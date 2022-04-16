Что делать с налогами? - обязательно оплатить!

У зв'язку з вторгненням армії росії в Україну постраждало мирне населення, інфраструктура та економіка нашої країни, війна визнана форс-мажором, внаслідок чого платники податків були звільнені від відповідальності за ненадання звітності та отримали низку пільг.

Зараз Україна реалізує план старту військової економіки та вносить значні зміни у податкову систему. Це робиться для підтримки підприємців та економіки держави в цілому.

Президент України повідомив про наміри провести податкову реформу, основними складовими якої є спрощений облік, пільги та відміна перевірок на час війни.

Щодо основних пільг — замість ПДВ та податку на прибуток вводиться ставка 2% від обороту, для 1-ої та 2-ої груп ФОПів встановлюється добровільна сплата єдиного податку, тобто підприємці сплачують його за можливості.

Що стосується перевірок — дерегуляція бізнесу допоможе нормалізувати роботу компаній, що позитивно вплине як на мікро-, так і на макроекономіку країни. Все це робиться для того, щоб люди мали змогу отримувати гроші на життя та, витрачаючи їх, відбудовувати економічні зв'язки.

Щодо сплати податків, то у випадку неможливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності тощо, платники податків звільняються від передбаченої Податковим кодексом України відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Враховуючи важкі часи для України, 15 березня Верховна Рада ухвалила закон №7137-д, який передбачає близько 40 нововведень, основними з яких є:

відмінено нарахування пені за порушення у результаті форс-мажору;

податкова пільга у розмірі 16% (до цього вона становила 4%) на благодійні внески неприбутковим організаціям;

відміна сплати МПЗ за землю, на якій ведуться бойові дії (за 2022-2023 роки);

щодо фінустанов і контролюючих органів - тимчасово скасовуються терміни, визначені для надсилання повідомлень про відкриття або закриття рахунку і повідомлень про взяття рахунку на облік або відмову у взятті контролюючим органом рахунку на облік;

санкції за порушення закону про РРО не застосовуються до завершення воєнного стану (це не стосується санкцій за порушення при продажу підакцизної продукції);

починаючи з 1 березня та ще 12 місяців після війни ФОПи, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства не сплачують ЄСВ;

на період воєнного стану та протягом 3 місяців після його закінчення штрафи та пеня по ЄСВ не застосовуються, перевірки в цей термін не проводитимуться;

НБУ отримав змогу на час воєнного стану придбати цінні папери у емітентів;

передбачається сплата НБУ прибутку за 2021 році у першому кварталі 2022 року;

для фінустанов буде діяти низка послаблень з боку фінансового моніторингу на час війни.

Це лише основні пункти податкової реформи, які є першими кроками до змін, наразі розробляється кілька проєктів законів.

Так, законопроєкт №7150 передбачає впровадження низки заходів щодо стимулювання розвитку ринку віртуальних активів, зокрема:

звільнення від ПДВ операцій з віртуальними активами та послуг, що надаються постачальниками послуг, пов’язаних з віртуальними активами;

встановлення (терміном на 5 років) пільгового оподаткування інвестиційного прибутку від операцій з віртуальними активами та послуг, що надаються постачальниками послуг, пов’язаних з віртуальними активами за ставкою податку на прибуток у розмірі 5%;

встановлення (терміном на 5 років) пільгового оподаткування інвестиційного прибутку від операцій з віртуальними активами для фізичних осіб за ставкою податку на доходи фізичних осіб у розмірі 5%;

встановлення обов’язку сплати військового збору з суми інвестиційного прибутку від операцій з віртуальними активами для фізичних осіб за ставкою 1,5%.

До того ж законопроєкт визначає:

порядок визначення об’єкту оподаткування, декларування відповідних доходів/прибутків та порядок сплати встановлених податків;

особливості оподаткування операцій із забезпеченими та незабезпеченими віртуальними активами;

базові вимоги до ведення бухгалтерського та податкового обліку операцій з віртуальними активами.

Завдяки затвердженим змінам великий бізнес може скористатися спрощеною системою оподаткування і сплачувати єдиний податок.

Для цього ліміт річного доходу збільшений з 10 млн грн до 10 млрд грн, крім цього будуть відмінені обмеження стосовно кількості працівників на підприємстві.

Щодо благодійної допомоги, що надається учасникам бойових дій та особам, які проживають на території бойових дій, вона не підлягає ПДФО.

Це стосується також нецільової допомоги для осіб, які постраждали в результаті агресії росії.

Державна податкова служба працює в штатному режимі та займається веденням обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску для поповнення держбюджету.

Станом на сьогодні відбулись зміни, що стосуються подання громадянами декларацій про майновий стан і доходи, а саме: у випадку відсутності можливості подати декларацію, платник отримує змогу зробити це протягом 6 місяців після припинення війни та не буде нести за це відповідальність.

Як бачимо, уряд України робить багато кроків назустріч як громадянам країни, так і підприємцям, намагаючись максимально підтримати їх наразі.

Ми зі своєї сторони можемо також допомогти державі, сплачуючи у разі можливості вчасно податки або навіть наперед. Це не лише внесок в економіку України, а й збільшення наших шансів на скорішу перемогу.