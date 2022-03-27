Как убедить международные компании уйти из России: три простых шага для каждого

Сотні міжнародних компаній пішли з Росії, що неминуче призведе до зменшення податкових надходжень в бюджет країни-агресора, а відповідно і до урізання її військового кошторису.

Втім є кілька десятків великих і середніх компаній, які досі там працюють. Із списком можна ознайомитись тут.

Пропоную інструкцію, яка дозволить всім долучитись до бойкоту Росії і спонукання міжнародних компаній до виходу з ринку країни-агресора.

Йдеться про наступні етапи "спонукання" до правильного рішення:

1. Ввічливі листи від громадян, громадського сектору та органів влади до топ-менеджменту з обгрунтуванням, чому вести вести бізнес в путінській Росії аморально.

Цей етап пройдено за перші два тижні війни.

2. Публічний тиск на компанії в соцмережах, постери та картинки з вимогою відповідати задекларованим цінностям бренду.

Цей етап вже теж пройдено для великих компаній.

3. Заклики бойкоту до західних споживачів. Офлайн акції протесту біля центральних офісів компаній.

Цей етап у активній фазі. Напередодні відбулись мирні демонстрації біля офісів Metro та Colgate Palmolive. Тут більш детальна інформація про конкретні акції, які плануються найближчим часом, та як можна до них долучитись.

4. Тиск через акціонерів компаній. І приватні інвестори, і фонди США та ЄС дуже чутливі до ситуацій, коли компанія декларує правильні меседжі, але реальними вчинками руйнує свою репутацію і плює на загальнолюдські цінності.

Наприклад, ціннісне інвестування, де наприклад Nestle та Danone мають високі рейтинги соціальної відповідальності (ESG).

Для створення тиску з боку акціонерів на топ-менеджмент публічних компаній і спонукання компанії піти з ринку РФ можна виконати просте завдання, яке здатний виконати кожен: