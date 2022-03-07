На шляху до тотальної ізоляції світового бізнесу від росії

Наша мета полягає в тому, щоб домогтись від керівників корпорацій по всьому світу відмови від будь-якого бізнесу з росією — жодного експорту, жодного імпорту, жодного виробництва на її території.

Бізнес з росією має стати таким саме токсичним, як, скажімо, використання дитячої праці.

Тиск на іноземні компанії зараз чиниться з усіх боків. Всі бачать системну роботу Мінцифри з ізоляції рф від провідних сервісів.

Через офіційні канали працюють міністерства економіки, інфраструктури та інші. Величезну роботу роблять українці з fashion-індустрії (бачили, скільки брендів вже пішли звідти?). Також ми об’єднали зусилля з ініціативою boycottrussia.

Останні кілька днів багато компаній оголосили про призупинення бізнесу з рф. Ці новини тішать, проте розслаблятися не можна.

По-перше, цих компаній все ще замало. По-друге, багато хто явно намагається всидіти на двох стільцях.

По-третє, здебільшого ці компанії з індустрій B2C, проте, щоб дійсно зупинити економіку країни-агресора, свій бізнес там має припинити не лише умовна Coca Cola, але й, наприклад, виробники обладнання для буріння або постачальники електронних компонентів.

У банкірському сленгу є термін "календар тиску". Це — алгоритм комунікацій з клієнтами, що не повертають кредит.

Зазвичай все починається із ввічливих СМС нагадувань, а закінчується менш ввічливими колекторами та позовами до суду.

Ми плануємо вчиняти за таким саме принципом — від офіційних листів (від українських міністерств, асоціацій тощо) та акцій у соцмережах до, можливо, офлайн акцій біля хед-офісів компаній.

Ми виділяємо близько 100 галузей для системної роботи. В кожній галузі ми створюємо робочі групи, які будуть методично тиснути на "червоні" компанії, та починаємо вести "білі" та "червоні" списки компаній.

Зараз до ініціативи приєдналося вже більше 4000 волонтерів. З цього числа ми наповнюємо склад 100 наших робочих груп, а також будемо залучати усіх до масових завдань (наприклад, для тиску у соціальній мережі).

Усі, хто хоче брати участь у проекті, можуть підписатись на публічний канал нашої ініціативи "Total Isolation of russia". В цьому каналі ми будемо:

- публікувати масові завдання для волонтерів;

- публікувати нові волонтерські вакансії;

- писати про наші організаційні заходи;

- писати про перебіг проєкту більш докладно, ніж я робитиму це у своєму каналі.

Працюємо над російським чучхе далі.