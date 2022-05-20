Почему российский софт 1С является признаком коррупции и теневого сектора в Украине

З початком повномасштабної агресії з боку РФ в Україні знов актуалізувалася тема відмови від використання будь-чого, що має російське походження.

В тому числі знову почали говорити про потребу відмови від російського програмного забезпечення, зокрема і російських облікових ERP систем на базі 1С (BAS).

Рух відмови від використання 1С в Україні з’явився з початком війни у 2014 році та за 8 років закінчився повною перемогою 1С.

І причина тут в тому, що 1С найкраще підходить до створеного бізнес-середовища в Україні: обслуговування тіньового сектору, корупційних операцій, податкової оптимізації — це все дуже зручно відобразити в 1С і майже неможливо замінити міжнародними ERP системами.

Навіть зараз, при всьому бажанні відмовитись від 1С професійна спільнота шукає "аналоги 1С" тобто саме те, що забезпечує 1С. Запит полягає у тому щоб залишити все як є і тільки відмовитись від російського софта, знайшовши йому аналогічну заміну за функціями.

Російські облікові ERP системи в Україні дуже розповсюджені, популярні та дійсно для більшості користувачів є найкращими.

Чому ж 1С стала такою популярною, чому зараз користувачі, які бажають відмовитись від її використання, шукають саме альтернативу 1С (BAS) і що потрібно зробити для відмови?

Продукти 1С надавали і надають користувачам ті можливості, які не надають міжнародні ERP системи (SAP, SAP One, Microsoft Dynamics 365, інші). Потрібно врахувати, що 1С змогла вижити лише у бізнес-середовищі, яке має такі ознаки:

складність та унікальність податкового законодавства особливо в частині ПДВ (перша подія, право на реєстрацію ПДВ та інше) та податку на прибуток (коригування результату);

наявність схем оптимізацій податків, результати яких потрібно десь обліковувати.

наявність тіньового сектору економіки, результати якого також потрібно обліковувати, управляти та керувати;

використання моделей з ФОПами та окремими юридичними особами на різних системах оподаткування, результати роботи яких потрібно обліковувати, надавати консолідовану звітність управлінцям для управління та контролю.

наявність корупції: для будь-якого бізнесу корупційні видатки або навіть корупційну виручку (надходження коштів) потрібно обліковувати.

російськомовне середовище користувачів та технічних спеціалістів (російськомовний синтаксис мови програмування 1С).

Зазначу, що це величезні суми і в "голові" або в Екселі їх не тримають. 1С дає можливість все це відображати в обліку підприємств: вести необмежену кількість ФОПів, підконтрольних підприємств в Україні та нерезидентів (у тому числі офшорні) в одній базі, відображати неофіційні операції за готівку (так звана "форма 2"), при цьому консолідувати дані всіх підконтрольних ФОПів, підприємств, офшорів, складати консолідовану звітність по них, управляти процесами.

Насправді чудова ERP система. Але служить темним силам. За приблизними оцінками, у 2021 році обсяг оптимізацій податків через "конверти" та конвертаційні центри склав 120 млрд грн, через операції з ФОПами — 20 млрд грн, корупційні схеми у державних закупівлях склали 100 млрд грн і так далі.

Всі ці кошти, операції, заборгованості підприємств відображаються у найращій, придатній саме для цього програмі 1С (BAS). Крім того це "втаємничені дані", які "не варто передавати" на аутсорсинг в аудиторські компанії для ведення обліку та подання звітності.

У такому середовищі не знайшлось місце для міжнародних ERP систем, наприклад вище зазначених SAP, SAP One, Microsoft Dynamics 365 та інших.

Вини призначені для іншого бізнес-середовища, де прибуток формується на ціннісній бізнес-моделі, управлінні бізнес-процесами, стандартизації операцій, прозорості операцій з аудиторським слідом в обліковій системі, міжнародних стандартах фінансового обліку та звітності, оподаткуванні за даними міжнародних стандартів обліку та звітності, мінімальному рівні корупції та з англомовним синтаксисом мови розробки.

Тобто всі ті цінні рішення, які надають ці продукти в Україні були переважно не потрібні. Крім того, якщо бізнес стандартизований та процесний, і відсутні операції оптимізації, схем, корупцій, тоді ведення обліку передається на аутсорс аудиторським компаніям. Це практика як малих так і середніх підприємств. Як приклад: Польща та Ізраїль.

У цьому ж конфлікті середовищ та інтересів користувачів потрібно розглядати і ціни на софт. Користувач в Україні не відчуває цінності міжнародних ERP систем, які йому здаються дорогими: користувач на іншому заробляє і не готовий платити за те, що не потрібно.

А 1С дає те, що потрібно, не дуже дорого порівняно з міжнародними системами, можна найняти "хлопчика програміста", який доробить все, що треба у кожній окремій схемі.

Якщо хочемо відмовитись від використання 1С як російського продукту з усіма його цінностями потрібно змінити умови бізнес-середовища в Україні.

Аналогічно, як армія переходить на стандарти НАТО, так і Україні потрібно відмовитись від сьогоднішнього корупційного бізнес-середовища і перейти на міжнародні стандарти. Що для цього потрібно зробити:

Знищити корупцію.

Запровадити міжнародні стандарти у всіх сферах суспільства.

Завдяки корупції в країні існують всі моделі оптимізацій, втрат бюджету, сірого імпорту, "скруток" і інші моделі, які впливають на підприємства і які потрібно обліковувати в облікових системах.

Я не буду давати рецептів як знищити корупцію, але якщо в майбутньому залишиться тотальне використання 1С — це буде маркером того, що бізнес-середовище в країні не змінилось.

Це ознака того, що міжнародні стандарти і міжнародні ERP системи не потрібні, вони не приносять вигоди, а 1С — приносить.