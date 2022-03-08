Банки Польщі: що корисно знати вимушеним українським переселенцям?

Дорогі українці, всі ми тепер боремося. Кожен на своєму фронті. І я нам усім, вам усім безмежно вдячна за це.

Та пам’ятаємо, що багато жінок із дітьми, люди у віці й інші уразливі соціальні верстви населення були вимушені тимчасово покинути Україну. Зокрема, до одного мільйона наших людей зараз перебувають у Польщі.

Нам вдалося домовитися з банками цієї країни про спрощені умови обслуговування для українців. Ділюся подробицями щодо конкретних умов у конкретних банках.

Bank Credit Agricole

Отже, в цьому банку українці зможуть безкоштовно відкрити рахунок й отримати картку до цього рахунку. Також скасовано плату за перекази в Україну і з України.

Аби відкрити рахунок, достатньо одного з цих документів:

паспорт;

карта перебування;

дозвіл на перебування в Польщі;

учнівський квиток (для неповнолітнього клієнта).

Grupa SGB

У цьому банку українці зможуть безкоштовно відкрити рахунок. Скасовано плату за перекази в Україну та з України. Корпоративні клієнти також звільнені від плати.

Для відкриття банківського рахунку достатньо:

посвідчення особи іноземця;

тимчасове посвідчення особи іноземця;

дозвіл на перебування в Польщі;

учнівський квиток (для неповнолітнього клієнта).

Також у цій фінустанові було запроваджено спеціальний рахунок, на який можна вносити гроші для Фонду "Порятунок", що бере участь в організації гуманітарної допомоги на кордоні.

ING Bank Śląski

У цій фінустанові доступні деякі основні безкоштовні банківські послуги. Звертаємо увагу, що інформація актуальна для рахунків у PLN:

безкоштовне ведення рахунку: рахунки Mobi/Direct/PRP ;

• безкоштовні депозити/зняття готівки у філії: рахунки PRP/Comfort/Active ;

• безкоштовне зняття грошей у банкоматах ING і Planet Cash у Польщі карткою і BLIK та карткою в межах послуги Cashback: усі рахунки;

• безкоштовне зняття грошей з інших банкоматів у Польщі за допомогою картки: рахунки Comfort/Active/PRP із лімітом 5 безкоштовних / Mobi і Direct із лімітом однієї безкоштовної виплати протягом розрахункового періоду;

• безкоштовні виплати з інших банкоматів у Польщі через BLIK: рахунки Mobi do 26 r.ż./Komfort/Active/PRP із лімітом 5 безкоштовних / Mobi pow. 26 r.ż. і Direc t з лімітом однієї безкоштовної виплати протягом розрахункового періоду;

• безкоштовна видача картки: всі рахунки;

• безкоштовне щомісячне обслуговування картки: рахунки PRP/Active/Mobi do 26 r.ż. / для інших рахунків можливість уникнути плати за картку, якщо клієнт здійснює безготівкові операції з карткою протягом розрахункового періоду на не менше ніж 300 PLN ( Mobi pow. 26 r.ż./Direct pow. 26 r.ż. ) або 200 PLN ( Direct 18-26 r.ż. ) ;

• безкоштовна активація і без щомісячної плати за BLIK: усі рахунки.

Скасовано плату за перекази в Україну та з України. Корпоративні клієнти також звільнені від плати.

Тепер, щоб відкрити рахунок в ING Bank Śląski, громадянин України повинен пред’явити один із документів:

• паспорт;

• дозвіл на тимчасове перебування, постійне проживання або дозвіл на перебування довгострокового резидента ЄС та дійсну карту перебування;

• інший документ – на основі індивідуальних погоджень.

BNP Paribas

Доступне безкоштовне ведення рахунків Konto Otwarte na Ciebie в стандарті.

Скасовано плату за перекази в Україну до кінця березня 2022 року: 0 PLN за грошові перекази в Україну, 0 PLN за внесення і зняття готівки у відділеннях банку, 0 PLN за зняття готівки в банкоматах, розташованих у Польщі.

Це означає, що будь-який переказ в Україну з рахунку індивідуального клієнта, незалежно від громадянства відправника, до кінця березня здійснюється безкоштовно. Тобто протягом двох робочих днів центральний відділ після здійснення переказу поверне на рахунок відправника вартість проведення переказу.

Для відкриття банківського рахунку необхідний паспорт або тимчасове посвідчення особи іноземця.

Також безкоштовно можна зняти гроші в банкоматах у Польщі, а також внести та зняти готівку в касі до кінця березня.

PKO BP

Рахунок PKO Konto bez Granic доступний без плати за ведення протягом перших 12 місяців.

Тимчасово банк не бере оплати за іноземні / валютні перекази банкам в Україні, зокрема й за термінові перекази в Кредобанк.

Аби відкрити рахунок для нерезидента, потрібен закордонний паспорт або інший документ, що дає можливість встановити особу (наприклад, карта перебування, польське посвідчення особи іноземця, польський проїзний документ для іноземця, тимчасовий польський проїзний документ для іноземця, тимчасове посвідчення особи іноземця).

Також до пропозиції PKO Рахунок без кордонів для громадян України, які поїхали у зв'язку зі збройним конфліктом, додається можливість безкоштовної видачі картки Instatnt із мультивалютною функцією та можливістю підключення до картки валютного рахунку, відкритого в цій фінустанові.

Pekao SA

Скасовано плати за перекази в Україну та з України. Також звільненні від плати корпоративні клієнти.

Аби відкрити рахунок у цьому банку, достатньо одного документа, що ідентифікує громадянина України (наприклад, паспорта).

Bank Pocztowy

У цьому банку безкоштовно доступні такі послуги:



• внесення та зняття готівки в установах банку та відділеннях польської пошти;

перекази ззовні, що здійснюються з ROR через інтернет-банкінг / мобільний банкінг / телефонний банкінг-IVR;

зняття грошей у банкоматах мережі PKO BP і Planet Cash;

звільнення від оплати за адміністрування ROR для рахунків, які відкриваються у період 01/03 – 31/05/2022, термін звільнення від оплати – до 28/02/2023;

повернення оплати, зробленої клієнтом за користування карткою, виданою до рахунків ROR, перерахованих вище, термін звільнення від оплати – до 28/02/2023;

рахунок для мікрофірм.

SWIFT-звільнення від плати за всі перекази в Україну з рахунків ROR роздрібних клієнтів у період 01/03 – 31/05/2022, для нових рахунків, відкритих з 01/03/2022 для громадян України, звільнення в період 01/03/2022 – 28/02/2023.

SWIFT- звільнення від плати корпоративних клієнтів за перекази в Україну, коли країною бенефіціара також є Україна, – до 31.05.2022 р.

Для відкриття рахунку ROR і обслуговування цього рахунку достатньо закордонного паспорту.

Alior Bank

Для громадян України перекази в Україну безкоштовні. Також доступне повернення плати за перекази в Україну, що здійснюються з корпоративних рахунків.

Для відкриття банківського рахунку необхідно надати один із таких документів:

український паспорт (із 1.03.2022 до відкликання, не вимагається наявність польської візи);

польський документ – карта перебування;

польський документ – тимчасове посвідчення особи іноземця.

Також для громадян України доступні безкоштовні перекази в межах Польщі та рахунок і картка на 12 місяців для нових та актуальних клієнтів без оплати за адміністрування.

Getin Noble Bank

Скасовано плату за перекази в Україну та з України.

Millennium

Скасовано плату за перекази в Україну.

BOŚ Bank



У цій фінустанові щомісячні оплати, пов'язані з веденням рахунку та використанням картки, скасовуються за дотримання умов:

ведення рахунку – 6 PLN на місяць (від оплати звільняє надходження на рахунок протягом календарного місяця суми, що не менша ніж 1 тис. PLN);

використання картки – 7 злотих (від оплати звільняє сума безготівкових операцій із карткою протягом календарного місяця в розмірі не менше як 500 PLN.);

зняття грошей у банкоматах – 0 злотих від суми 100 PLN, якщо сума менша ніж 100 злотих, треба платити 2,50 злотих за кожне зняття грошей;

перекази в рамках електронного банкінгу – 0 PLN (звільняє від плати надання згоди на електронний зв'язок із банком).

Скасована плата за перекази в Україну.

Також для корпоративних клієнтів скасовано плату за перекази в Україну за дорученням фондів та асоціацій. Безоплатно можна внести гроші на рахунки фондів та об'єднань на допомогу Україні.

Скасовано плату за операції з дебетовими та кредитними картками на території України (безкоштовні виплати, без плати за конвертацію, немає плати за перевірку балансу).

Аби відкрити рахунок у цьому банку, необхідно два посвідчення особи або документ, що засвідчує особу, та другий документ, що підтверджує ідентифікаційні дані клієнта: документи, що містять ідентифікаційні дані клієнта, наприклад, свідоцтво про шлюб, водійські права, учнівський квиток, студентський квиток, службове або професійне посвідчення.

mBank

Ця фінустанова повертає плату за переказ в Україну.

Зараз цей банк не має можливості відкрити рахунок для нерезидентів, але планує надати безкоштовний рахунок з обмеженим терміном дії та спростити умови відкриття ощадно-розрахункового рахунку. Спрощення стосуватимуться відкриття рахунку тільки на підставі чинного іноземного паспорта, виданого Україною, й надання тимчасової адреси проживання в Польщі. Для відкриття рахунку від клієнта не вимагатимуть (як заведено зараз) номер PESEL і карту постійного проживання.

Santander

Цей банк скасував плату за перекази в Україну та з України, також звільнив від плати корпоративних клієнтів.

Citi Handlowy

Ця фінустанова не бере:

жодної плати за ведення рахунку;

жодної плати за картку до рахунку;

плату за зняття готівки в банкоматах інших банків (0 PLN – перші 4 зняття протягом місяця, 8 PLN – кожна наступна виплата готівки).

Також відсутня плата за перекази в Україну як для індивідуальних клієнтів, так і для мікропідприємств, стосується переказів у всіх валютах. Оплати будуть повернуті клієнтам максимум протягом двох тижнів із дня здійснення транзакції. Також немає плати за перекази з України.

Аби відкрити рахунок у цій банківській установі, потрібно мати паспорт. У випадку наявності інших документів, що засвідчують особу, банк розглядає заяву індивідуально.

Друзі, зазначу, що наразі ситуація змінюється в "лайф"-режимі, тому прошу уточнювати актуальність пропозицій безпосередньо у представників банків. Сподіваюся, для первинного ознайомлення інформація буде корисною. І додам: більшість банків має гарячу лінію для українців, де можна українською мовою поспілкуватися з оператором. Шукайте номери телефонів на сайтах банків.

Слава Україні! Стоїмо! І дякуємо Асоціації польських банків за співпрацю!