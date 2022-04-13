Лучший друг россии: китайский нейтралитет в войне с Украиной

Відносини між Китаєм та росією помітно покращилися після 2014 року.

Тоді через анексію Криму та війну на сході України ЄС наклав економічні санкції на рф. Тому росія заявила про рух до Азії.

І це були не пусті слова. Країни підписали низку різних угод, здебільшого про китайські інвестиції у російські видобувні ресурси, зокрема — в прибутковий нафтогазовий сектор.

Останніми роками Китай почав інвестувати у високотехнологічні галузі та використовувати територію росії для транспортування товарів у Європу та у зворотному напрямку.

У 2019 році на саміті в москві китайський лідер Сі Цзіньпін назвав президента росії своїм "найкращим другом".

А буквально на початку лютого цьогоріч путін і Сі Цзіньпін зустрілися на церемонії відкриття зимової Олімпіади у Пекіні. За підсумками переговорів Пекін і москва ухвалили спільну заяву про свої геополітичні позиції та підписали ще 15 документів.

Два лідери оголосили про нову еру у відносинах, яка "не знатиме кордонів" і "перевершить політичні та військові союзи епохи холодної війни".

Крім того, вони зазначили, що НАТО має "поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн… і виявляти справедливе та об'єктивне ставлення до мирного розвитку інших держав".

За день зустрічі китайське державне інформагентство "Сіньхуа" опублікувало підписану іменем путіна статтю під назвою "росія та Китай: стратегічне партнерство, орієнтоване на майбутнє".

За кілька тижнів росія напала на Україну. Відтоді Китай так публічно і не засудив збройну агресію росії. А на початку березня міністр закордонних справ КНР Ван Ї назвав росію "найважливішим стратегічним партнером Пекіна".

Ван Ї сказав, що зв'язки з Москвою є "одними з найважливіших двосторонніх відносин у світі":

"Незалежно від того, наскільки небезпечний міжнародний ландшафт, ми зберігатимемо нашу стратегічну спрямованість і сприятимемо розвитку всебічного китайсько-російського партнерства в нову епоху".

18 березня Джо Байден провів відеорозмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Згодом, Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Пекін висловив підтримку дипломатичному вирішенню російської агресії, але напряму не поклав відповідальність за повномасштабну війну на москву.

Відповідно Китай намагається тримати нейтральну політичну позицію. Схоже, нейтральна позиція Пекіна була озвучена й за результатами нещодавнього саміту ЄС-Китай.

Найбільша частка імпорту

Китай є найбільшими торговим партнером росії. Протягом останніх років він забезпечив понад 23% всього російського імпорту. Експорт Китаю у 2020 і 2021 роках до росії складав 54,9 та 72,6 млрд доларів відповідно.

У січні 2022 Китай експортував в росію товарів на 7,2 млрд доларів. Водночас для Китаю росія не настільки важлива — у 2020 на неї припало 2% від загального китайського експорту.

Найбільші категорії імпорту з Китаю у росії — так само як і з Німеччини — збігаються з тим, чого росія загалом купує найбільше:

Машини, обладнання та апаратура — 51%

Зокрема 22,3% цієї групи імпорту припадає на мобільні телефони та аудіо- і відеоапаратуру. Ще 16% — це персональні комп’ютери, ноутбуки та комплектуючі.

3,2% — водонагрівачі й теплообмінники, 2,3% — пневматичні, гідравлічні та електричні ручні інструменти, 2,5% — монітори, проєктори, 2,4% — арматура для трубопроводів: крани, клапани, вентилі, частини до них.

Понад 2% становлять бульдозери, екскаватори, котки, навантажувачі. По 1% припадає на пилососи і камери/відеокамери.

Метали та вироби з них — 7,5%

40% цієї групи припадає на вироби з чорних металів; болти, гвинти, гайки, шайби, різні металоконструкції, профільні труби.

Майже 16% становлять ручні інструменти (молотки, пилки, сокири, рубанки) і кухонне приладдя (ложки та виделки). 13,6% — чорні метали (сталь, прокат), 9,5% — алюміній та вироби з нього.

Текстиль — 7%

58% цієї групи припадає на одяг та текстиль, крім трикотажних виробів. Ще 18% становлять інші готові вироби та набори з текстилю (ковдри, простирадла, скатертини, рушники, штори, тюль), одяг б/у, ганчір'я.

Продукція хімічної промисловості — 6%

19,6% становлять гетероциклічні сполуки, що містять лише гетероатоми азоту, 9,6% — кислоти полікарбонові, 8,2% — антибіотики, 8,1% — аміносполуки, що включають кисневмісну групу.

Транспорт — 5,8%

Понад 43% становлять запчастини до автомобілів та мототехніки: коробки передач, амортизатори, мости, радіатори, гальмівні системи, щеплення, бампери.

Ще 14% припадає на легкові та вантажні автомобілі. 5% — велосипеди, 3,3% — мотоцикли, мопеди.

Окрім цього, росія закуповує в Китаю пластмасу, каучук та гуму, меблі, освітлення, іграшки, спортивні товари, взуття й аксесуари та медичну техніку.

Що Китай купує в росії

Найбільша частка експорту росії — понад 14% — теж припадає на Китай. У 2020 та 2021 роках росія продала КНР товарів на 49,1 і 64,8 млрд доларів відповідно. У січні 2022 року — ще на 5,8 млрд доларів.

Більше половини експорту (67%) з росії до Китаю припадає на нафту та нафтопродукти.

Приблизно 6% становлять метали та вироби з них: 57% — мідь та вироби з неї, 28% — чорні метали, 11% — алюміній та вироби з нього.

Понад 5% експорту припадає на деревину та вироби з неї. По 3% — на групу "машини, обладнання та апаратура" і прихований розділ.

До прихованого розділу належать продажі зброї, боєприпасів, літаків (як цивільних, так і військових), а також газу, ядерного палива та сполук рідкісноземельних металів.

Однак детальних даних про розподіл категорії немає у відкритому доступі. Найбільше товарів з прихованого розділу рф продає Німеччині і Туреччині.

Позиція Китаю щодо війни росії в Україні

Посилені санкції ЄС сильно впливають на економіку росії, а сам кремль опинився під нечуваним раніше тиском з боку міжнародної спільноти.

Пекін почав менш охоче надавати політичну та економічну підтримку москві. Однак це не завадило Китаю дипломатично покривати свого партнера й просувати в державних та закордонних ЗМІ наративи росії щодо її вторгнення в Україну.

Для України так званий "проросійський нейтралітет" Пекіна не викликає особливого ентузіазму. Наразі ми вдячні за те, що Китай не надає прямої підтримки росії, зокрема військової.

У середині березня росія запросила в Китаю військову та економічну допомогу у війні з Україною. Проте Пекін заперечив факт надання зброї москві.

Водночас російські військові використовують китайські дрони DJI. З різних джерел з'явилась інформація, що DJI блокує роботу українських комплексів AeroScope, тоді як придбані російською стороною ці ж комплекси продовжують працювати, допомагаючи окупантам вбивати українців.

Китайська компанія відмовилася виконувати прохання українського уряду заблокувати всі продукти DJI, якими користуються російські війська, до завершення війни проти України.

Китайські компанії в рф

Так само неоднозначна позиція і в китайських компаній. Вони переважно залишаються працювати в росії.

Найбільші китайські виробники смартфонів Huawei та Xiaomi продовжують роботу на території рф, хоча вдвічі скоротили кількість продукції, що відвантажують туди.

Китайська автомобілебудівна компанія Geely оцінює ризики роботи в росії. Виробник не впевнений, що навіть в умовах меншої конкуренції у цій економічно відсталій країні можна досягти успіху.

Geely призупинила свою діяльність на заводі в Білорусі, продукцію з якого експортує в росію.

В структуру Geely Holding Group входять зокрема Geely Auto, Volvo Car Corporation, Drivetrain Systems International (DSI) — один з найбільших світових виробників трансмісій, London Taxi — виробник знаменитих лондонських кебів. У лютому Volvo заявила про зупинку постачання авто на російський ринок.

Китайський інтернет-гігант Alibaba не тільки просто ігнорує війну росії проти України (продовжує працювати в країні-агресорі). Як повідомляє Protocol, компанія ще й вдається до цензури.

Профіль українського стримера Дмитра Ромашка, який мав на AliExpress понад 268 тисяч підписників, заблокували на 30 днів за публікацію про агресію проти України.

Засновник Alibaba Джек Ма регулярно зустрічався з путіним і під час візиту у 2018 році оголосив про запуск окремої російської філії у партнерстві з місцевими компаніями.

Спільну компанію "AliExpress росія" відкрили разом з VK Group, USM International та суверенним російським фондом прямих інвестицій (РФПІ).

На початку 2022 року найбільш відвідуваний маркетплейс країни "AliExpress росія" російський Forbes оцінював в $1,9 млрд. У 2021 "AliExpress росія" продала товарів на 306 млрд рублів і займав 10% всього ринку електронної комерції.

За даними українського Forbes, усі російські партнери Alibaba стали джерелом проблем. РФПІ потрапив під санкції США та Канади, керівник VK Group Володимир Кирієнко, син першого заступника керівника глави адміністрації президента рф, потрапив під американські персональні санкції.

Що стосується USM, то власник компанії, мільярдер Алішер Усманов, потрапив у списки санкцій США, ЄС і Англії.

Попри політично нейтральну позицію зараз, Китай залишається одним з найважливіших геополітичних гравців у цій війні.

Якщо він таки вирішить засудити військову агресію росії проти України, це матиме найбільший вплив на країну-окупанта. Бо КНР залишається найбільшим торговим партнером рф. Втрата цього зв’язку ймовірно вдарить по росії більше, ніж усі санкції Заходу.

Валерій Пекар вважає, що не варто очікувати, що Китай в цьому конфлікті прийме якусь зі сторін. Однак санкції, що накладає світ на росію, роблять рф все менш привабливим і ризиковим партнером.

Ми бачимо це, зокрема, за реакцією китайських бізнесів. З цієї ситуації варто зробити один висновок — Україні варто розвивати дипломатичні стосунки з Китаєм, адже це може стати важливим козирем при ймовірних конфліктах з рф у майбутньому.