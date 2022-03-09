Все разделы
Укр / Рус
Наличные, карта или валюта. Как не остаться без денег в условиях военного положения

Наличные, карта или валюта. Как не остаться без денег в условиях военного положения

Банковские рекомендации для тех, кто остается в Украине и вынужденных переселенцев. (укр)
Среда, 9 марта 2022, 10:14
Виктория Страховая
советник Офиса Президента Украины, член Наблюдательного совета "Укрэксимбанк"

З початком воєнних дій в Україні відбулося чимало змін і в роботі банківської системи. Попит на готівку суттєво зріс і вона почала швидко закінчуватися у банкоматах. Не завжди є можливість вчасно поповнювати їх готівкою. 

І це стосується не лише районів, де йдуть активні бойові дії, а всієї України, включно з регіонами, куди масово приїжджають вимушені переселенці.

Змінилилося дещо і в правилах оплати за кордон та валютних операціях.

***

Вважаю, що треба людям говорити прямо про те, як поводитися з грошима, тому банківські рекомендації та коментарі тим, хто залишає Україну.

1) Не вивозіть готівкову гривню – ви не зможете поміняти її за нормальним курсом – краще відкрийте гривневий рахунок та емітуйте до нього банківську картку.

2) Якщо Ви поїхали вже з готівкою та знаходитесь у Західній Україні – більшість банків може емітувати електронні картки (з пластиком зараз складно – і випустити та передати).

3) Не турбуйте банкірів з питанням – а де у Києві купити валюту – це неможливо (законно).

4) Купити валюту за гривню та безготівково неможливо.

5) Конвертація долар – євро можлива лише у безготівковій формі.

6) Оплата за кордон, крім критичного імпорту, неможлива. Є ймовірність, що НБУ дозволить оплату лікування та освіти. 

Не намагайтеся через прокладки вивести гроші — НБУ зрозуміло пояснив банкам, що з ними буде в подібних випадках. І нагадую – зброя лише через спецімпортерів.

7) На зняття готівки з гривневих та валютних (за терміном) рахунків є обмеження (гривня 100 тис., валюта – еквівалент 30 тис. грн).

Якщо ви в регіоні, якому загрожує тимчасова окупація, зняття готівкової національної та іноземної валюти з рахунку за сумою можливе в межах наявності коштів у відділенні/філії банку. Такий регіон визначаємо на розсуд менеджменту банку.

9) Банківські комірки — в цілості та безпеці, не забувайте продовжувати. Якщо Ви хочете, щоб доступ отримала третя особа – довіреність та ключ обов'язкові. Та й ми не передаємо комірки в інші міста – лише забезпечуємо доступ.

10) Щодо готівковіої валюти – вивозіть у межах, встановлених Митним кодексом (сума, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митниці)

А тепер кілька слів чому так. Нагадую – у країні війна тож потрібна валюта для оплати зброї та амуніції. 

Тому навіть якщо неприємно – вважайте, що конвертація – це ваш внесок у боротьбу з окупантом.

Для тих, хто скаржиться на банкомати – рекомендую безготівкові платежі. Зрозумійте, всі банки в режимі реального часу спільно працюють над інкасацією, але в нас призвані співробітники-інкасатори, ми віддали частину машин, ми не можемо відправляти людей до районів бойових дій. Нагадую, що частину готівки можна зняти у торгових мережах та у відділеннях та осередках. 

Їдете на Захід не лише Ви, а й частина співробітників. І я відчуваю відповідальність за тих, хто залишився – і нехай я не звертаю уваги на сирени за ППО – мої співробітники мають сім'ї та цілком можуть побоюватися за своє життя. 

Тому ми акумулюємо навантаження у київських відділеннях, щоб обслужити якнайбільше клієнтів. В інших містах – де немає бойових дій – відділення працюють у штатному режимі. І слава Богу технології дозволяють віддалену роботу.

Опубліковано з дозволу автора

Оригінал допису

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
банки наличка валюта деньги

powered by lun.ua
Материалы по теме
Механика разрушения экономических основ россии запущена 9 марта 2022, 17:15
НБУ определил порядок составления и представления банками финотчетности 9 марта 2022, 17:11
Банки в РФ начали открывать депозиты в юанях на фоне валютных ограничений Центробанка 9 марта 2022, 10:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте