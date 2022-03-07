Всі розділи
Укр / Рус
На шляху до тотальної ізоляції світового бізнесу від росії

На шляху до тотальної ізоляції світового бізнесу від росії

Чому бізнес з росією має стати таким же токсичним, як використання дитячої праці та як залучити світову бізнес-спільноту до бойкоту
Понеділок, 7 березня 2022, 18:01
Дмитро Дубілет
співзасновник Monobank

Наша мета полягає в тому, щоб домогтись від керівників корпорацій по всьому світу відмови від будь-якого бізнесу з росією — жодного експорту, жодного імпорту, жодного виробництва на її території. 

Бізнес з росією має стати таким саме токсичним, як, скажімо, використання дитячої праці.

Тиск на іноземні компанії зараз чиниться з усіх боків. Всі бачать системну роботу Мінцифри з ізоляції рф від провідних сервісів. 

Через офіційні канали працюють міністерства економіки, інфраструктури та інші. Величезну роботу роблять українці з fashion-індустрії (бачили, скільки брендів вже пішли звідти?). Також ми об’єднали зусилля з ініціативою boycottrussia.

Останні кілька днів багато компаній оголосили про призупинення бізнесу з рф. Ці новини тішать, проте розслаблятися не можна. 

По-перше, цих компаній все ще замало. По-друге, багато хто явно намагається всидіти на двох стільцях. 

По-третє, здебільшого ці компанії з індустрій B2C, проте, щоб дійсно зупинити економіку країни-агресора, свій бізнес там має припинити не лише умовна Coca Cola, але й, наприклад, виробники обладнання для буріння або постачальники електронних компонентів.

У банкірському сленгу є термін "календар тиску". Це — алгоритм комунікацій з клієнтами, що не повертають кредит. 

Зазвичай все починається із ввічливих СМС нагадувань, а закінчується менш ввічливими колекторами та позовами до суду. 

Ми плануємо вчиняти за таким саме принципом — від офіційних листів (від українських міністерств, асоціацій тощо) та акцій у соцмережах до, можливо, офлайн акцій біля хед-офісів компаній.

Ми виділяємо близько 100 галузей для системної роботи. В кожній галузі ми створюємо робочі групи, які будуть методично тиснути на "червоні" компанії, та починаємо вести "білі" та "червоні" списки компаній.

Зараз до ініціативи приєдналося вже більше 4000 волонтерів. З цього числа ми наповнюємо склад 100 наших робочих груп, а також будемо залучати усіх до масових завдань (наприклад, для тиску у соціальній мережі).

Усі, хто хоче брати участь у проекті, можуть підписатись на публічний канал нашої ініціативи "Total Isolation of russia". В цьому каналі ми будемо:

- публікувати масові завдання для волонтерів;

- публікувати нові волонтерські вакансії;

- писати про наші організаційні заходи;

- писати про перебіг проєкту більш докладно, ніж я робитиму це у своєму каналі.

Працюємо над російським чучхе далі.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Росія санкції

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Upwork призупинить роботу в РФ і Білорусі 7 березня 2022, 17:17
Компанія-розробник відеоігор Assassin Creed і Far Cry призупиняє продажі в РФ 7 березня 2022, 16:59
Росія склала список "недружніх країн" зі своїми санкціями 7 березня 2022, 14:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті