOLO вже зібрав для ЗСУ?

За місяць роботи фонду, KOLO закупив обладнання для ЗСУ на суму понад $1 млн, доставляючи в Маріуполь, Харків та Миколаїв.

Фонд зосередив свою діяльність на постачанні 4-ох основних категорій обладнання: бронежилети та шоломи, приціли і тепловізори, квадрокоптери та дрони, супутникові телефони та рації.

За перший тиждень фонд зібрав 7 млн грн, з яких найбільший донат склав 850 тис. грн. На цю суму команда KOLO закупила і доставила в Миколаїв, Харків та Маріуполь десяток квадрокоптерів з інфрачервоними камерами, понад 5000 жилетів з касками, американські military-grade дрони, десятки боксів з тепловізорами.

Разом з партнерами із США, фонд доставив літак повний припасів, який успішно приземлився в Україні.

Фінансування KOLO прозоре. Фонд звітує про надходження та витрати коштів на офіційній сторінці у Facebook. Всі патрони та бажаючі долучитися до їх кола мають можливість бачити, скільки грошей отримує фонд та на що кошти витрачаються.

KOLO здійснює закупівлі тільки в перевірених продавців і самостійно організовує логістику. У закритому Telegram-чаті для людей, що зробили донат, регулярно надаються всі звіти та висвітлюються новини фонду.

Як допомогти ЗСУ та стати патроном KOLO?

Стати патронами KOLO можуть як фізичні особи, так і компанії та підприємства. Українці роблять донат у два кліки на офіційному сайті організації – через банківську картку або за реквізитами. Для іноземців є англомовна версія сайту.

Українські та міжнародні компанії такі як Grammarly, Preply, DOU, та Wirex вже стали донорами фонду. KOLO продовжує розширюватися та залучає бізнес до благодійної діяльності.

Компанії можуть стати патронами через регулярні щомісячні внески, або переказуючи відсоток від прибутку компанії, як це роблять деякі партнери фонду.

До прикладу, компанія Obrio передає 3% від перших платежів у фонд допомоги армії України. Стати партнером фонду можна звернувшись на імейл info@koloua.com з поміткою "Партнерство".

Від 1 квітня задонатити на перемогу ЗСУ можна просто в Monobank. Достатньо зайти в розділ "Благодійність", відшукати в переліку організацій KOLO та зробити свій внесок на допомогу українській армії.