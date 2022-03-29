Германия-россия: дружба, которая должна закончиться

росія суттєво залежить від імпорту. Попри заяви політиків, швидко замінити все, що раніше купували в Європі та США, не вийде.

Імпорт у 2020 і 2021 роках в росії складав 231 і 239 млрд доларів відповідно. Навіть за січень 2022 рф накупляла за кордоном на понад 23 млрд доларів.

Що ж окупанти завозять і звідки?

Третина імпорту країни-агресора припадає на машини, обладнання та апаратуру:

телефони, комп’ютери та інша побутова техніка;

комплектуючі до неї, зокрема акумулятори;

конвеєри й обладнання для промисловості;

двигуни й насоси;

ліфти, ескалатори;

бульдозери, грейдери, крани та котки.

Ще понад 15% імпорту становить продукція хімічної промисловості. До неї належать не лише самі хімічні сполуки, а й ліки, косметика і гігієнічні засоби.

Понад 13% імпорту припадає на транспорт. Найбільше з-за кордону завозять запчастин. Однак багато купують і автомобілів: як легкових, так і вантажних.

Саме в цих галузях росію можна назвати імпортозалежною. Відповідно і санкції щодо цих галузей будуть найбільш дієвими.

Найбільшими імпортерами для рф протягом останніх років є Китай (23%), Німеччина (10%) і США (6%). Особливо цікава ситуація з Німеччиною — адже країни, крім тісних економічних відносин, поєднують ще й дружні.

Дружба Німеччини та росії

Німеччина намагалася розбудовувати тісні відносини з рф одразу після розвалу радянського союзу. Однак оформили цю співпрацю в ініціативі "Партнерство задля модернізації" у 2008 році.

У червні 2019 року країни підписали документ про посилення економічної співпраці. Зокрема домовилися, що росія використовуватиме німецькі технології для підвищення ефективності окремих галузей економіки, які потребують негайної модернізації.

І це попри те, що тоді вже діяли санкції Європейського Союзу проти росії через її агресію на Донбасі.

Окрім співпраці держав, з росією дружили і деякі німецькі чиновники. Наприклад, ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера у 2017 році обрали головою ради директорів "Роснафти". Тоді він заявив, що не належить до числа тих, хто виступає за західні санкції проти Росії.

У 2022 році Шредера висунули до ради директорів російського монополіста "Газпрому". Також він очолює комітет акціонерів Nord Stream 2 AG – компанії-оператора проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала санкції ЄС проти росії за окупацію Криму та збройне вторгнення на схід України, але також підтримувала і "Північний потік-2".

Однак найбільше відзначився командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шьонбах. У січні 2022 року він зробив низку скандальних заяв, зокрема, про те, що Україна ніколи не поверне окупований Росією Крим.

Також він стверджував, що Україну та Грузію не можна приймати в НАТО, а Володимир Путін заслуговує на повагу. Згодом Кай-Ахім Шьонбах подав у відставку, а Німеччина виправдовувалася.

Що росія імпортувала з дружньої Німеччини

Найбільші категорії імпорту з Німеччини у росії збігаються з тим, чого росія загалом імпортує найбільше:

Машини, обладнання та апаратура — 32%

Зокрема 8,3% цієї групи імпорту припадає на водонагрівачі і теплообмінники. Ще 6,7% — на обладнання для фільтрування рідин та газів. 6% — двигуни внутрішнього згоряння.

Ще по понад 4% припадає на насоси, арматуру для трубопроводів і категорію підшипників та трансмісійних валів. 3,7% на ліфти, ескалатори, конвеєри та інше устаткування для підйому/переміщень/навантаження.

Продукція хімічної промисловості — 20%

Майже половина товарів цієї групи (47,5%) припадає на фармацевтичну промисловість. Ще понад 13% — на агрохімікати (інсектициди, гербіциди, регулятори росту рослин).

9,7% — органічні хімічні сполуки (спирти, вуглеводи, сульфати, феноли), 7,4% — фарби, лаки, шпаклівки, мастика, чорнила, 7,6% — парфумерні, косметичні, туалетні засоби, 6,4% — мило і мийні засоби.

Транспорт — 14%

39,5% імпорту цієї групи — легкові та вантажні автомобілі, ще 36,7% — запчастини до них (коробки передач, амортизатори, мости, радіатори, гальмівні системи, щеплення, бампери). Також імпортують причепи та напівпричепи (9,7%).

Пластмаси, каучук, гума та вироби з них — 9%

Метали та вироби з них — 7%

Передусім йдеться про болти, гвинти, гайки, шайби, різні металоконструкції. Також у Німеччини росія купує робочі інструменти, сейфи, замки і навіть дорожні знаки.

Окрім цього, Німеччина поставляє в рф харчі, медобладнання, папір та картон і ще й трохи нафтопродуктів.

Що рф експортувала до Німеччини

Німеччина в рф теж купує немало. У 2020 та 2021 роках експорт росії до неї становив відповідно 18,5 і 29,26 млрд доларів. У січні 2022 року — 3,54 млрд доларів.

Майже половина експорту (44%) з росії до Німеччини припадає на нафту та нафтопродукти. Понад третина (33,6%) — на "прихований розділ". Що входить у цю категорію — невідомо.

Варто зауважити, що найбільше товарів з цього "прихованого розділу" рф продає саме Німеччині (16%) і Туреччині (9%).

Ще понад 7% російського експорту до Німеччини становлять метали та вироби з них, дорогоцінне каміння та метали — 5%, трохи більше 1% — деревина та вироби з неї, продукція хімічної промисловості та пластмаса, каучук і гума.

Санкції після нападу на Україну

Очікувано Німеччина не адвокатувала впровадження санкцій проти свого давнього партнера і часто навпаки виступала проти їх посилення. Попри це, від початку вторгнення в Україну ЄС оголосив вже 4 пакети санкцій проти росії.

ЄС відключив від SWIFT 7 російських банків, закрив своє небо для російських літаків і наклав персональні санкції на чиновників, бізнесменів, пропагандистів та їхніх родичів.

Окрім цього, ЄС (відповідно і Німеччина) заборонили своїм компаніям експортувати в рф:

обладнання для нафтовидобувної галузі;

запчастини для літаків і обладнання для авіації;

високотехнологічну продукцію, електроніку та технології;

предмети розкоші;

товари, які можна використати для війни.

Нагадуємо, що різне обладнання і транспорт становлять найбільшу частку експорту Німеччини в рф, і загалом найбільшу частку імпорту країни-агресора.

Також росія користувалася послугами Німеччини з переобладнання своїх літаків. Буквально минулого року, за даними європейської зовнішньоторговельної статистики, Німеччина експортувала до росії переобладнаних пасажирських і вантажних літаків на 895 млн євро.

Ще одна справді важлива заборона — експортувати в рф товари і технології, які можна використати на війні.

Йдеться про саму військову продукцію, деякі хімічні речовини (які посідають друге місце за імпортом в рф), і про речі подвійного способу вжитку. Наприклад, запчастини, які використовують в машинобудуванні, що можуть бути комплектуючими для військової техніки.

Такі німецькі деталі компанії Bosch ЗСУ знайшли у російській військовій техніці. Після цього виробник оголосив, що згортає усю свою діяльність в росії.

Окрім Bosch, на вторгнення росії в Україну відреагувала низка інших німецьких компаній.

Автоконцерн BMW зупинив виробництво своїх автомобілів на заводі в Калінінграді та припинив постачання машин на російський ринок.

Корпорація SAP — розробник програмного забезпечення та надавач послуг консалтингу, яка виробляє корпоративне програмне забезпечення та забезпечує підтримку програм — не продаватиме продукти і сервіси до росії.

Також розробку програмного забезпечення на росії припинила Deutsche Telekom. Закрила свої будівельні магазини в рф мережа Obi.

Ще низка компаній ввела часткові обмеження. Наприклад, інжинірингова компанія Linde призупинила розвиток нових проєктів, що потрапили під міжнародні санкції в країні-агресорі.

А Siemens заявили про припинення постачання продукції до росії. Обслуговування та ремонт техніки обіцяють проводити "у суворій відповідності до санкцій".

15 березня стало відомо, що Siemens продовжить технічне обслуговування поїздів "Ласточка" та Сапсан у росії.

Ніяк не обмежили свою діяльність в росії німецька мережа супермаркетів Metro та виробник насосів Wilo. Останній має в рф виробничі потужності.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що Німеччина може чекати на "великі наслідки" після західних санкцій проти росії за її вторгнення в Україну. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на AFP.

Хабек сказав, що наслідки війни, ймовірно, зірвуть очікуване відновлення економіки Німеччини у другому кварталі 2022 року на тлі ослаблення обмежень, пов'язаних із коронавірусом.

Але, попри "важкий діловий клімат", Хабек похвалив компанії за підтримку санкцій та міжнародну відповідь на агресію Москви.

Ми вдячні Німеччині за санкції, що вона вже запровадила проти росії. Однак закликаємо її прийняти більш суворі заходи. Зокрема, заборонити своїм компаніям експортувати в рф усі машини, обладнання та апаратуру, транспорт і хімічні речовини, окрім ліків та базових засобів гігієни.

Також закликаємо, наскільки це можливо, швидко відмовитися від купівлі російських енергоносіїв і заборонити будь-який інший імпорт з рф.

Після того, що вчинила росія, не може бути напівзаходів. росія — це країна-терорист і окупант. Продовжувати співпрацювати з нею — це підтримувати криваві вбивства в Україні.