Технологічні санкції для Росії не такі вже й пекельні

експерт ринку телекомунікацій, робоча група з питань безпеки та довіри в цифровому середовищі

Безпрецедентні економічні санкції колективного Заходу поряд із напрочуд успішними військовими зусиллями самої України є запорукою успішної відсічі російській агресії.

Всупереч поширеній думці, ключову роль грає не відмова від вуглеводнів, а ізоляція росії від високотехнологічних товарів та послуг західного виробництва.

Навіть якщо ЄС повністю відмовиться від імпорту російських нафти та газу, їх і далі купуватиме колективний Схід в особі Китаю, Індії та низки інших країн.

А ось рішення Microsoft, Amazon, SAP, Oracle та сотень інших ІТ і телеком-компаній США та ЄС замінити просто нічим.

Нещодавно я сам разом з іншими коментаторами вітав новини про вихід із Росії західних ІТ та телекомунікаційних компаній.

На жаль, буквально через кілька тижнів доводиться говорити про те, що все, як кажуть, не так однозначно.

Спочатку США заявляли про свій намір "ізолювати" путінську Росію від глобального ринку передових технологій.

Заява Білого Дому, оприлюднена в перший же день російської агресії, обіцяла, що "безпрецедентні заходи експортного контролю перекриють більше половини російського імпорту високих технологій, обмежуючи доступ Росії до життєво важливих технологічних ресурсів, атрофуючи її промислову базу та підриваючи стратегічні амбіції Росії щодо впливу на світовій арені".

Було заявлено, що санкції охоплять продукти, які виготовляються в зарубіжних країнах з використанням програмного забезпечення, технологій або обладнання американського походження, включаючи напівпровідники, телекомунікації, безпеку шифрування, лазери, датчики, навігацію та авіоніку.

У заяві окремо наголошувався на багатосторонньому характері цих санкцій, їхньому солідарному характері.

"Сполучені Штати вітають зобов'язання Австралії, Канади, Європейського союзу, Японії та Великобританії про те, що вони також зроблять такі ж рішучі дії для притягнення Росії до відповідальності, що демонструє силу нашого партнерства та посилює вплив на Росію більшою мірою, ніж будь-які дії, які ми могли б зробити самотужки", — ось так це виглядало 24 лютого 2022 року.

7 квітня стало відомо про рішення Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, яке виводить із списку санкцій професійні послуги, ПЗ, обладнання та технології, "які необхідні для комунікацій за допомогою інтернету, включаючи миттєві повідомлення, відеоконференсинг, чати та електронну пошту, соцмережі, обмін фото, фільмами, документами, веб-браузинг, блогінг, хостинг, послуги реєстрації доменних імен".

Схоже, що цей перелік охоплює чи не всі цифрові продукти та послуги як споживчі, так і для бізнес-ринку.

Ще раніше, наприкінці лютого з Росії почали надходити сигнали, що американські технологічні компанії потихеньку відновлюють свою роботу.

Поки що йдеться про відновлення доступу до сервісного обслуговування, відновлення дії ліцензій, передачу клієнтів партнерським компаніям та організацію каналів поставок через сусідні країни.

У будь-якому випадку все виглядає зовсім не так рішуче, як це було на початку.

Щоб обговорювати нинішню ситуацію навколо технологічних санкцій, варто звернути увагу на такі факти:

Європейські компанії зобов'язані насамперед керуватися санкційною політикою Євросоюзу.

Ця політика спочатку залишала дуже мало простору для маневру, через що вже наприкінці лютого і Nokia, і Ericsson припинили продаж та підтримку клієнтів.

У російській професійній спільноті це було сприйнято абсолютно однозначно: "на сьогодні розвиток російського телекому, можна сказати, зупинено. Тепер знадобляться чималі зусилля, щоб він хоча б не покотився назад".

Американські компанії заявляли про вихід з Росії, посилаючись швидше на моральні та репутаційні міркування.

З одного боку, санкційний режим, встановлений урядом США, передбачає уточнення його вимог у процесі консультацій з уповноваженими органами.

З іншого боку, він передбачає механізм винятків, що визначаються буквально у ручному режимі рішенням Секретаря Казначейства чи Держсекретаря.

Прагнучи уникнути суттєвих втрат, компанії просили прямих вказівок та роз'яснень. Чиновники, у свою чергу, вимагали від бізнесу виявити моральну пильність та розуміння важливості моменту, проте від надання офіційних письмових пояснень утримувалися.

В результаті частина компаній пішла з Росії, частина скоротила масштаби присутності, частина взагалі відмовилася йти, посилаючись на гуманітарні міркування;

Завдяки механізму вторинних санкцій США мають можливість у ручному режимі контролювати практично весь ринок цифрових технологій.

Власне, США одноосібно контролюють жорсткість режиму санкцій у глобальному масштабі.

Всупереч очікуванням росіян, китайські виробники на чолі з Huawei та ZTE не поспішають заповнювати нішу, що звільнилася на російському ринку.

ZTE тільки завершила чотирирічну епопею з виходом з-під американських санкцій, а Huawei не горить бажанням опинитися на місці своїх компатріотів. Російський ринок дуже малий, проти глобальним, у ситуації "або - або " вибір китайців очевидний.

Проблема очевидних "дірок" у санкційному режимі виходить за рамки технологічного сектору.

США одразу вивели з-під санкцій добрива та деякі сировинні позиції. Японія продовжує закуповувати в РФ нафту та газ.

Південна Корея отримала у США дозвіл на торгівлю споживчою електронікою. Британська Шелл змішує російську нафту з нафтою з "чистих" джерел і, не кліпнувши оком, заявляє, що це означає вихід з-під санкцій.

При цьому українська дипломатія використовує різні тональності при обговоренні цієї проблеми з Німеччиною, наприклад, і ось цим квартетом.

Поки що можна запропонувати для обговорення такі гіпотези:

1. США з деякою затримкою усвідомили, що втрачають потужний інструмент нагляду над тим, що відбувається в Росії, і вирішили відіграти назад, поки не пізно.

Завдяки багаторічному лідерству у розвитку цифрових технологій США мають без перебільшення фантастичні можливості в частині всіх видів розвідки — політичної, військової, комерційної.

Неможливість підтримки вже наявних ПЗ та обладнання в Росії неминуче запустить процес їх заміщення рішеннями, які будуть "непрозорими" для США;

2. США не хочуть створювати прецедент відходу однієї з найбільших економік світу зі свого технологічного простору, його подальшого розпаду на непідконтрольні йому кластери.

Долар повинен залишатися резервною валютою, а інтелектуальна власність американських компаній – основою цифрового простору у глобальному масштабі;

3. Уряд США банально підігрує американському бізнесу, який не хоче втрачати один із найбільших ринків на європейському континенті.

Риторика моральних імперативів — лише прикриття для цинічного прагматизму, яким славляться Штати.

4. Санкції спочатку задумані як інструмент переділу глобального ринку на користь американських компаній.

Тому так багато уваги приділяється забороні на імпорт російських вуглеводнів у Європу, але не експорту американської продукції до Росії та не імпорту російської до Штатів.

Вочевидь, кожна з цих гіпотез потребує уважного вивчення. Як би там не було, неочевидні, скажімо так, зміни санкційної політики США ще раз нагадують деякі давно відомі речі.

Санкції, які США запровадили щодо Росії, є інструментом досягнення саме американських, а не українських інтересів.

Ці інтереси не обов'язково збігаються з тим, що ми думаємо про них. Картина процесів, що відбуваються зараз, набагато складніше популярних кліше. Не варто зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватись.